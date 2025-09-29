„Šla jsem na prsa. Pro sebe.“ – Příběh Nikol Švantnerové o rozhodnutí, které změnilo víc než jen její tělo
První impuls ke změně s MiaFemtech
Sedím v recepci plastické chirurgie Renomé Clinic, nervózně si pohrávám s rukama a hlavou mi běží milion myšlenek. Všechno jsem si promyslela, konzultace proběhla, jsem se zákrokem stoprocentně obeznámená. A přesto se mi hlavou honí otázky, které si možná klade každá žena v podobné situaci: „Dělám to kvůli sobě? Kvůli tlaku okolí? Kvůli tomu, jak mě vidí svět?“
A odpověď, ke které jsem došla, za kterou si dnes stojím víc než kdy dřív, je jednoznačná. „Ano, dělám to kvůli sobě.“
Na začátku června se Nikol Švantnerová rozhodla pro zásadní změnu na svém těla. Podstoupila zákrok zvětšení poprsí metodou MiaFemtech na jedné z nejznámějších pražských klinik, Renomé clinic. Zákrok provedl MUDr. Juraj Payer, Ph.D., který je průkopníkem této metody u nás v Čechách, ale i na Slovensku.
MUDr. Juraj Payer, Ph.D. „Poprvé jsem o technice MiaFemtech slyšel v roce 2021 na meetingu v Istanbulu, přišlo mi to jako mimořádně progresivní a inovátorská technika zvětšení poprsí.
Byl jsem si jistý, že tuto techniku chci nabízet i mým klientkám. Prošel jsem pár školeními a v lednu v roce 2025 u nás na klinice proběhly první procedury.
K dnešnímu dni mám za sebou několik desítek zákroků a s každým dalším roste spokojenost jak u klientek, tak i z mé strany. Díky narůstajícím zkušenostem dokážu ještě lépe využít potenciál, který MiaFemtech nabízí.“
Tělo po proměnách života
Nikdy jsem nepatřila k ženám, které mají extrémně nízké sebevědomí, a taky jsem nikdy nepatřila k ženám, které touží po vyumělkovaném dekoltu.
Jenže po porodu, kojení a prostě po letech, kdy ženské tělo pracuje, ztrácí, mění se… se přirozeně změnilo i to moje. A já jsem se v něm přestávala cítit „jako doma“ a tak, tam někde, se vloudily první myšlenky na úpravu poprsí.
Nebylo to o touze být „perfektní“ nebo „získat více pozornosti“. Bylo to o tom tichém, osobním nepohodlí.
Moje cesta k přirozené ženskosti
Zpočátku jsem byla plná nejistoty, bála jsem výsledku, toho jak moje tělo zareaguje, i samotného zákroku.
Ale život mě naučil, že péče o své tělo a spokojenost s ním může být stejně důležitá jako duševní pohoda. Proto jsem se rozhodla pro změnu a podstoupila minimálně invazivní augmentaci metodou MiaFemtech.
Nejedná se o drastickou změnu, rozhodně ne umělou. Vrátila jsem svému tělu harmonii a ženské křivky, které mi chyběly.
Teď se cítím víc JÁ.
MUDr. Juraj Payer, Ph.D. „U Nikol to bylo o tom, že hledala menší změnu a přála si přirozenost. Též pro ni bylo důležité minimální omezení, vzhledem k tomu, že je velmi aktivní. Je to maminka, denně sportuje, dělá modeling. Ten život má velmi aktivní, a tak jsme si nemohli dovolit jí vyřadit z běžného života na několik týdnů.“
Proč právě MiaFemTech?
Na rozdíl od klasické augmentace skalpelem, kterou si většina lidí představí, je MiaFemTech založena na moderní, šetrné a miniinvazivní technologii.
Co mě přesvědčilo?
- Přirozený tvar a pocit. Chtěla jsem, aby to na první pohled nebylo vidět. Aby to bylo přirozené, symetrické k mému tělu. žádné tvrdé linie, žádné „viditelné implantáty“, jen přirozený vzhled, který působí, jako bych se tak narodila.
- Bez jizev. Vstup je minimální, z podpaží, takže nikde nezůstávají viditelné jizvy na prsou.
- Bez celkové narkózy. Zákrok probíhá v lokální anestezii/analgosedaci, což pro mě znamenalo menší zátěž pro tělo a rychlejší zotavení.
- Krátká rekonvalescence. Už po několika dnech jsem se cítila připravená vrátit se k běžným aktivitám.
Realita po zákroku
Nebudu vám lhát, když vám řeknu, že do týdne fungujete jako dříve. Mám to za sebou, takže mluvím, ze své zkušenosti.
A ano bolí to, jen to nebylo tak hrozné, jak jsem očekávala. Po 14 dnech jsem se vrátila opět ke cvičení.
Dnes už je to pár měsíců. Mám nová prsa a hlavně, nový pocit ze sebe sama. A víte co? Nemusíte nic měnit, pokud se ve svém těle cítíte dobře. Ale pokud ne, je v pořádku chtít změnu.
Já si druhý den řekla: „Jo, tohle jsem já. Ne větší, jen… kompletní.“
„MiaFemtech je vhodná pro všechny ženy, které chtějí menší změnu, nevyžadují extrémní výsledky. V reálu lze zvětšit až o 2 košíčky podprsenky.
Já osobně jsem s touto technikou strašně spokojený. Umím řešit i lehčí asymetrie, složitější situace a cítím se v tom sebejistě. A tuto jistotu předávám i klientkám, které jsou pak nadšené.“ MUDr. Juraj Payer, Ph.D.
„Naší vizí je vždy poskytovat tu nejvyšší možnou úroveň péče. A právě proto jsem se rozhodl náš Mia tým rozšířit.
Mám obrovskou radost, že dalším Mia lékařem u nás na klinice Renomé je MUDr. Michal Makel.
MUDr. Makel patří mezi špičku v estetické chirurgii a já vím, že v jeho rukou dostanete stejně individuální, empatickou a odborně perfektní péči, jakou bych vám poskytl já sám.
Je mi ctí, že můžeme být spolu součástí toho, co dnes MiaFemtech znamená – návrat k ženskosti, která je přirozená, sebevědomá a hlavně vaše.
„