SLOKOV kovo a.s. – tradiční výrobce kotlů na tuhá paliva.

Firma s velkým nadšením a tradicí

Firma byla založena roku 1995 jako Obchodní společnost Slokov, akciová společnost, za účelem prodeje výrobků výrobního družstva SLOKOV Hodonín, z jehož padesátileté tradice kotle vychází. Po ukončení výroby výrobního družstva SLOKOV Hodonín v roce 1999 převzala firma výrobu teplovodních kotlů. V září 2018 změnila sídlo z Hodonína do Moravského Písku, kde se nachází i výrobní závod a současně změnila název z Obchodní společnost Slokov a.s. na SLOKOV kovo a.s.

Kotle Slokov – to jsou kvalitní výrobky za skvělou cenu

Teplovodní kotle VARIANT SL, které jsou určeny pro spalování tuhých paliv (dřevo, uhlí), patří mezi nejrozšířenější zdroje tepla pro byt, dům, chatu, chalupu, drobné a střední provozovny. Jsou to skutečná srdce topných systémů, která splňují vysoké nároky zákazníků a odpovídají svým provedením a kvalitou ČSN EN 303-5 a vládnímu nařízení č. 182/1999 Sb.. Teplovodní kotle VARIANT SL jsou u svých majitelů oblíbeny zvláště pro jejich dlouhověkost, jednoduchost, vysokou účinnost, velký obsah násypky, stáložárnost, nenáročnost obsluhy, snadné a bezprašné čištění a jednoduchý roštový systém. Více informací na www.slokov.cz

KOTLE NA UHLÍ

Ocelové teplovodní kotle pro spalování hnědého uhlí, zrnění 20-40 mm (ořech 1).

Novinkou od roku 2019 jsou kotle Variant SL20E, SL27E a SL33E, které jsou plně zaměnitelné za starší typy a plní třídu 4 dle ČSN EN 303-5 a NORMU EKODESIGN.

Hlavní výhody nové řady kotlů na uhlí Variant SL20E, SL27E a SL33E:

Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 4

Kotle plní normu EKODESIGN

Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva

Velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření a plynulé sesouvání paliva do ohniště

Malé rozměry a nízká hmotnost kotle

Bez nutnosti připojení k elektrické síti, lze připojit i do samotížné otopné soustavy

Zaměnitelné za starší typy kotlů Slokov

Ocelový výměník z plechu tloušťky 5 mm

Léty prověřená kvalita českého výrobce

Nenáročná obsluha a čištění kotle

https://www.slokov.cz/produkty/kotle-na-uhli

Variant SL20E, SL27E a SL33E

KOTLE NA UHLÍ A DŘEVO

Ocelové teplovodní kotle pro spalování suchého kusového dřeva* a hnědého uhlí.

Hlavní výhody kotlů SLOKOV VARIANT SL-D:

Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 4

Kotle plní normu EKODESIGN pro uhlí

Výkon dle typu kotle 18, 23, 27, 34 a 39 kW

Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva

Velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření a plynulé sesouvání paliva do ohniště

Malé rozměry a nízká hmotnost kotle, elegantní vzhled

Bez nutnosti připojení k elektrické síti, lze připojit i do samotížné otopné soustavy

Zaměnitelné za starší typy kotlů Slokov

Ocelový výměník z plechu tloušťky 5 mm

Léty prověřená kvalita českého výrobce

Nenáročná obsluha a čištění kotle

pro český trh je od 1.1.2018 schválené pouze palivo hnědé uhlí

https://www.slokov.cz/produkty/kotle-na-uhli-a-drevo

SLOKOV VARIANT SL-D

ZPLYŇOVACÍ KOTLE

Ocelové zplyňovací kotle PYRO THERM pro spalování kusového dřeva.

Hlavní výhody nové řady zplyňovacích kotlů SLOKOV:

Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a Ekodesign 2015/1189

Vysoká účinnost spalování + velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření, minimální množství popele

Silný odtahový ventilátor zajišťující efektivní spalování, bezprašný provoz, kotelnu bez kouře

Malé rozměry a nízká hmotnost kotle

Kotel standardně vybaven chladicí smyčkou proti přetopení = nehrozí přehřátí vody v kotli, a spalinovým termostatem = automatické vypnutí kotle po vyhoření paliva

Žárobetonové tvarovky od českého výrobce odolné až do 1600°C

Léty prověřená kvalita českého výrobce

Nenáročná obsluha a čištění kotle

https://www.slokov.cz/produkty/zplynovaci-kotle

PYRO THERM

AUTOMATICKÉ KOTLE

Automatické kotle na pelety SL22A splňující emisní limity dle ČSN EN 303-5 třídy 5.

Výhody automatických kotlů SLOKOV SL-A:

Snadná obsluha (v průměru vám zabere cca 10 minut denně)

Vysoká účinnost dosahující až 90 %, nízká spotřeba paliva

Perioda přikládání po 3–5 dnech (zásobník paliva má dostatečnou kapacitu)

Certifikovaným palivem pro SL22A jsou dřevní pelety

Vysoká kvalita zpracování, ověřená konstrukce

Nízká spotřeba elektrické energie, snadné nastavení řídicí jednotky

Možné řízení pokojovým termostatem, zaručující vysoký komfort obsluhy

Snadná údržba hořáku a čištění kotle

Malé rozměry kotle, možné levé a pravé provedení násypky

https://www.slokov.cz/produkty/automaticke-kotle