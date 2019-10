Sledujte aukční událost roku umění v Mánesu

Novým rekordmanem se může stát mistrovský obraz Oskara Kokoschky s názvem Praha – Pohled z křížovnického kláštera. Toto impozantní plátno malíř namaloval po svém příchodu do Prahy v létě 1934 a představuje absolutní vrchol jeho pražských vedut. V říjnu 1934 byl obraz poprvé vystaven v Mánesu. Obraz se tak přesně po 75 letech vrací zpět do této slavné výstavní síně, tentokrát však na první aukční prodej.

Kokoschkovy obrazy malované z různých míst v Praze, např. ze Strahovského kláštera, z obou břehů Vltavy a dalších míst jsou dnes součástí významných zahraničních státních sbírek a NG Praha. Kokoschkův olej patří spolu s obrazy Praha – Karlův most a Praha – Hradčany a Petřín k jeho třem nejdůležitějším pražským vedutám. Díla jednoho z nejvýznamnějších malířů 20. století se na aukcích objevují jen vzácně, jedná se tak o neopakovatelnou aukční příležitost. Dílo jde do aukce s vyvolávací cenou 68 000 000 Kč.

Bedřich Havránek, Chalupa v lese u potoka (u tůně), 1875

Říjnová aukce také nabídne unikátní olej na plátně Bedřicha Havránka s názvem Chalupa v lese u potoka (U tůně) z roku 1875. Obraz je nejen ukázkou tehdejšího krajinářství, ale námět souvisí také s hledáním identity českého národa v polovině 19. století. Vyvolávací cena je 3 300 000 Kč.

Dalšími „chef d´oeuvre“ aukce budou dva špičkové oleje Josefa Šímy s názvem Brie z roku 1952 a Krajina (Champs/Pole) z roku 1965. Vyvolávací cena obrazu Brie je 2 800 000 Kč a obrazu Krajina (Champs/Pole) je 3 100 000 Kč.

Antonín Procházka je reprezentován obrazem s názvem Dívka v klobouku (1908). Vyvolávací cena je 1 900 000 Kč. Jindřich Prucha a jeho charismatický olej s názvem Podobizna ženy v klobouku (portrét přítelkyně Marie Dočekalové) z roku 1912 se vyvolává za 1 200 000 Kč.

Aukční síni se do aukce podařilo získat také větší soubor děl Olbrama Zoubka. Z roku 1974 pochází například tři metry dlouhá socha Zlatého Hada, která byla realizována pro kavárnu U Zlatého hada v Karlově ulici v Praze. Socha se vyvolává za 750 000 Kč.

Z dalších „highlightů“ aukce je nutné zmínit dnes již ikonické dílo jednoho z nejvýraznějších českých umělců Krištofa Kintery s názvem Mluvič z roku 1999.

Josef Šíma, Krajina (Champs / pole), 1965

Pozornost sběratelů a investorů nepochybně přitáhnou i další skvělá díla od Georgese Karse, Joži Uprky, Karla Teige, Aloise Kalvody, Františka Tichého, Jiřího Hilmara, Milana Kunce, Jana Kubíčka, Jiřího Koláře, Vladislava Mirvalda, Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, Joana Miró, Adrieny Šimotové a dalších.

Všechna umělecká díla byla prověřena nejvýznamnějšími českými experty a zahraničními odborníky. Aukční síň poskytuje jako jediná v České republice doživotní záruku pravosti nabízených uměleckých děl.

Návštěvníci mohou shlédnout předaukční výstavu ve velké výstavní síni v Mánesu od 5. října do 19. října, vždy od 10 do 18 hodin. V neděli 20. října bude výstava přístupná až do konání aukce, tedy od 10 do 13.30 hodin.

Termín aukce:

20. října 2019 od 14:00

Místo konání aukce:

Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1

Aukční katalog najdete na: http://aloos.cz/cs