SON ČR podalo trestní oznámení na největšího pronajímatele v Česku

Komerční sdělení

SON ČR podalo trestní oznámení na největšího pronajímatele v Česku | foto: ČTK

Komerční sdělení

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Důvodem je účtování nákladů na výměnu vodoměrů nájemcům.

Sdružení nájemníků České republiky (SON ČR) podalo Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě trestní oznámení v souvislosti s postupem společnosti Heimstaden Czech při účtování nákladů na výměnu vodoměrů nájemcům. Žádá o prověření, zda tímto postupem nemohlo dojít ke spáchání trestného činu podvodu.

Na sdružení se obrátili nájemci společnosti Heimstaden, kterým byla ve vyúčtování služeb za rok 2025 účtována částka 1 570 Kč pod položkou „Servis vodoměrů“. Z předložených montážních protokolů však vyplývá, že v jejich bytech nedošlo k opravě nebo cejchování původních vodoměrů, ale k jejich výměně za nové.

Výměna vodoměru za nový není podle platné právní úpravy řazena mezi drobné opravy hrazené nájemcem a podle názoru Sdružení nájemníků nejde ani o službu, kterou pronajímatel zajišťuje nájemci. Náklady na výměnu vodoměru proto nelze tímto způsobem přenášet na nájemce.

Za zvlášť závažný považuje sdružení také způsob, jakým společnost Heimstaden svůj postup nájemcům odůvodňovala. V jednom z jejich vyjádření společnost s odkazem na § 4 písm. f) nařízení vlády č. 308/2015 Sb. uvedla jako citaci právního předpisu formulaci, podle níž mezi drobné opravy patří také „ověřování nebo výměna bytových měřidel tepla a teplé nebo studené vody.“ Slovo „výměna“ se však v citovaném ustanovení právního předpisu nenachází.

Je proto namístě prověřit nejen oprávněnost samotného účtování, ale také to, zda tímto způsobem nemohli být nájemci uváděni v omyl.

„Tady už podle našeho názoru nejde jen o spor o to, kdo má určité náklady hradit a zda jsou částky požadované po nájemcích oprávněné. Pokud je nájemci jako citace právního předpisu předloženo znění, které právní předpis ve skutečnosti neobsahuje, považujeme to za velmi závažné. O to závažnější je podle nás takový postup u největšího pronajímatele v České republice, od kterého lze očekávat odpovídající odborné a právní zázemí. Proto jsme se rozhodli obrátit na orgány činné v trestním řízení,“ uvádí Lenka Veselá, předsedkyně SON ČR.

Sdružení nájemníků se přitom opakovaně pokoušelo věc řešit přímo se společností Heimstaden. Naposledy ji dopisem ze dne 31. srpna 2026 vyzvalo, aby částky účtované za výměnu vodoměrů dotčeným nájemcům vrátila a od tohoto způsobu účtování do budoucna upustila.

Společnost Heimstaden následně sama oznámila, že své stanovisko poskytne nejpozději do 2. října 2026. Sdružení prodloužení původní lhůty akceptovalo, ani k dnešnímu dni však společnost své stanovisko neposkytla. Sdružení má informace také o dalších obdobných případech. Vzhledem k rozsahu bytového fondu společnosti proto nelze vyloučit, že se tento způsob účtování mohl týkat většího počtu domácností. Orgány činné v trestním řízení proto žádá o prověření rozsahu případného jednání, počtu dotčených nájemců a celkové výše případné škody.

Podání trestního oznámení neznamená, že bylo rozhodnuto o spáchání trestného činu ani o odpovědnosti konkrétní osoby. Sdružení upozornilo na skutečnosti, které považuje za závažné a které podle jeho názoru vyžadují prověření. Posouzení věci nyní náleží orgánům činným v trestním řízení.

Sdružení nájemníků České republiky, z. s. (SON ČR) je nezávislá organizace působící od roku 1991, která se zaměřuje na ochranu práv nájemců a podporu dostupného nájemního bydlení. Poskytuje odborné poradenství v oblasti nájemního práva, zastupuje zájmy nájemců při jednání se státní správou a dlouhodobě se podílí na odborné debatě o bytové politice v České republice.

Kontakt: Lenka Veselá předsedkyně SON ČR 733633679 info@son.cz www.son.cz

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