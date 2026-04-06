SOŠE Hluboká: výuka míří na moderní energetiku novou éru

V době rychlých technologických změn a rostoucí poptávky po odbornících v oblasti obnovitelných zdrojů energie stojí škola před zásadní výzvou – připravit studenty na profesní budoucnost, v níž bude energetika flexibilnější, digitálnější a výrazně udržitelnější než kdy dříve.
Proto vzniká nová koncepce výuky zaměřená na fotovoltaiku, ukládání energie, větrnou energetiku a moderní energetický management. Tato témata se stanou pilířem odborného vzdělávání nadcházejících let.
Fotovoltaika nové generace: od montáže až po smart systémy
Fotovoltaika prochází dynamickým technologickým vývojem – účinnost článků roste, konstrukce jsou lehčí a systémy chytřejší. Výuka na škole se proto zaměří na:
- pokročilé FV technologie (bifaciální panely, PERC, TOPCon, heterojunction),
- dimenzování a návrh FVE instalací pro domácnosti i průmysl,
- monitoring a diagnostiku výroby pomocí IoT a cloudových nástrojů,
- provozní bezpečnost a normy, včetně práce pod napětím,
- instalaci a servis střídačů moderních výrobců.
Součástí výuky budou i reálné funkční instalace na budovách školy a tréninkové modely, které žákům umožní testovat různé konfigurace elektráren v praxi.
Ukládání elektrické energie: bateriové systémy jako základ stability
Význam akumulace energie rychle roste – nejen v domácnostech, ale i v průmyslu a energetických soustavách. Škola plánuje integrovat výuku zaměřenou na:
- LiFePO4 a LTO technologii akumulátorů,
- systémy řízení baterií (BMS),
- hybridní měniče a jejich pokročilá nastavení,
- mikrosítě a ostrovní provoz,
- bezpečnost bateriových úložišť, včetně prevence termálního runaway.
Žáci se tak naučí nejen baterie instalovat či servisovat, ale pochopí i jejich roli v řízení energetických toků.
Větrná energie: od principů aerodynamiky po moderní turbíny
Větrná energetika se stává plnohodnotnou součástí energetického mixu. Ve výuce se proto objeví:
- principy aerodynamiky turbín a konstrukce lopatek,
- typy větrných elektráren a jejich vhodné využití,
- malé větrné turbíny pro domácí a podnikové využití,
- systémy měření rychlosti větru, turbulence a predikce výroby,
- servis a údržba větrných elektráren, simulace typických poruch.
Plánována je také instalace demonstrační malé turbíny v areálu školy pro účely měření a analýzy dat.
Hospodaření s energií: inteligentní řízení jako klíč k úsporám
Moderní energetika není jen o výrobě, ale především o efektivním využití energie. Proto bude výuka zahrnovat:
- chytré řízení spotřeby (EMS) – energetické systémy domácností i firem,
- monitoring spotřeby pomocí moderních senzorů,
- vyhodnocování dat, predikce a optimalizace,
- návrh energetických řešení s ohledem na ekonomiku provozu,
- využití digitálních dvojčat pro simulaci energetických systémů.
Díky tomu žáci získají schopnost pohybovat se v oblasti tzv. smart energy, která je stále více žádaná.
Propojení výuky s praxí a moderními firmami
Škola plánuje rozšířit spolupráci s firmami v energetickém sektoru, které mohou žákům nabídnout:
- odborné praxe,
- exkurze do energetických provozů,
- účast na implementaci reálných projektů,
- prezentace nejnovějších technologií.
Tento krok zajistí, že výuka bude vždy reflektovat aktuální trendy a potřeby trhu práce.
Cíl: odborník připravený na energetiku 21. století
Budoucí absolvent SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou získá komplexní znalosti z moderní energetiky, které mu umožní uplatnit se:
- ve fotovoltaických firmách,
- jako technik bateriových systémů,
- v servisních týmech větrných elektráren,
- jako energetický manažer,
- v projektování moderních energetických řešení.
Škola tak vytvoří prostředí, kde se žáci učí nejen technologii, ale i kritickému myšlení, inovacím a odpovědnému nakládání s energií.
SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou vítá spolupráci s firmami a nabízí jim široké možnosti zapojení do výuky i rozvoje talentovaných budoucích odborníků.