SolaX – jednička pro vlastní fotovoltaiku

V České republice je jedním z největších trendů v oblasti obnovitelné energie integrace fotovoltaických hybridních systémů do našich domácností pro dosažení energetické soběstačnosti (hybridní systém se skládá ze střídače jako hlavního mozku fotovoltaiky, měnící stejnosměrný proud na střídavý a bateriového úložiště). Mezi těmito systémy vyniká jeden – SolaX. Odborníkům na fotovoltaiku není nutné tohoto výrobce představovat, pojďme se však blíže podívat na to, proč se stal nejprodávanějším systémem v ČR v roce 2022 (přes 25 tisíc instalací).

Jeden z prvních výrobců hybridních střídačů pro vyspělé domácnosti na světě, zkušenost přes 10 let

Od svého vstupu na trh s hybridními střídači před deseti lety se SolaX vyznačuje excelentní spolehlivostí a kvalitou svých střídačů (již 4. generace) pro použití s bateriovým úložištěm. Technologie pro fotovoltaiku se vyvíjí velmi dynamickým tempem a i proto se v SolaX maximálně soustředí na vývoj svých produktů, na kterých spolupracuje více než 180 inženýrů a 400 vývojářů s přední univerzitou Zhejiang University v čínském „Silicon Valley“. Kvalitu produktů potvrzuje i prestižní ocenění „Top Brand PV“ od německé poradenské společnosti EuPD Research, kterou SolaX získal již třikrát po sobě od roku 2018 v kategorii fotovoltaický střídač. V současnosti navíc za Solax Power stojí investoři jako SPIC (jedna z pěti největších čínských energetických společností) a CTGC (jedna z největších světových energetických společností – největší vodní elektrárna světa).

V čem je hybridní střídač SolaX jedinečný?

Jednou s největších předností hybridních střídačů SolaX je tzv. asymetrie. Ta slouží u tří-fázového rozvodu k distribuci energie do každé fáze zvlášť podle toho, kolik daná fáze potřebuje – tedy rozdělení do fází není symetrické. Pouze střídač SolaX dosahuje ČISTÉ asymetrie až 150% na jedné fázi u 10kW střídače. V praxi tato funkce přináší maximální spotřebu vlastní vyrobené energie, minimalizaci přetoků do veřejné sítě a zároveň minimalizace spotřeby z veřejné sítě, což má zejména v českém prostředí zásadní význam vzhledem k systému měření spotřeby el. energie. Novou funkcí pro ještě větší úroveň soběstačnosti je, že střídač SolaX zpracovává až 200% DC výkonu vygenerovaného z PV panelů z Vaší střechy, kdy dodává jednu část tohoto výkonu do aktuální spotřeby domu a druhou částí zároveň dobíjí úložiště se 100% výkonem. To znamená, že již nic neztratíte z vyrobené solární energie z Vaší střechy.

Jak řeší SolaX nežádoucí přebytky do sítě u energetického distributora?

Část uživatelů ve standardním režimu připojení využívá možnosti posílání přebytků do sítě, druhá skupina však volí zjednodušený režim připojení do sítě.

Pro tyto uživatele je zásadní zamezit přetokům do sítě. Hybridní střídače SolaX disponují funkcí téměř nulových přetoků do sítě a proto plní požadavky distributora ve zjednodušeném režimu.

Výpadek proudu? Nepostřehnete...

V současnosti je základním požadavkem uživatelů vlastnit záložní zdroj při výpadku el. energie ze sítě. Tato funkce je integrovaná v každém hybridním střídači SolaX. Nejen, že ušetříte za dodatečné zařízení externího záložního zdroje pro Váš hybridní střídač, ale můžete se spolehnout na již integrovaný záložní zdroj s reakční rychlostí <10ms, což zajistí plynulý provoz i náročnějších spotřebičů, jako jsou např. počítače a TV, aniž by se při výpadku proudu vypnuly. Integrovaný záložní zdroj střídače SolaX dokáže včas přepnout na energii akumulovanou ve Vašich bateriích.

SolaX není jen hybridní střídač

SolaX nejsou jen hybridní střídače ve velké škále výkonů (3-15kW), ale jde o komplexní systém od špičkového maximálně bezpečného LiFePo4 bateriového úložiště (v kapacitách od 3kWh-23,2kWh), přes inteligentní nabíječky elektromobilů až po síťové střídače (bez použití úložiště).

Celý systém zastřešuje vlastní softwarové rozhraní, které lze na dálku monitorovat i řídit pomocí intuitivní mobilní aplikace.

Protože se jedná o systém jednoho výrobce, je možné jednoduše dálkově upgradovat jak střídač tak bateriové úložiště.

Hybridní systém SolaX a průmyslové aplikace

Nejen majitelé residenčních fotovoltaických elektráren využívají technologii SolaX. Stále více roste zájem i o menší průmyslové instalace, kde SolaX nabízí možnost konfigurovat hybridní systém s výkonem až 150kW a bateriové úložiště s kapacitou až 464kWh, disponující inovativními funkcemi pro průmysl jako je peak shaving a časové nebo externí řízení nabíjení úložiště. V neposlední řadě je kladen enormní důraz na spolehlivost a bezpečnost systému, tak aby splňoval ty nejpřísnější standardy.

Energetický gigant E.ON vsází na SolaX

V rámci instalací fotovoltaických systémů, na SolaX v České republice spoléhá i jedna z předních světových energetických společností E.ON.

Pokud se i Vy chcete přidat mezi desetitisíce spokojených zákazníků, být maximálně soběstační, šetřit na nákladech za energii a v neposlední řadě přispět k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí, zvolte prověřený fotovoltaický systém Solax, který se právem stal číslem 1 na českém trhu s fotovoltaikou.

Kde najdu další ověřené instalační firmy SolaX ve své lokalitě?

V odkaze níže naleznete ověřené instalační firmy systému SolaX. Instalatéři, kteří jsou držitelem certifikátu GBC Solino – o odborném proškolení instalace SolaX technologie.

Realizační firmy, které odebírají ověřenou technologii SolaX od oficiálního importéra nebo autorizovaného distributora. Oficiální importér, s vlastním profesionálním servisním zázemím a zkušební laboratoří.

Více na Seznam realizačních firem CZ - GBC Solino (gbc-solino.cz)