Smysly, příběhy a diplomacie na Expo 2025 v Ósace

Komerční sdělení
Expo 2025 v Ósace bylo prezentované jako něco na způsob „stále jsme tady...“, což odráželo trvalý význam tamního regionu Kansai – průmyslového a obchodního centra Japonska – pro zemi i celý svět. Osaka 2025 navázala na úspěch Osaky 1970 a zaměřila se na nové výzvy a technologie.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

„Sora Cruise“ je divadelní zařízení, které na výstavě Expo navštívilo přibližně 130.000 lidí. Návštěvníci mohli zažít „cestu po obloze“ trvající přibližně 15 minut pomocí obrazů promítaných na čtyři obrazovky vpředu, po stranách a na podlaze, jakož i pomocí 3D zvuku a vibrací. | foto: ČTK / AP / Nanako SudoČTK

Ve fázi návrhu spojila japonská vláda svou nabídku s myšlenkami revidovaného přístupu k robotice a umělé inteligenci, které znovu zdůrazňují potřeby lidí, označované jako „Společnost 5.0“. Jak se projekt postupně realizoval, výstava kladla ještě větší důraz na myšlenku cyklu. Dominantním architektonickým prvkem areálu se stala kruhová vyvýšená dřevěná lávka o délce dvou kilometrů, navržená architektem Sou Fudžimotem a nazvaná Grand Ring. Byla poctou tradičnímu japonskému řemeslu, přestože celé Expo bylo plné nejnovějších technologií. Japonský pavilon byl věnován propagaci nového druhu průmyslového příběhu: nahrazení lineární cesty od dolu přes továrnu ke spotřebiteli až na skládku, která je typická pro průmyslové výrobky, myšlenkou cirkulární ekonomiky. V ní se výrobky i vedlejší produkty průmyslu stávají základem další generace výrobků v pozitivním a udržitelném cyklu.

Expo Osaka 2025 se obzvlášť snažilo rozšířit svůj příběh o udržitelnosti na všechny účastníky. Myšlenka opětovného využití a recyklace byla účastníkům stanovena jako jedna z podmínek jejich účasti na výstavě. Země byly povinny předložit návrhy, které prokazovaly soulad s cíli udržitelného rozvoje OSN, včetně principu 3R (reduce, reuse and recycle – snižovat, znovu používat a recyklovat).

Pokyny pro největší kategorii pavilonů (v Expo žargonu označovanou jako „typ A“ tedy vlastní stavba) vydané v roce 2022 obsahovaly například požadavek, že „účastníci musí jako stavební materiály použít více než dva druhy recyklovaných materiálů... Účastníci musí použít konstrukční řešení, které umožní snadné oddělení materiálů při demolici pavilonu.“

Tyto požadavky lze vnímat jednak jako rozšíření principů výstavy, ale také jako promyšlený krok, který měl předejít přetrvávající kritice předchozích výstav kvůli plýtvání. Ósaka se tak snažila předejít vzniku protichůdného narativu, který by mohl výstavu poškodit.

Japonská expozice kladla zvláštní důraz na sílu enzymů a bakterií. V tomto pojetí Japonsko doslova „fermentovalo“ budoucnost. Součástí konceptu byla také skutečnost, že Ósaka hostila Expo už v roce 1970, což mělo ilustrovat dlouhodobý závazek země k pokroku.

Jednotliví návštěvníci veletrhu i národní vystavovatelé se k roku 1970 často vraceli jako k bodu, od něhož odvíjeli svůj osobní či národní příběh spojený s Expem. Například Kuvajt připomínal, že právě v Ósace v roce 1970 se poprvé představil na světové výstavě.

Regionální přesah v podání Perského zálivu

Výstavy poskytují příležitost, aby se zviditelnily jednotlivé národy, ale mohou udělat ještě více pro region, pokud se na prezentaci podílí více zemí. Když několik států ze stejného regionu sdílí podobné příběhy, vzniká silnější kolektivní obraz. V Ósace byl nejsilnějším právě ten, který představovaly země Perského zálivu. Jak potvrdilo několik kol udělování ocenění, všechny prvky prezentace tohoto regionu se ukázaly v tom nejlepším světle.

Více na Ve fázi návrhu spojila japonská vláda svou nabídku s myšlenkami revidovaného přístupu k robotice a umělé inteligenci, které znovu zdůrazňují potřeby lidí, označované jako „Společnost 5.0“. Jak se projekt postupně realizoval, výstava kladla ještě větší důraz na myšlenku cyklu. Dominantním architektonickým prvkem areálu se stala kruhová vyvýšená dřevěná lávka o délce dvou kilometrů, navržená architektem Sou Fudžimotem a nazvaná Grand Ring. Byla poctou tradičnímu japonskému řemeslu, přestože celé Expo bylo plné nejnovějších technologií. Japonský pavilon byl věnován propagaci nového druhu průmyslového příběhu: nahrazení lineární cesty od dolu přes továrnu ke spotřebiteli až na skládku, která je typická pro průmyslové výrobky, myšlenkou cirkulární ekonomiky. V ní se výrobky i vedlejší produkty průmyslu stávají základem další generace výrobků v pozitivním a udržitelném cyklu.

Expo Osaka 2025 se obzvlášť snažilo rozšířit svůj příběh o udržitelnosti na všechny účastníky. Myšlenka opětovného využití a recyklace byla účastníkům stanovena jako jedna z podmínek jejich účasti na výstavě. Země byly povinny předložit návrhy, které prokazovaly soulad s cíli udržitelného rozvoje OSN, včetně principu 3R (reduce, reuse and recycle – snižovat, znovu používat a recyklovat).

Pokyny pro největší kategorii pavilonů (v Expo žargonu označovanou jako „typ A“ tedy vlastní stavba) vydané v roce 2022 obsahovaly například požadavek, že „účastníci musí jako stavební materiály použít více než dva druhy recyklovaných materiálů... Účastníci musí použít konstrukční řešení, které umožní snadné oddělení materiálů při demolici pavilonu.“

Tyto požadavky lze vnímat jednak jako rozšíření principů výstavy, ale také jako promyšlený krok, který měl předejít přetrvávající kritice předchozích výstav kvůli plýtvání. Ósaka se tak snažila předejít vzniku protichůdného narativu, který by mohl výstavu poškodit.

Japonská expozice kladla zvláštní důraz na sílu enzymů a bakterií. V tomto pojetí Japonsko doslova „fermentovalo“ budoucnost. Součástí konceptu byla také skutečnost, že Ósaka hostila Expo už v roce 1970, což mělo ilustrovat dlouhodobý závazek země k pokroku.

Jednotliví návštěvníci veletrhu i národní vystavovatelé se k roku 1970 často vraceli jako k bodu, od něhož odvíjeli svůj osobní či národní příběh spojený s Expem. Například Kuvajt připomínal, že právě v Ósace v roce 1970 se poprvé představil na světové výstavě.

Regionální přesah v podání Perského zálivu

Výstavy poskytují příležitost, aby se zviditelnily jednotlivé národy, ale mohou udělat ještě více pro region, pokud se na prezentaci podílí více zemí. Když několik států ze stejného regionu sdílí podobné příběhy, vzniká silnější kolektivní obraz. V Ósace byl nejsilnějším právě ten, který představovaly země Perského zálivu. Jak potvrdilo několik kol udělování ocenění, všechny prvky prezentace tohoto regionu se ukázaly v tom nejlepším světle.

Nejčtenější

SAMURAI shot: Nealko panák z čaje, který dobyl české kanceláře

Komerční sdělení

Zatímco dříve budil úsměvy, dnes nealkoholický shot od SAMURAI běžně nahrazuje v práci kávu i tradiční láhev alkoholu. Koncentrovaný čaj dodává energii bez chemie. Z vysmívaného panáku se tak stal...

Bosch Jihlava: ples plný hvězd, dar nemocnici i Octavia pro inovátora

Komerční sdělení
Záběry z průběhu akce firemní ples ze dne 6.3.2026.

Společnost Bosch znovu ukázala podporu regionu. Na plese plném hvězd předala štědrý finanční dar Nemocnici Jihlava a ocenila nápady svých zaměstnanců. Nejlepší inovátor získal jako odměnu novou Škodu...

Drahá psychoterapie. Proč na nová pravidla doplatí děti?

Komerční sdělení
PaedDr. Mgr. Marie Beníčková, Ph.D.

Snaha o regulaci psychoterapie přinesla nečekaný problém. Kvůli vysokým nákladům na vzdělávání hrozí zánik služeb v neziskovkách. Pro handicapované děti a seniory to znamená jediné - ztrátu odborné...

Korunovační klenoty na cihličce z ryzího zlata za akční cenu 990 Kč

Komerční sdělení

Ano, je to tady! Cihlička z ryzího zlata s českými korunovačními klenoty za zvýhodněnou cenu 990 Kč. Ale pozor, jen do vyprodání zásob. Nejvzácnější korunovační klenoty – svatováclavská koruna,...

Světlo jako hlavní prvek moderního bydlení

Komerční sdělení
Industriální akcent, který dodá interiéru jedinečnost

Éra uzavřených tmavých chodeb končí. Moderní architektura hledá cesty, jak prostor rozdělit, a přitom ho nechat dýchat. Jihlavská společnost Doornite, největší výrobce interiérových dveří v ČR, nyní...

Korunovační klenoty na cihličce z ryzího zlata za akční cenu 990 Kč

Komerční sdělení

Ano, je to tady! Cihlička z ryzího zlata s českými korunovačními klenoty za zvýhodněnou cenu 990 Kč. Ale pozor, jen do vyprodání zásob. Nejvzácnější korunovační klenoty – svatováclavská koruna,...

17. března 2026

ŠKODA JS – sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Komerční sdělení
Pravidelná údržba sestavy uzlu pojistných ventilů kompenzátoru objemu podle...

3. Představení divizí ŠKODA JS: Servis prodlužuje provoz jaderných elektráren

17. března 2026

Smysly, příběhy a diplomacie na Expo 2025 v Ósace

Komerční sdělení
„Sora Cruise“ je divadelní zařízení, které na výstavě Expo navštívilo přibližně...

Expo 2025 v Ósace bylo prezentované jako něco na způsob „stále jsme tady...“, což odráželo trvalý význam tamního regionu Kansai – průmyslového a obchodního centra Japonska – pro zemi i celý svět....

17. března 2026

Nejlepší mladí vědci a pedagogové získali Ceny Wernera von Siemense

Komerční sdělení
Ceny Wernera von Siemens za rok 2025 odměnily největší talenty z řad studentů,...

Český Siemens udělil Ceny Wernera von Siemense za rok 2025 nejlepším studentům, mladým vědcům a pedagogům. Vítězné práce vybraly odborné poroty v kategoriích: Nejlepší výsledek základního...

17. března 2026

Ústecký kraj podpoří začínající podnikatele. Nabízí až 200 tisíc

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Začínající podnikatelé v Ústeckém kraji budou moci i v roce 2026 využít krajský dotační program na podporu nových podnikatelských aktivit. Cílem je usnadnit rozjezd malým podnikům a osobám samostatně...

17. března 2026

Nejlepší mladí vědci a pedagogové získali Ceny Wernera von Siemense

Komerční sdělení
Ceny Wernera von Siemens za rok 2025 odměnily největší talenty z řad studentů,...

Český Siemens udělil Ceny Wernera von Siemense za rok 2025 nejlepším studentům, mladým vědcům a pedagogům. Vítězné práce vybraly odborné poroty v kategoriích: Nejlepší výsledek základního...

17. března 2026

Úrazy pojišťovna dokáže odškodnit za pár dní ale i hodin

Komerční sdělení
Jan Vargai, senior manažer likvidace pojistných událostí z životního pojištění

Generali Česká pojišťovna řeší přes 200 tisíc úrazů ročně a díky digitalizaci, kterou lidé využívají až v 70 % případů, dokáže většinu z nich uzavřít rychle a jednoduše. Peníze na účet klientům...

16. března 2026

Pivo v novém: Ikonická Pivní kosmetika vstupuje do éry BEER BEAUTY

Komerční sdělení

Pivní kosmetika patří už téměř dvě desetiletí k nejikoničtějším řadám české značky Manufaktura. Od roku 2007 si získala miliony zákazníků a stala se dlouhodobým bestsellerem. V roce 2026 vstupuje do...

16. března 2026

Rozpadlý loketní kloub nahradili ortopedi z chomutovské nemocnice

Komerční sdělení
MUDr. Jiří Jurča, Ph.D., primář Ortopedického oddělení Nemocnice Chomutov

Ortopedické oddělení chomutovské nemocnice Krajské zdravotní, úspěšně provedlo výměnu extrémně destruovaného loketního kloubu. Zákrok, jenž patří k nejméně častým ortopedickým operacím, vedl MUDr....

16. března 2026

Bosch Jihlava: ples plný hvězd, dar nemocnici i Octavia pro inovátora

Komerční sdělení
Záběry z průběhu akce firemní ples ze dne 6.3.2026.

Společnost Bosch znovu ukázala podporu regionu. Na plese plném hvězd předala štědrý finanční dar Nemocnici Jihlava a ocenila nápady svých zaměstnanců. Nejlepší inovátor získal jako odměnu novou Škodu...

16. března 2026

Světlo jako hlavní prvek moderního bydlení

Komerční sdělení
Industriální akcent, který dodá interiéru jedinečnost

Éra uzavřených tmavých chodeb končí. Moderní architektura hledá cesty, jak prostor rozdělit, a přitom ho nechat dýchat. Jihlavská společnost Doornite, největší výrobce interiérových dveří v ČR, nyní...

14. března 2026

Nová koupelna bez bourání

Komerční sdělení
Před a po

„Díky moderním materiálům a vyspělým technologiím lze mít krásnou panelákovou koupelnu i bez bourání.“ říká majitel společnosti Aquavinyl z Ústí nad Labem Pavel Žák.

13. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.