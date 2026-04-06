SOŠE Hluboká: výuka míří na moderní energetiku novou éru

SOŠE, COP v Hluboké nad Vltavou se dlouhodobě profiluje jako moderní vzdělávací centrum, které reaguje na aktuální potřeby průmyslu a energetického sektoru.

V době rychlých technologických změn a rostoucí poptávky po odbornících v oblasti obnovitelných zdrojů energie stojí škola před zásadní výzvou – připravit studenty na profesní budoucnost, v níž bude energetika flexibilnější, digitálnější a výrazně udržitelnější než kdy dříve.

Proto vzniká nová koncepce výuky zaměřená na fotovoltaiku, ukládání energie, větrnou energetiku a moderní energetický management. Tato témata se stanou pilířem odborného vzdělávání nadcházejících let.

Fotovoltaika nové generace: od montáže až po smart systémy

Fotovoltaika prochází dynamickým technologickým vývojem – účinnost článků roste, konstrukce jsou lehčí a systémy chytřejší. Výuka na škole se proto zaměří na:

  • pokročilé FV technologie (bifaciální panely, PERC, TOPCon, heterojunction),
  • dimenzování a návrh FVE instalací pro domácnosti i průmysl,
  • monitoring a diagnostiku výroby pomocí IoT a cloudových nástrojů,
  • provozní bezpečnost a normy, včetně práce pod napětím,
  • instalaci a servis střídačů moderních výrobců.

Součástí výuky budou i reálné funkční instalace na budovách školy a tréninkové modely, které žákům umožní testovat různé konfigurace elektráren v praxi.

Ukládání elektrické energie: bateriové systémy jako základ stability

Význam akumulace energie rychle roste – nejen v domácnostech, ale i v průmyslu a energetických soustavách. Škola plánuje integrovat výuku zaměřenou na:

  • LiFePO4 a LTO technologii akumulátorů,
  • systémy řízení baterií (BMS),
  • hybridní měniče a jejich pokročilá nastavení,
  • mikrosítě a ostrovní provoz,
  • bezpečnost bateriových úložišť, včetně prevence termálního runaway.

Žáci se tak naučí nejen baterie instalovat či servisovat, ale pochopí i jejich roli v řízení energetických toků.

Větrná energie: od principů aerodynamiky po moderní turbíny

Větrná energetika se stává plnohodnotnou součástí energetického mixu. Ve výuce se proto objeví:

  • principy aerodynamiky turbín a konstrukce lopatek,
  • typy větrných elektráren a jejich vhodné využití,
  • malé větrné turbíny pro domácí a podnikové využití,
  • systémy měření rychlosti větru, turbulence a predikce výroby,
  • servis a údržba větrných elektráren, simulace typických poruch.

Plánována je také instalace demonstrační malé turbíny v areálu školy pro účely měření a analýzy dat.

Hospodaření s energií: inteligentní řízení jako klíč k úsporám

Moderní energetika není jen o výrobě, ale především o efektivním využití energie. Proto bude výuka zahrnovat:

  • chytré řízení spotřeby (EMS) – energetické systémy domácností i firem,
  • monitoring spotřeby pomocí moderních senzorů,
  • vyhodnocování dat, predikce a optimalizace,
  • návrh energetických řešení s ohledem na ekonomiku provozu,
  • využití digitálních dvojčat pro simulaci energetických systémů.

Díky tomu žáci získají schopnost pohybovat se v oblasti tzv. smart energy, která je stále více žádaná.

Propojení výuky s praxí a moderními firmami

Škola plánuje rozšířit spolupráci s firmami v energetickém sektoru, které mohou žákům nabídnout:

  • odborné praxe,
  • exkurze do energetických provozů,
  • účast na implementaci reálných projektů,
  • prezentace nejnovějších technologií.

Tento krok zajistí, že výuka bude vždy reflektovat aktuální trendy a potřeby trhu práce.

Cíl: odborník připravený na energetiku 21. století

Budoucí absolvent SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou získá komplexní znalosti z moderní energetiky, které mu umožní uplatnit se:

  • ve fotovoltaických firmách,
  • jako technik bateriových systémů,
  • v servisních týmech větrných elektráren,
  • jako energetický manažer,
  • v projektování moderních energetických řešení.

Škola tak vytvoří prostředí, kde se žáci učí nejen technologii, ale i kritickému myšlení, inovacím a odpovědnému nakládání s energií.

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou vítá spolupráci s firmami a nabízí jim široké možnosti zapojení do výuky i rozvoje talentovaných budoucích odborníků.

