Soláry pomohou zajistit soběstačnost

Odolná proti výpadkům i krizím. Také tohle jsou velké výhody fotovoltaiky. Čisté energie, o kterou roste zájem mezi lidmi a podniky stejně jako městy.

Nejen o panelech na střechách rezidenčních, komerčních či veřejných budov a kilowattech výkonu je fotovoltaika. Záleží také na informovanosti a poučenosti klientely. „Trh s fotovoltaikou v rezidenčním sektoru nyní prochází určitou korekcí, kdy se reaguje na změny dotačních podmínek. To je velmi důležitá a podstatná součást tohoto byznysu. Klienti podle mě nyní potřebují čas, aby se v novém nastavení zorientovali,“ popisuje aktuální situaci Martin Palarčík, ředitel společnosti PREsolidsun. Ta vznikla loni v létě spojením dvou dceřiných firem Pražské energetiky, Skupiny SOLIDSUN, a. s., a SOLARINVEST – GREEN ENERGY.

Dotkne se fotovoltaiky stávající konflikt na Blízkém východě? Případně jak?

Geopolitická situace samozřejmě může ovlivnit chování trhu i ceny energií. Podle mě však nevidíme dramatické výkyvy, kromě benzínových pump. Trhy reagují spíše opatrně, i když banky už avizují úpravu úrokových sazeb. Z naší zkušenosti pramení, že podobná nejistota, jakou například přinesla válka na Ukrajině, zvyšuje zájem o fotovoltaiku. Už teď evidujeme rostoucí poptávku. Lidé se doptávají mnohem více a častěji než v minulosti. Zajímají se mimo jiné také o rozšíření stávajících fotovoltaických systémů. Zejména o bateriová úložiště, která pomáhají snížit závislost na vývoji cen elektrické energie.

Mají zájemci o instalaci fotovoltaiky jasno v tom, co od ní mohou očekávat a co jim nabízí?

V dnešní době lze obecně říci, že populace je, co se energetiky týče, mnohem vzdělanější, informovanější, než bývala například před zmiňovanou válkou na Ukrajině. Prošli jsme si několika energetickými krizemi a lidé se o tuto problematiku začali mnohem více zajímat. I to je důvod, proč se doptávají a zajímají o energetickou soběstačnost.

Jak se v letošním roce bude vyvíjet trh s fotovoltaikou? Bude provázán s rezidenčním, anebo spíše firemním segmentem?

Trh s fotovoltaikou v rezidenčním sektoru nyní prochází určitou korekcí, kdy se reaguje na změny dotačních podmínek. To je velmi důležitá a podstatná součást tohoto byznysu. Klienti nyní podle mě potřebují čas, aby se v novém nastavení zorientovali. Samozřejmě včetně kombinace dotací a zvýhodněných úvěrů. Rámec není ještě úplně daný, stále se na něm pracuje. Důležitou roli v tom sehrají banky. Zároveň ale vidíme signály stabilizace a návratu poptávky. Propojeno to bude také s motivací k soběstačnosti na systému v případě nějaké delší krize. Firemní segment je v tomto ohledu podstatně stabilnější, dlouhodobě roste. Tempo je růstové mimo jiné také díky tlaku na snižování emisí a nákladů na energie firem. Hodně tomu aktuálně pomáhá velký zájem investorů o velkokapacitní bateriová úložiště, která dnes k fotovoltaice neodmyslitelně patří.

Praha rozšiřuje mimo jiné svůj park fotovoltaických elektráren na střechách, podporuje městské části v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Jaký je podle vás význam komunitní energetiky?

Význam komunitní energetiky bude v čase významně nabývat na významu. A také je dobré, že má oporu v legislativě. Předpokládá se, že sdílení komunitní energetiky se dál bude vyvíjet a používat na daleko větší vzdálenosti než dnes. Důraz ale bude dál kladený na zjednodušení administrativy a zapojení co nejširší veřejnosti.

Jak se staví ke komunitní energetice například bytová družstva či SVJ?

Toto je plán, jak se ho podaří realizovat, je věc druhá. Důležitou okolností je, jak se k tomu postaví například bytová družstva nebo SVJ. Zde se komunitní energetika vyloženě nabízí. Zde je přístup velmi individuální. Uvidíme, jak k tomu přistoupí obce. V některých případech vidíme velký zájem. Lidé přemýšlejí, chtějí koncepční řešení, komunitní energetiku v celé obci. Jiné obce jsou opatrné, říkají, že mají jiné starosti. Stále ale platí, že pokud tyto věci řešíte s profesionály, kteří jsou dlouho na trhu a klientům pomohou těmito procesy projít, pak případná rizika minimalizujete. Jedná se ale o mimořádně komplexní záležitost.

Praha je specifická památkovou zónou. Jak podle vás sladit rozvoj a využití alternativní zdrojů energie pro město a požadavky Národního památkového úřadu, případně dalších organizací?

Tuto problematiku pochopitelně sledujeme. Sladění rozvoje obnovitelných zdrojů a památkové ochrany je dlouhodobá výzva, a to nejen pro Prahu, ale také další historická města. Osobně si myslím, že klíč představuje nastavení jasných a jednotných pravidel. Takových, která budou srozumitelná jak pro investory, tak pro památkovou péči. Pokud úřad vydá přesně stanovená pravidla, jde o pohled jednostranný, ale rozumím mu a zcela ho chápu, že musí zajišťovat a chránit to, k čemu jsou určeni. Dnes narážíme na roztříštěnost rozhodování a individuální přístup institucí, což celý proces zpomaluje. Podle mne by do budoucna měla proběhnout daleko silnější koordinace, řekněme metodické vedení, které umožní citlivý rozvoj obnovitelných energií v historických centrech. V každém případě se jedná o komplexní otázku. V tuto dobu se s podobným problémem potýká rozvoj elektromobility a dobíjecí sítě. Kdy do vybudování jedné dobíjecí stanice nezasahuje pouze památkový ústav, ale řádově desítky subjektů. Pak je těžké cokoli postavit. Stejně tak je tomu u fotovoltaik. Je to o tom, nastavit jasná konkrétní pravidla.

Blackout představuje podle výzkumů veřejného mínění pro Pražany významnou hrozbu. Lze se na alternativní zdroje energie, jejich ukládání a přenos, spolehnout?

Výsledky výzkumu, čeho se Praha bojí, jsou jasné, na druhou stranu hlavní město náleží k obcím s nejstabilnější dodávkou elektrické energie. Riziko rozsáhlých výpadků je v tomto případě díky dobře fungující síti relativně nízké. Loňský výpadek měl svoje naprosto jasné příčiny. Zároveň ale v době zvýšené nejistoty, třeba v souvislosti s aktuální situací, roste zájem zákazníků o řešení, která zvýší jejich energetickou nezávislost, jak jsem již zmiňoval. Moderní fotovoltaické systémy v kombinaci s bateriovými úložišti představují velmi spolehlivý způsob, jak si zajistit částečnou, anebo úplnou soběstačnost. Existuje také řešení takzvaných ostrovních systémů, které jsou velmi bezpečné a v tomto případě se klienta případný výpadek vůbec netýká.

DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Komerční sdělení
DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Poslední dubnový víkend bude na letišti v Plasích opět patřit všem milovníkům letectví, adrenalinu a jedinečné atmosféry.

V Libochovicích vás čeká den plný skvělého jídla

Komerční sdělení
V Libochovicích vás čeká den plný skvělého jídla

Libochovice jsou historické město v Ústeckém kraji ležící na levém břehu řeky Ohře. Nacházejí se v malebné krajině dolního Poohří, na rozhraní Českého středohoří a Dolnooharské tabule, zhruba 12 km...

Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic

Komerční sdělení
Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic

Mezinárodní středoškolská soutěž PLYNAŘ ROKU 2026 zná vítěze: zlato vybojovala dvojice žáků Miroslav Kadlečík a Tomáš Bohunský ze Střední školy polytechnické Kyjov.

SOŠE Hluboká: výuka míří na moderní energetiku novou éru

Komerční sdělení
SOŠE Hluboká: výuka míří na moderní energetiku novou éru

SOŠE, COP v Hluboké nad Vltavou se dlouhodobě profiluje jako moderní vzdělávací centrum, které reaguje na aktuální potřeby průmyslu a energetického sektoru.

Lucie, Divokej Bill a Kateřina Marie Tichá míří na festival Mezi ploty

Komerční sdělení
Divokej Bill

Na nejpohodovějším jarním festivalu, který se v Praze letos koná 30. a 31. května, vystoupí více než 100 špičkových hudebních a divadelních formací.

„Mým cílem je udržet pozici jedničky na trhu“

Komerční sdělení
Nový generální ředitel společnosti Gorenje pro český i slovenský trh Ivan Ljubić

Nový generální ředitel skupiny Hisense pro český i slovenský trh Ivan Ljubić o své vizi, jak vést značku, aby technologie a služby vysoké kvality byly zákazníkovi blíž.

10. dubna 2026

Neviditelní hrdinové pomáhají v krizích

Komerční sdělení
Neviditelní hrdinové pomáhají v krizích

Když lidé přicházejí o domov nebo jistotu, nejsou na místě jen hasiči. Významnou roli sehrávají i členové Humanitárních jednotek Českého červeného kříže (ČČK).

10. dubna 2026

Jak přežít Paříž-Roubaix? Enervit je palivem pro Pogačara

Komerční sdělení

Paříž-Roubaix, neboli „Peklo severu“, prověří každého cyklistu na maximum. Na kočičích hlavách nerozhodují jen silná stehna, ale i precizní strategie výživy. Podívejte se, jak na tomto extrémním...

10. dubna 2026

Soláry pomohou zajistit soběstačnost

Komerční sdělení
Soláry pomohou zajistit soběstačnost

Odolná proti výpadkům i krizím. Také tohle jsou velké výhody fotovoltaiky. Čisté energie, o kterou roste zájem mezi lidmi a podniky stejně jako městy.

10. dubna 2026

Mindwell dělá péči o duševní zdraví dostupnější

Komerční sdělení

Navenek vše funguje – práce, rodina, povinnosti. Uvnitř ale roste tlak, špatně spíte a vracejí se úzkosti. Pomoc by měla přijít hned, místo toho čekáte měsíce. Odborníků je v Česku málo, poptávka...

9. dubna 2026

DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Komerční sdělení
DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Poslední dubnový víkend bude na letišti v Plasích opět patřit všem milovníkům letectví, adrenalinu a jedinečné atmosféry.

9. dubna 2026

Gerta Schnirch nabídne výstavu, debatu i projekci v kině

Komerční sdělení
Snímek z natáčení. Foto: Zuzana Panská

Ústecký kraj zve veřejnost na jedinečný program věnovaný novému filmu Gerta Schnirch, který vznikl na motivy románu Vyhnání Gerty Schnirch spisovatelky Kateřiny Tučkové. Film se částečně natáčel také...

9. dubna 2026

Společnost Enviropol ukáže sílu inovací na světovém veletrhu IFAT

Komerční sdělení
Společnost Enviropol ukáže sílu inovací na světovém veletrhu IFAT

Enviropol z Jihlavy se zařadí mezi vystavovatele na jednom z nejvýznamnějších světových veletrhů zaměřených na životní prostředí – IFAT 2026 v německém Mnichově od 4. do 7. května.

9. dubna 2026

Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic

Komerční sdělení
Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic

Mezinárodní středoškolská soutěž PLYNAŘ ROKU 2026 zná vítěze: zlato vybojovala dvojice žáků Miroslav Kadlečík a Tomáš Bohunský ze Střední školy polytechnické Kyjov.

9. dubna 2026

Luxusní ubytování v Brně: Stylový penzion jen kousek od centra

Komerční sdělení

Hledáte místo, kde si v Brně opravdu odpočinete a zároveň budete jen pár minut od centra dění? Penzion Integrity nabízí přesně takovou kombinaci. Luxusní a přitom příjemně komorní ubytování s...

8. dubna 2026

Provize realitního makléře: proč nerozhoduje jen procento, ale hlavně kvalita celé služby

RR20260406

Debata o tom, kolik si realitní makléř účtuje za prodej nemovitosti, se vrací pravidelně. U vysokých cen bytů a domů to ani není překvapivé. Samotné procento z kupní ceny ale o hodnotě služby říká...

7. dubna 2026  6:20

Valenta: Fond by měl působit všude tam, kde je přítomna skupina CSG

Komerční sdělení
Adam Valenta

CSG Nadační fond má za sebou první rok existence. Věnuje se dobrovolným hasičům, vědě a vzdělávání a pomáhá zaměstnancům skupiny CSG s realizací jejich společensky prospěšných projektů nebo těm,...

7. dubna 2026

