Sledujte diskusi odborníků na téma: Infarkt v 50? To nechcete

Na pravidelné preventivní prohlídky ale chodí jen polovina Čechů.
Už 4. září 2025 budete moci od 10 hodin sledovat živou diskusi lékařů, kteří denně vidí následky zanedbané prevence.
Dozvíte se:
- proč vysoký krevní tlak a cholesterol poškozují cévy a mohou skončit infarktem nebo mrtvicí,
- proč nestačí řídit se pocitem „cítím se dobře“,
- jaké mýty kolem prevence kolují,
- a konkrétní rady, jak udržet srdce zdravé.
Debatu sledujte online na YouTube, webu ČTK ceskenoviny.cz, na FB ČTK CONNECT a na portálech iDNES.cz a HN.cz. Záznam bude po skončení pořadu k dispozici na YouTube a ceskenoviny.cz.
Hosté:
- MUDr. Pavel Rutar – vedoucí lékař JIP interního oddělení Nemocnice Na Homolce
- MUDr. Eva Kociánová, Ph.D. – kardioložka, vedoucí lékařka centra pro hypertenzi a sekundární prevenci FN Olomouc
- Mgr. Kristýna Čillíková – předsedkyně České aliance pro kardiovaskulární onemocnění
Moderuje Štěpánka Duchková.
Nečekejte na varovné příznaky – ty často přicházejí až s infarktem nebo mrtvicí. Začněte pečovat o své srdce už dnes!
