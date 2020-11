Soukromá famářka: bez proklientského přístupu se podnikatel neobejde

Paní Ženíšková si také vysloužila pochvalu ministra zemědělství Mariana Jurečky. Podnikatelskými zásadami se ale řídí i v soukromém životě – třeba při výběru zubaře.

Jak vůbec došlo k tomu, že se z čerstvé čtyřicátnice stala majitelka statku?

Dlouho jsem pracovala na státním statku v Mířkově jako zootechnička. Starala jsem se tedy o zvířata. Po revoluci většina podobných podniků bojovala o existenci a objevila se možnost celou farmu koupit. Vždy jsem měla čich na příležitost, takže jsem obešla kolegy z řad mechanizátorů a agronomů s návrhem, že společně založíme s.r.o. a statek si odkoupíme. Trošku si zaklepali na čelo. Já ale říkám, že kam nemůže čert, nastrčí ženskou, takže jsem do toho šla.

Kde jste vzala potřebných 22 milionů korun? To je ohromná částka nyní, natož v roce 1992.

Na vkladní knížce jsem měla sotva sto tisíc. Ale předložila jsem dobrý plán, který stát přesvědčil, že vše v pořádku zvládnu splatit. Do práce jsem zapojila i rodinu a vše šlo natolik dobře, že mi ve finále byla čtvrtina dluhu odpuštěna.

Bylo nutné řešit i nějakou nenadálou krizi?

Občas jsem musela být hodně zarputilá. Ani nám se nevyhnuly potíže, například když nám odběratel dlužil vysoké částky za maso. Pamatuji si, že mi jednou došla trpělivost, dorazila jsem přímo k němu a dožadovala se peněz. A že neodejdu, dokud mi za odebrané zboží nezaplatí – i moji zaměstnanci přece čekali na své výplaty a dobytek na žrádlo a péči. Opravdu jsem tam seděla několik hodin, dokud ze všech možných provozoven nezvládli po tisícovkách nashromáždit hotovost (směje se).

Nejeden statek se ale v problémech utopil a skončil.

Ze sedmi okolních farem přežily tři. My tu práci ale dělali opravdu poctivě a snad mohu říci, že jsem měla ten správný instinkt a intuici. Procházela jsem si zprávy ze světových trhů a náš statek řídila třeba i podle toho, co prováděli zemědělci v Argentině. Věděla jsem, že to bude mít dopad i na nás, a přizpůsobili jsme se. Také nám hodně pomohl vstup do Evropské unie, otevřela se nám ohromná spousta odbytišť třeba pro maso.

Na co se statek specializoval?

Na chov dobytka. Měli jsme až 600 kusů skotu, jak na mléko, tak i na maso. To už je pořádná porce práce. Naší chloubou byla telata. Jsou velice citlivá a odchov se nemusí vždy podařit. My ale měli obrovskou úspěšnost, ztratili jsme jich jen minimum. Měla u nás tu nejlepší péči, denně jsme jim vařili lněné semínko, protože jsme přišli na to, že mláďatům velmi prospívá. Odborníci i studenti se k nám chodili dívat a učit.

Péči jste ale potřebovala i vy. Poslední dobou vás dohnaly zdravotní problémy…

Ano, měla jsem trable se zuby. Přece jen už mám nějaký věk, na jejich stavu se podepsal i stres. Bolely mě, část dokonce úplně vypadala. Musela jsem nosit protézu, která mi byla hrozně protivná. Navíc často jednám s lidmi, kvůli špatným zubům jsem přišla o velkou část sebevědomí. Celý život jsem ale zvyklá problémy řešit, takže jsem sedla k internetu a začala vyhledávat jak různé postupy, tak i kliniky, které by mi mohly pomoci. Nakonec jsem zvolila Schill Dental Clinic, získali si mě naprosto jiným přístupem, než předvedla konkurence. U ostatních jsem měla dojem, že je vlastně trochu zatěžuji, komunikace vázla. Jako podnikatelka jsem zvyklá na totálně proklientský přístup, takže Schill Dental Clinic pro mě byla jasná volba. Z jejich jednání i zacházení jsem měla prostě okamžitě pocit, že jsem v dobrých rukách.

Schill Dental Clinic sídlí v Praze, z Domažlicka je to kus cesty.

Nikdy jsem toho cestování nelitovala. Dojížděla jsem něco přes rok, ale dokonale se to vyplatilo. Byla jsem spokojená jak s přístupem, provedenou prací, tak i výsledkem. Navíc se mě na klinice ujal sám pan primář Alexander Schill, se kterým jsem si hodně padla do noty, a vše šlo velice hladce.

Jaký zákrok vás tedy čekal?

Kompletní rekonstrukce bezzubé čelisti pomocí 12 implantátů s následně zhotovenými můstky v celkovém počtu 28 korunek. Jinými slovy úplně nové zuby, navíc mi bylo třeba nastavit kost čelisti.

Mám trochu husí kůži. To muselo hodně bolet.

Kdepak! K zubaři samozřejmě nikdo nechodí rád, i já byla na začátku hodně nervózní. Ale pan primář a jeho tým mě ujistili, že mají hned několik způsobů, jak si s bolestí poradit, od různých znecitlivujících gelů až po kompletní anestezii pro ty, kteří mají skutečně velké obavy. Já si nakonec vystačila jen s injekcí, která byla vlastně to nejvíc nepříjemné na celém zákroku. V nejhorším jsem si řekla o druhou. To bylo právě to, co mi sedlo – empatie zubařů, jejich snaha vše vyřešit k mé spokojenosti a dobrá komunikace. Vždy mi dopředu řekli, co mě čeká. Vůbec tam nehrál roli klasický syndrom bílých plášťů, kdy se člověk bojí na cokoliv zeptat. Tady jsem byla prostě klient, pro kterého se odvedl dobrý výkon.

A jak se vám s novými zuby dirigují zaměstnanci a shání klienti?

Sice jsem velmi spokojená a se zuby se vrátilo i mé sebevědomí, ale roli farmářky už mám za sebou. Po 26 letech práce jsem se rozhodla, že je čas odejít na odpočinek a mít taky čas pro sebe. Statek jsem proto prodala. S partnerem jsme si postavili domek jen pár kilometrů od farmy a už si žijeme svůj život.

Neláká vás dívat se novým majitelům pod ruce a občas jim s něčím poradit? Z života aktivní podnikatelky to musí být skok.

Já jsem svou novou situaci bez problému přijala a mám ji ráda. Užívám si klid. Popravdě jsem se na statek od té doby ještě ani nešla podívat. Udělala jsem tlustou čáru a beru to tak, že jako jsem si ho já vedla podle sebe, oni mají svou vlastní představu. Moc mě těší, že jim na statku hospodaření klape, přece jen jsem mu dala skoro třicet let života. Je skvělé vidět, že fungují dál. My už s partnerem chováme jen slepičky a naše kočky. Ale pozor, stále se otužuji a začala jsem běhat. Já se prostě neumím nudit.