Služby výkonové rovnováhy: klíč k moderní a stabilní energetice

Ty mohou firmám navíc přinést značný zisk. Mnohé subjekty v ČR se proto do systému zapojují. Společnost Wattstor nyní radí, jak na to.
Služby výkonové rovnováhy zajišťují, že výroba a spotřeba elektřiny jsou v každém okamžiku v rovnováze. Protože elektřinu nelze dlouhodobě skladovat, musí systém reagovat okamžitě – jinak hrozí kolísání napětí, výpadky, nebo dokonce blackout.
Proč jsou dnes SVR důležitější než kdy dříve?
- Nestabilní výroba z obnovitelných zdrojů – slunce a vítr nevyrábějí podle našich potřeb, ale podle počasí.
- Rostoucí poptávka po elektřině – elektromobilita, digitalizace a průmysl zvyšují tlak na síť.
- Bezpečnost dodávek – spolehlivá energetika je nezbytná pro chod domácností i firem.
Do služeb výkonové rovnováhy se zapojují různé zdroje a technologie – od tradičních elektráren až po moderní bateriová úložiště, flexibilní spotřebu firem či agregaci menších zdrojů. Díky nim se přenosová soustava dokáže rychle přizpůsobit výkyvům v síti, například při náhlém nárůstu spotřeby nebo výpadku výroby z obnovitelných zdrojů.
„Stručně řečeno: SVR jsou takový ochranný štít energetiky, který zajišťuje, že elektřina proudí stabilně a bezpečně do domácností i firem. Navíc se na nich dá generovat zisk,“ vysvětluje Patrik Pinkoš, obchodní ředitel společnosti Wattstor pro Evropu.
Společnost Wattstor se specializuje na chytrá energetická řešení, která umožňují firmám a institucím aktivně se zapojit do poskytování služeb výkonové rovnováhy. Díky bateriovým úložištím a pokročilému softwaru dokáže Wattstor optimalizovat spotřebu i výrobu elektřiny a přinést zákazníkům úspory i nové příležitosti k zisku.
Jak může SVR vypadat v praxi? „Například pro investiční skupinu BONA VENTURE PARTNERS jsme připravili řešení akumulace energie v rámci investičního projektu velké fotovoltaické elektrárny na Trutnovsku. Do projektu jsme zapojili tři bateriové kontejnery pro akumulaci energie z fotovoltaické elektrárny o výkonu 7 MWp. Projekt vyrůstá na brownfieldu v Královéhradeckém kraji a v rámci regionu jde o projekt významného rozsahu,“ uvedl Patrik Pinkoš.
Chcete vědět více?
Společnost Wattstor je připravena nabídnout expertízu i efektivní řešení všem, kteří se o služby výkonové rovnováhy zajímají. „Připravili jsme přehlednou brožuru, která vysvětluje, jak SVR fungují a jak se do nich můžete zapojit i vy,“ uzavírá Patrik Pinkoš.
Brožura 7 kroků pro poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR) je zdarma ke stažení ZDE.
Wattstor nabízí vše, co potřebujete k vstupu do služeb výkonové rovnováhy:
- Chytré energetické systémy: Lokální chytrý energetický systém je pro firmy, které chtějí snížit své náklady na energii a zároveň dosáhnout cílů udržitelnosti, jasnou volbou. Navrhujeme, stavíme, provozujeme a optimalizujeme systém obnovitelné energie v místě vašeho podnikání.
- Bateriová úložiště na míru: Nabízíme řešení pro ukládání energie na míru, navržená, instalovaná a průběžně optimalizovaná s ohledem na vaše energetické potřeby.
- Podium: Podium je mozek všech našich energetických řešení, náš výkonný systém EMS založený na umělé inteligenci. Podium bere v úvahu množství dat, jako jsou tržní ceny a prognózy, poptávka po energii v daných lokalitách, výrobní a skladovací kapacita a další, a spravuje tak celý energetický ekosystém, aby maximalizoval efektivitu. Představte si ho jako svého vlastního energetického manažera na místě, který pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.