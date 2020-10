Smart technologie ve vánoční výzdobě mění barvu všech stromů najednou

Světelné efekty se ovládají aplikací v mobilním telefonu

Světelný efekt zajišťují světelné řetězy s názvem Synchrone, na jejichž vývoji se velkou měrou podílí a v Evropě je následně prodává česká společnost MK - mont illuminations s.r.o. z Klášterce nad Ohří. K ovládání světel SYNCHRONE je využíván signál GPS. Signál je vysílán přes systém družic obíhajících Zemi. Přijímač je součástí světelného řetězu a každý družicový signál umožní spouštět nastavené činnosti světla (například změny barev či efektů).

Díky celosvětovému pokrytí funguje systém zcela přesně, a pokud jsou tedy výrobky řetězů SYNCHRONE nastavené stejně, bude ve stejný moment svítit stejnou barvou ulice v Sydney i Praze. Nastavení efektů se provádí dle přání zákazníka. Na Václavském náměstí bylo v minulých nastaveních použito 8 barev a 16 světelných efektů měnících se po 30 vteřinách i nastavení světel v barevné kombinaci teplá a studená bílá s 12 efekty, které se střídaly po 20 vteřinách. Během 4 minut tak lidé mohli vidět Václavské náměstí 12krát jinak. I přes velmi vyspělou technologii drží český výrobce MK mont illuminations s.r.o. cenu osvětlení SYNCHRONE tak nízko, aby si ho mohlo dovolit každé město či obec. Výrobek synchrone včetně přijímače s 200 LED diodami se vyrábí v délce 20 m a na jeden přijímač je možné napojit až 7 řetězů, tj. 1400 ks LED diod v délce 140 m. Díky tomuto technologickému řešení lze velmi vkusně nazdobit vánoční strom téměř v každé obci.

Patentovaný systém přenášení zvuku do světelného zobrazení

Další smart technologií používanou v oblasti vánoční výzdoby je výrobek s názvem AURORA. Jde o patentovaný systém přenášení zvuku do světelného zobrazení. Systém AURORA získal v Kanadě ocenění „výrobek roku 2019“ a kanadské námořnictvo ho používá na svých lodích k signalizaci zvuku. V oblasti vánoční výzdoby ho nabízí česká společnost MK mont illuminations. Strom nazdobený tímto systémem reaguje na zvuk. Systém je velmi inteligentní. Zařízení si neustále ověřuje hladinu zvuku, což je velmi důležité, jelikož hluk se během dne mění podle frekventovanosti místa. Pokud začnete před takovýmto stromem zpívat, budete odměněni krásným světelným efektem, který inteligentně zobrazuje výšky i hloubky vašeho zpěvu. Provozovatel zařízení plně ovládá aplikací v mobilním telefonu. Při naprogramování lze pak dělat takové malé zázraky, například, když dítě vykřikne „vločka“, na světelné stěně se objeví vločka. Dítě vykřikne „modrá vločka“ a bílá vločka se změní na modrou. Jde jen o to, kolik slov je do zařízení naprogramováno. Systém AURORA je velmi populární. Lidé se pod nazdobeným stromem scházejí, zpívají koledy a náramně se baví. V některých městech vyhlásili pro obyvatele soutěž o nejlepší video zpěvu se světelným stromem. Pod stromem zpívali i pěvecké sbory, a to je pak opravdový zážitek. Osvětlení AURORA je s velkým efektem používáno i při různých městských hudebních slavnostech. Pořízení tohoto zařízení není sice nic levného, ale česká společnost MK - mont illuminations s.r.o. vám ho ráda nainstaluje a zapůjčí za zlomek pořizovacích nákladů.

Ani vánoční výzdobě se smart technologie nevyhýbají. V této oblasti rozhodně nejsme pozadu a v jejím vývoji zanecháváme českou stopu.