Současná situace na trhu dentálních anestetik v ČR

V současnosti jsou na českém trhu dostupná dentální lokální anestetika od dvou držitelů rozhodnutí o registraci. Ve srovnání s okolními zeměmi je tato struktura výrazně koncentrovanejší. Například v Polsku, Německu a také na Slovensku působí v této kategorii přibližně pět až šest držitelů rozhodnutí o registraci, což představuje širší diverzifikaci dodavatelských zdrojů.
V České republice působí více než 9000 zubních lékařů, jejichž každodenní praxe je na dostupnosti dentálních lokálních anestetik bezprostředně závislá. Omezený počet držitelů registrace proto přirozeně zvyšuje citlivost trhu vůči případnému výpadku jednoho z dodavatelů.
Na českém trhu dochází periodicky k dočasným výpadkům jednotlivých přípravků, naposledy v lednu 2025. Tyto situace obvykle vznikají v důsledku výrobních, kapacitních nebo logistických komplikací u jednoho z výrobců.
Vzhledem k tomu, že trh je koncentrován na omezený počet držitelů rozhodnutí o registraci, znamená případný výpadek jednoho z nich okamžité zatížení zbývajících kapacit. Ty však nemusí být schopny v krátkém časovém horizontu plně pokrýt poptávku celého trhu.
Z pohledu systémové stability zdravotnického prostředí je obecně přínosná širší diverzifikace registrovaných léčivých přípravků a výrobců, která zvyšuje odolnost trhu vůči neočekávaným výpadkům.
Současná situace je stabilní, avšak zkušenosti z posledních let ukazují, že při současné míře koncentrace může jakákoli výrobní či logistická komplikace velmi rychle přerůst v plošné napětí na trhu.
Opakování obdobných situací otevírá prostor k úvaze, zda současný model koncentrace registrací odpovídá dlouhodobým potřebám českého stomatologického trhu.
Česko-Slovenská dentální aliance (CSDA) bude i nadále sledovat dostupnost klíčových léčivých přípravku nezbytných pro zajištění kontinuity stomatologické péče a podporovat odbornou diskusi o dlouhodobé stabilitě na trhu.
