SledovaniTV, to jsou stovky filmů a seriálů na jednom místě!

IPTV neboli televize přes internet se stává čím dál více oblíbenější. Z posledních dat vyplývá, že v České republice ji využívá 22% domácností, které sledují televizi. Stále více divákům totiž nestačí sledovat jen to, co zrovna v televizi běží: chtějí si z archívu pustit pořad, který zmeškali, chtějí od aplikace doporučit zajímavý obsah, chtějí si přizpůsobit programovou nabídku, chtějí přeskakovat reklamy. A to všechno umožňuje IPTV!

Jednou z nejpopulárnější IPTV služeb v Česku je SledovaniTV, která neustále zpohodlňuje a zkvalitňuje sledování televize. V nabídce SledovaniTV je více než 200 TV kanálů a více než 70 rádií, které jsou rozděleny do tří balíčků:

balíček Základ s 92 kanály pro ty, kteří chtějí sledovat hlavně české a vybrané zahraniční TV kanály,

balíček Standard, je zlatou střední cestou, kromě základních kanálů obsahuje i vybrané sportovní (Sport 1, Sport 2,Eurosport 1 a Eurosport 2), dětské (Minimax, Jim Jam, Cartoon Network), dokumentární (National Geographic, Discovery, Love Nature) a filmové (Filmbox, AMC, Joj Cinema) kanály – celkem jich je v balíčku 141,

balíček Premium je určen pro ty největší filmové a seriálové nadšence, najdeme v něm 178 kanálů, mezi kterými nechybí HBO, Cinemax, Filmbox Premium, Nova Sport a další. Obsahuje také předplatné služby HBO GO a videotéku se 195 filmy k okamžitému přehrání.

Skvělou funkcí SledovaniTV je doporučování pořadů. Stačí nahlédnout do TV tipů na hlavní stránce aplikace a vybrat si, na jaký žánr se chcete právě dívat. A vybrat si z celé plejády filmů a seriálů!

Úvodní obrazovka aplikace s TV tipy

Služba nabízí spoustu dalších skvělých vychytávek[1] . Televizní vysílání lze pauzovat i přetáčet, na pořady se můžete dívat až 7 dnů zpětně a můžete také využít funkci virtuálního videorekordéru. K dispozici je až 120hodinový prostor pro vaše nahrávky.

Cokoliv nahrát je velmi jednoduché. U konkrétního pořadu prostě stačí stisknout tlačítko “Nahrát” a o nahrání se postará samotná služba. Podobně to funguje i se seriály, SledovaniTV ale umí automaticky nahrát každý budoucí díl pořadu a vy nemusíte na nic myslet.

Aby byl zážitek z filmů a seriálů co nejlepší, můžete si vybrat, zda se budete dívat na pořady s dabingem nebo v originálním znění. Podle potřeby si můžete i zapnout titulky v různých jazycích. A měnit to můžete podle aktuální nálady přímo z přehrávače!

Detail pořadu s možností výběru epizod seriálu

Aplikace pro SledovaniTV je dostupná v celé řadě zařízení. V rámci jednoho účtu lze používat až 4 zařízení – dvě hlavní (televize, set-top box) a dvě vedlejší (mobil nebo web), nicméně třetí a čtvrté hlavní zařízení lze dokoupit navíc. Televizi s appkou SledovaniTV tak můžete mít u vás doma v každé místnosti!

Aplikace pro mobilní zařízení s iOS i Android

Rozdíl oproti pozemnímu vysílání uvidíte na první pohled a to zejména v kvalitě videa. Ve SledovaniTV si vychutnáte 100 TV kanálů ve Full HD rozlišení, z toho je 9 kanálů ve 4K!

Vyzkoušejte si SledovaniTV sami. Využijte akční nabídku na balíček Základ na první měsíc za 1 Kč a dostanete k tomu jako dárek HBO a HBO Go na měsíc zdarma!