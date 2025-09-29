Služby výkonové rovnováhy: klíč k moderní a stabilní energetice

Komerční sdělení
Energetika prochází zásadní proměnou. Roste podíl obnovitelných zdrojů, spotřeba elektřiny se zvyšuje a tradiční zdroje postupně ustupují. To s sebou přináší nové výzvy – zejména potřebu udržet stabilitu elektrické sítě. A právě zde vstupují do hry služby výkonové rovnováhy (SVR).

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

bateriové úložiště Wattstor | foto: Wattstor/ ČTK

Ty mohou firmám navíc přinést značný zisk. Mnohé subjekty v ČR se proto do systému zapojují. Společnost Wattstor nyní radí, jak na to.

Služby výkonové rovnováhy zajišťují, že výroba a spotřeba elektřiny jsou v každém okamžiku v rovnováze. Protože elektřinu nelze dlouhodobě skladovat, musí systém reagovat okamžitě – jinak hrozí kolísání napětí, výpadky, nebo dokonce blackout.

Wattstor/

Proč jsou dnes SVR důležitější než kdy dříve?

  • Nestabilní výroba z obnovitelných zdrojů – slunce a vítr nevyrábějí podle našich potřeb, ale podle počasí.
  • Rostoucí poptávka po elektřině – elektromobilita, digitalizace a průmysl zvyšují tlak na síť.
  • Bezpečnost dodávek – spolehlivá energetika je nezbytná pro chod domácností i firem.

Do služeb výkonové rovnováhy se zapojují různé zdroje a technologie – od tradičních elektráren až po moderní bateriová úložiště, flexibilní spotřebu firem či agregaci menších zdrojů. Díky nim se přenosová soustava dokáže rychle přizpůsobit výkyvům v síti, například při náhlém nárůstu spotřeby nebo výpadku výroby z obnovitelných zdrojů.

„Stručně řečeno: SVR jsou takový ochranný štít energetiky, který zajišťuje, že elektřina proudí stabilně a bezpečně do domácností i firem. Navíc se na nich dá generovat zisk,“ vysvětluje Patrik Pinkoš, obchodní ředitel společnosti Wattstor pro Evropu.

Společnost Wattstor se specializuje na chytrá energetická řešení, která umožňují firmám a institucím aktivně se zapojit do poskytování služeb výkonové rovnováhy. Díky bateriovým úložištím a pokročilému softwaru dokáže Wattstor optimalizovat spotřebu i výrobu elektřiny a přinést zákazníkům úspory i nové příležitosti k zisku.

bateriové úložiště Wattstor

Jak může SVR vypadat v praxi? „Například pro investiční skupinu BONA VENTURE PARTNERS jsme připravili řešení akumulace energie v rámci investičního projektu velké fotovoltaické elektrárny na Trutnovsku. Do projektu jsme zapojili tři bateriové kontejnery pro akumulaci energie z fotovoltaické elektrárny o výkonu 7 MWp. Projekt vyrůstá na brownfieldu v Královéhradeckém kraji a v rámci regionu jde o projekt významného rozsahu,“ uvedl Patrik Pinkoš.

Patrik Pinkoš

Chcete vědět více?

Společnost Wattstor je připravena nabídnout expertízu i efektivní řešení všem, kteří se o služby výkonové rovnováhy zajímají. „Připravili jsme přehlednou brožuru, která vysvětluje, jak SVR fungují a jak se do nich můžete zapojit i vy,“ uzavírá Patrik Pinkoš.

Brožura 7 kroků pro poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR) je zdarma ke stažení ZDE.

Wattstor nabízí vše, co potřebujete k vstupu do služeb výkonové rovnováhy:

  • Chytré energetické systémy: Lokální chytrý energetický systém je pro firmy, které chtějí snížit své náklady na energii a zároveň dosáhnout cílů udržitelnosti, jasnou volbou. Navrhujeme, stavíme, provozujeme a optimalizujeme systém obnovitelné energie v místě vašeho podnikání.
  • Bateriová úložiště na míru: Nabízíme řešení pro ukládání energie na míru, navržená, instalovaná a průběžně optimalizovaná s ohledem na vaše energetické potřeby.
  • Podium: Podium je mozek všech našich energetických řešení, náš výkonný systém EMS založený na umělé inteligenci. Podium bere v úvahu množství dat, jako jsou tržní ceny a prognózy, poptávka po energii v daných lokalitách, výrobní a skladovací kapacita a další, a spravuje tak celý energetický ekosystém, aby maximalizoval efektivitu. Představte si ho jako svého vlastního energetického manažera na místě, který pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
bateriové úložiště Wattstor

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Dubaj čeká rekordní zima. Z Prahy do něj letíme nejvýhodněji za roky

Komerční sdělení

Dubaj se opět dostává na dovolenkový vrchol. Pomohly jí k tomu nejen dostupné ceny letenek, ale hlavně kompletní dovolenkové balíčky. Ty před hlavní sezonou stále začínají na ceně od 12 390 Kč....

Bývalá restaurace U Majáku znovu zažehne jiskru své slávy

Komerční sdělení

Park přátelství, jak se vžilo říkat Chvojkovým lomům, v Plzni na Slovanech určitě stojí za to navštívit. Zelená oáza plná hravých prvků a malebných zákoutí je příjemným ostrovem v betonové džungli...

Jak na zubní kaz?

Komerční sdělení

Zubní kaz je nejrozšířenějším infekčním onemocněním na světě, a přestože je u nás péče finančně dostupnější, nežli je tomu u našich sousedů na západ, tak se ve statistikách dentálního zdraví...

The Most CLASSIC 2025: Automobilový festival, kde se závodí

Komerční sdělení

V sobotu 4. října 2025 se Autodrom Most promění v centrum milovníků klasických aut. The Most CLASSIC není jen výstavou krásných strojů – je to festival plný akce. Na programu jsou závody prestižní...

Parkování u Městské nemocnice Ostrava se nově dá předplatit online

Komerční sdělení

Parkování v Ostravě je zase o něco jednodušší. V podzemní části parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách je vyhrazeno 50 abonentních míst, která si nyní můžete pohodlně sjednat...

Surgimed klinika pro zdraví i krásu

Komerční sdělení

Klinika Surgimed je zařízením se specializací na všeobecnou chirurgii, cévní chirurgii, estetickou chirurgii a dermatologii. Její součástí je laserové centrum s moderním přístrojovým vybavením. ...

29. září 2025

Sportvisio: rok plný sportu a nezapomenutelných zážitků

Komerční sdělení

Spolek Sportvisio patří mezi špičku pořadatelů sportovních akcí v Česku. Jeho cílem je přivést širokou veřejnost k pohybu a nabídnout závody, které propojují sport, přírodu a jedinečnou atmosféru.

29. září 2025

Největší TV na trhu: Hisense UX 116" RGB-MiniLED

Komerční sdělení

Když poprvé spatříte televizi Hisense UX 116" RGB-MiniLED, máte pocit, že se hranice mezi realitou a obrazem smazaly. Tento model není jen televizorem – je to technologický zážitek, který promění...

29. září 2025

Sportvisio: rok plný sportu a nezapomenutelných zážitků

Komerční sdělení

Spolek Sportvisio patří mezi špičku pořadatelů sportovních akcí v Česku. Jeho cílem je přivést širokou veřejnost k pohybu a nabídnout závody, které propojují sport, přírodu a jedinečnou atmosféru.

29. září 2025

CANABA představuje nový projekt TERRA: rostoucí dům za 2,29 milionu Kč

Komerční sdělení

Společnost CANABA, která se specializuje na výstavbu dostupných rodinných domů, přichází s novým projektem, jenž má ambici zásadně změnit možnosti bydlení pro tisíce lidí.

29. září 2025

Novelizace rodinného práva od 1. ledna 2026

Komerční sdělení

Od 1. ledna 2026 vstupuje v účinnost rozsáhlá novela rodinného práva, která přináší zásadní změny v oblasti rozvodového řízení a řízení opatrovnického. Změny se dotýkají jak samotného průběhu...

29. září 2025

Zjistili mi nádor. A co teď?

Komerční sdělení

Tuto otázku si každý rok položí přes 100 tisíc Čechů, u nichž lékaři nově diagnostikují nádorové onemocnění. Rakovina se tak během života dotkne každého třetího z nás. Mnozí lidé stále přicházejí k...

29. září 2025

Šla jsem na prsa. Pro sebe.

Komerční sdělení

Příběh Nikol Švantnerové o rozhodnutí, které změnilo víc než jen její tělo. Na začátku června podstoupila zákrok zvětšení poprsí metodou MiaFemtech na jedné z nejznámějších pražských klinik, Renomé...

29. září 2025

ATT Investments vyplatila klientům přes 1,25 miliardy za drahé kovy

Komerční sdělení

Česká společnost ATT Investments, která se specializuje na drahé kovy a drahokamy, působí na trhu více než deset let. Za tu dobu si vybudovala pevné postavení a důvěru tisíců investorů. Jen od...

29. září 2025

Palladium – srdce pražských nákupů a zážitků

Komerční sdělení

Jen pár kroků od Staroměstského náměstí a Prašné brány stojí Palladium – největší nákupní centrum v historickém centru Prahy. Nabízí téměř 200 obchodů, restaurací a kaváren a pro návštěvníky je...

29. září 2025

Vědci našli cestu, jak zpomalit vrásky. Výsledkem je kolagen GlowGEN®

Komerční sdělení

Kolagen je bílkovina, která drží pleť pevnou, vlasy silné a klouby pružné. Problém je, že běžné doplňky mají příliš velké molekuly, které tělo neumí správně využít.

29. září 2025

EDUCA 2025: Zkušenosti nabrané ze stáží jsou k nezaplacení

Komerční sdělení

Tomáš Čech překvapí. Potetovaný mladík se zapletenou bradkou a živýma očima pod kšiltovkou je jedním z uznávaných podnikatelů a nově také důchodcem. V 31 letech. Má styl a má příběh.

29. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.