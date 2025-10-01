Slovenské elektrárne dodají „Nekonečnou energii“ vysokohorským chatám

Společnost Slovenské elektrárne Česká republika se od podzimu pustí do rozšiřování osvědčených řešení pro vysokohorské chaty ve Vysokých Tatrách a Krkonoších, aby je bylo možné uplatnit i na dalších místech.

Slovenské elektrárne dodají „Nekonečnou energii“ vysokohorským chatám | foto: ČTK

Protože chaty není možné ve vysokohorských podmínkách připojit na elektrickou síť, jediný způsob, jak mohou získat elektřinu pro svůj provoz, je si ji vyrobit. Dosud to dělaly pouze pomocí dieselového agregátu umístěného u chaty, který sloužil jako primární zdroj elektřiny. Ten postupně nahradí fotovoltaické systémy s bateriovými úložišti.

Toto řešení přinese chatařům stabilnější a ekologičtější energetické systémy, díky nimž budou moci efektivněji provozovat svá zařízení. Turisté se zase mohou těšit na komfortnější podmínky během pobytu – například spolehlivé osvětlení, teplou vodu či možnost dobíjení elektroniky – i v odlehlých horských lokalitách. Cílem modernizace je snížit emise a hluk, omezit dovoz paliva a stabilizovat provoz v náročných vysokohorských podmínkách.

Realizace začne v září ve Vysokých Tatrách a v Krkonoších; projekt realizuje společnost Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o., dceřiná společnost největšího výrobce elektřiny na Slovensku, Slovenské elektrárne, a.s.

Slovenské elektrárne tímto projektem navazují na své aktivity pomoci vysokohorským chatám, kde v minulosti již realizovaly podobné projekty fotovoltaických systémů. Také například na mnoha chatách podpořily výměnu starých svítidel za nová, úsporná LED osvětlení, v minulosti rovněž zrevitalizovaly původní malou vodní elektrárnu na Chatě pri Zelenom plese (1551 m n. m.), známé jako Brnčalka.

Slovenské elektrárne Česká republika rozšiřuje své projektové portfolio ekologizace vysokohorských chat. Cílem je stabilní a tichý provoz v extrémních podmínkách s minimální uhlíkovou stopou.

Na Zbojnické chatě (1 960 m n. m.) Slovenské elektrárne už v roce 2022 vybudovaly ostrovní fotovoltaický systém s bateriovým úložištěm (LiFePO₄), který podle projektu pokrývá většinu spotřeby elektřiny a ročně snižuje emise přibližně o 15,5 t CO₂. Na tuto referenci nyní společnost navazuje rozšířením projektu na podzim tohoto roku.

Kromě modernizace energetického řešení ve Vysokých Tatrách se v českých Krkonoších na Vosecké boudě připravuje podobná realizace. Po ní bude následovat i další česká chata, kterou aktuálně vybírají spolu s Klubem českých turistů. Fotovoltaické panely s bateriovými úložišti tak postupně nahradí dieselové agregáty, které dosud zajišťovaly výrobu elektřiny na chatách v odlehlých lokalitách.

„Naší ambicí je, aby chaty v horských lokalitách fungovaly ekologicky, tišeji a spolehlivě. Přechod na solární energii s akumulací sníží počet leteckých zásobování palivem a stabilizuje provoz i mimo sezonu. Navazujeme na projekty, které v Tatrách již fungují, a rozšiřujeme je na vysokohorských chatách, kde nám to dává největší smysl pro přírodu i návštěvníky,“ uvedl Martin Kumpan, jednatel společnosti Slovenské elektrárne Česká republika.

Jak bude probíhat realizace

Přípravy na Zbojnické chatě probíhají od začátku léta. Fotovoltaické panely budou vynášet horští nosiči, těžší baterie a konstrukce se dopraví vrtulníkem. Montáž a spuštění se plánuje od září v závislosti na počasí a povolovacích procesech.

Technické řešení počítá s kotvením proti větru a sněhu, inteligentním řízením spotřeby a dostatečnou kapacitou baterií tak, aby se dieselový agregát spouštěl jen výjimečně. Agregát zůstane jako bezpečnostní záloha s minimálním využitím.

„Naše fotovoltaické systémy s bateriovými úložišti dimenzujeme tak, aby poskytovaly dostatek energie za každého počasí, i v noci, a aby se provoz chaty obešel bez zbytečného startu dieselového agregátu,“ doplnil Roman Korzec, manažer prodeje Slovenské elektrárne Česká republika.

Co bude následovat

Po podzimních instalacích budou chaty procházet zkušebním provozem. Společnost následně zveřejní souhrn přínosů, očekávané snížení emisí, pokles hlučnosti, logistiku paliva a aktualizovaný harmonogram dalších procesů.

