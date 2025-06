Soutěž v Oáze otevřela cestu českým sportovcům na MS v Argentině

Tato akce přilákala sportovce všech věkových i výkonnostních kategorií – od nováčků až po zkušené masters – a nabídla inspirativní podívanou pro všechny milovníky tohoto dynamického sportu.

Cesta na mistrovství světa

Výsledky této soutěže byly klíčové pro výběr reprezentantů České republiky na nadcházející Mistrovství světa v pole a aerial sportech, které se uskuteční v říjnu v Argentině. Mezi těmi, kteří si vybojovali nominaci, jsou i talentovaní sportovci ze studia Pole Heaven, které se specializuje na přípravu závodníků pro domácí i mezinárodní soutěže.

Pole Heaven: Inkubátor úspěšných sportovců

Studio Pole Heaven je známé svým profesionálním přístupem a individuální péčí o každého sportovce. Nabízí široké spektrum kurzů od začátečníků až po pokročilé, včetně specializovaných tréninkových programů pro soutěžní disciplíny. Trenéři Pole Heaven jsou certifikovaní odborníci s bohatými zkušenostmi a jejich svěřenci pravidelně sbírají úspěchy na domácích i zahraničních soutěžích.

Hvězdy českého týmu

Ester Prokopová bude reprezentovat Českou republiku v disciplíně Artistic Pole v kategorii Junior Elite Mixed do 18 let. Je několikanásobnou vítězkou Czech Pole Art a Czech Pole Sport Open. Ze světových soutěží pořádaných International Pole Sports Federation dovezla v minulosti do ČR dvě zlaté medaile v kategorii Novice Doubles (2022, 2023). Je držitelkou světového rekordu této kategorie.

Sophie Powell si vybojovala místo v juniorské kategorii Artistic Aerial Hoop. Sophie je mimořádně talentovaná závodnice, která má na svém kontě několik zlatých medailí z prestižních soutěží Czech Aerial Hoop Open a Czech Aerial Hoop Art. Kromě úspěchů na domácí scéně získala také řadu medailí na světových šampionátech, kde pravidelně potvrzuje svou příslušnost ke světové špičce ve své kategorii.

Viktoria Korabelnikova bude Českou republiku reprezentovat v disciplíně Aerial Hoop Sport v kategorii masters. Viktoria je dlouhodobě jednou z nejúspěšnějších závodnic v této disciplíně v České republice. Mezi její největší úspěchy patří vítězství na Mistrovství České a Slovenské republiky v Aerial Sports a 4. místo na Mistrovství světa v Aerial Hoop Sport v Lausanne v roce 2022.

Výzvy pole a aerial sportů

Pole a aerial sporty jsou extrémně náročné na sílu, flexibilitu, koordinaci a vytrvalost. Sportovci musí zvládat složité akrobatické prvky ve výškách, často pouze s minimálním jištěním. Jak říká trenérka aerial hoop Pole Heaven Zuzana Klokočníková: „Každý úspěch v těchto sportech je výsledkem hodin tvrdé práce, tréninků a odhodlání. Je to cesta plná výzev, ale i radosti z překonávání vlastních limitů.“

Směřování k oficiálnímu uznání

Pole a aerial sporty jsou v současnosti v procesu oficiálního uznání jako sportovní disciplíny v mnoha zemích světa. Mezinárodní federace pole a aerial sportů (IPSF) intenzivně pracuje na tom, aby se tyto sporty staly součástí olympijských her. Tento vývoj otevírá nové možnosti pro sportovce i celé sportovní komunity.

Podpora a naděje do budoucna

Daniela Čaloudová, prezidentka Czech Pole Sport Organizataion CPSO, k tomu říká: „Věřím, že pole a aerial sporty mají před sebou zářnou budoucnost. Naši sportovci jsou skvělí ambasadoři této disciplíny a přeji jim hodně štěstí při reprezentaci České republiky na mistrovství světa v Argentině. Zároveň hledáme sponzory, kteří by nám pomohli zajistit účast českých reprezentantů na tomto šampionátu a podpořit tak jejich snahu prezentovat naši zemi v mezinárodní konkurenci.“

Kompletní seznam českých reprezentantů najdete na oficiálních stránkách Czech Pole Sport Organization (CPSO): www.czechpolesport.cz.