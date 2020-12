Sociální izolace: spása nebo prokletí?

Informační technologie se tak staly nejen nástrojem pro distanční výuku dětí na téměř všech druzích škol a k pracovní činnosti dospělých, ale také náhradou za zájmové a jiné běžně vykonávané aktivity. A s postupným sžíváním se s touto novou realitou si možná ani nevšimneme, jak moc se změnily naše návyky a jak snadno se řítíme do propasti osobního vyhoření.

Každá mince má dvě strany: rychlý rozvoj komunikačních nástrojů během prvních dvou měsíců mimořádných vládních nařízení byl vykoupen omezením mezilidských kontaktů a přechodem do nucené sociální izolace. Přitom právě kontakt s druhými představuje jednu ze základních lidských potřeb, jak názorně dokládá celosvětově proslulá pyramida potřeb od amerického psychologa A. H. Maslowa. A jako v každé době, která nepřeje naplňování základních potřeb ze spodních pater této pyramidy, pozorujeme i nyní, že mnozí z nás odsunuli na druhou kolej aktivity související s vrcholem pyramidy – se seberealizací. Přitom osobní rozvoj je hnací silou každého z nás bez ohledu na to, kterými činnostmi ho dosahujeme. Důsledkem zásahu do sportovních, vzdělávacích a jiných seberozvojových aktivit je proto často také ztráta motivace k nim.

Jednou z oblastí, kterou zasáhly překotné změny, je vzdělávání. Zásah do tradičního pojetí výuky se zdaleka netýká jen dětí školou povinných, ale i dospělých, kteří byli zvyklí se pravidelně zdokonalovat například v cizích jazycích. „Je pravda, že současná opatření nás přinutila se přizpůsobit situaci a začlenit do naší nabídky on-line výuku, o kterou do této doby nebyl příliš velký zájem,“ říká Adéla Přikrylová, majitelka jazykové školy Lingviéra, kterou provozuje již 14 let. „Na začátku našim studentům chyběla chuť ve výuce nového formátu pokračovat a dopadala na ně jako na většinu z nás špatná nálada, která se šířila celou společností. Taková rezignace na naše nadstavbové činnosti ale působí jako časovaná bomba na psychiku každého z nás. Motivovali jsme proto studenty, aby se ke svým návykům vrátili, a dnes už víme, že to byla správná cesta,“ dodává A. Přikrylová.

A v čem vlastně spočívá úskalí doby, která omezuje pohyb a kontakty jen na ty nezbytně nutné, zavádí nucený pobyt rodin v domácím prostředí a centrum pracovního i společenského dění přesouvá do obýváků jednotlivých domácností? Právě ono zaměření se pouze na základní životní potřeby musí dříve nebo později nutně vést k syndromu vyhoření. Tento stav celkového, především však psychického vyčerpání plíživě vede nejen ke ztrátě motivace k výkonu pracovní činnosti, ale postupně také k pocitu beznaděje a vnitřní prázdnoty, ztrátě zájmu a negativnímu postoji k jakýmkoliv činnostem a k lidem obecně. Máte pocit, že by se přesně toto mohlo stát i vám? Pak je potřeba tomu předejít a začít s tím něco dělat dřív, než bude pozdě.

„Při nástupu první vlny pandemie jsme rozdělili naše zaměstnance do dvou skupin a částečně jsme jim nařídili práci z domova,“ říká Michaela Morala, HR ředitelka firmy White Star Real Estate s.r.o., která spravuje komplex budov na pražském Chodově The Park. „A ačkoliv byl v samotném počátku „home office“ přijat velice pozitivně, situace se od září výrazně změnila. Výhody práce z domova nedokázaly vykompenzovat příležitost a možnost vzájemného pracovního setkávání se a spolupráce. Proto se už těšíme na chvíli, kdy budeme moci vše vrátit do původních kolejí,“ pokračuje M. Morala. „Zároveň jsme se snažili neomezit pracovní návyky, včetně jazykové výuky, kterou pro nás zajišťuje jazyková škola Lingviéra. Bylo příjemné sledovat, s jakým zápalem k novým výzvám přistupují lektoři této školy, jak dokáží reagovat na nové požadavky našich zaměstnanců a jak začlenili do výuky témata, která pomohla zvládnout nový pracovní styl mých kolegů. Nakonec se ukázalo, že výuka funguje také jako dokonalý nástroj pro určitou formu duševní hygieny, protože podporuje zájem kolegů o práci na sobě samých a lektoři při ní dokáží předat pozitivní energii srovnatelnou s osobním kontaktem,“ uzavírá M. Morala.

A právě na duševní hygienu v této komplikované době často zapomínáme nebo se soustředíme pouze na některé její aspekty. Kromě základních životních potřeb je třeba neopomíjet také vlastní aktivity a zájmy, na které jsme byli dříve zvyklí. „V první řadě bychom měli zabránit tomu, abychom zlenivěli,“ reaguje A. Přikrylová. „Proto nabádáme naše studenty, aby si stanovili své vlastní cíle, kterých chtějí dosáhnout, a postupně je uskutečňovali. Každý splněný cíl motivuje naše studenty k dalšímu pokroku a jejich pokrok je i odměnou našim lektorům za dobře vykonanou práci,“ uzavírá A. Přikrylová.

A jak jste na tom vy? Jak moc jste opustili aktivity, do kterých jste se pouštěli v minulém roce? Dokážete se motivovat ke svým cílům tak, abyste nepodlehli negativním vlivům, kterými na nás tento rok působí?