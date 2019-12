Souboj: Lipánek vyzývá k souboji složení. Kdo se zapojí?

Jenom tak totiž zjistíte, že například mnohé dezerty určené pro děti jsou našlehány dusíkem, je v nich xanthan, škrob nebo želatina, anebo dokonce všechno dohromady. Také informace o možnosti obsahu stop ryb a skořápkových plodů budí řadu dotazů.

Věděli jste, že dusík objem tvarohového dezertu zvětší a přidaný xanthan zaručí, že zůstane bez hnutí a stejný po celou dobu jeho trvanlivosti? Tušili jste, že škroby a želatinu někteří producenti sypou do dětských dezertů, aby zabránili naprosté přirozenosti, tedy k uvolnění syrovátky?

Překvapilo vás to, vadí vám to, anebo jste dokonce naštvaní? A právem se ptáte, jak je vůbec možné, že někteří něco takového dělají? Pak by se vám mohla hodit aktivita nazvaná souboj složení, kterou spustil na Facebooku Lipánek. Vyzývá v ní ostatní dětské dezerty, aby také otevřeně ukázaly karty a zveřejnily, co všechno kromě tvarohu a smetany skrývají pod svými víčky.

Tak schválně, jestli výzvu přijmou a objasní nám, spotřebitelům, proč jejich výrobci neumějí anebo nechtějí, udělat dětský dezert bez dusíku, škrobů, želatiny, xanthanu… Zkrátka úplně obyčejný a dobrý dezert.