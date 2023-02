Skupina SolidSun navýšila kapacity pro instalace FVE o 250 %

Skokový růst cen energií na podzim roku 2021 výrazně zvýšil zájem o obnovitelné zdroje energie. Růst poptávky byl enormní a za tak krátkou dobu nebylo možné navýšit instalační kapacity v potřebné míře. Tato nerovnováha mezi poptávkou a realizačními týmy vedla k prodloužení termínů realizací. „Zakládáme si na férovém přístupu k zákazníkům, a proto jsme raději na začátku roku 2022 dočasně omezili příjem nových zakázek na únosnou míru, abychom přísun klientů vybalancovali v závislosti na množství instalačních kapacit,“ říká Martin Palarčík, generální ředitel skupiny SolidSun.

Vývoj v dalších měsících ukázal, že se tato strategie vyplatila. Minulý rok nebyl jednoduchý ani z hlediska dodávek menších komponent. Nicméně díky přímému napojení na výrobce se vše podařilo vyřešit včas. „Jsem na naši skupinu pyšný. Na dramatický vývoj na trhu jsme reagovali flexibilně a díky včasnému náboru nových pracovníků jsme v roce 2022 zvládli úspěšně dokončit přes 3 000 zakázek, což je třikrát více než v roce 2021,“ komentuje Martin Palarčík.

Instalační kapacity skupina navýšila celkem o 250 %, díky čemuž se jí podařilo snížit dobu instalace FVE na zhruba 3 až 5 měsíců v závislosti na oblasti. Do procesu pořízení fotovoltaiky pak vstupuje ještě třetí strana – distributor. „Od distributora potřebujete například kladné vyjádření o připojení vaší nové FVE do sítě a výměnu čtyřkvadrantového elektroměru,“ vysvětluje Martin Palarčík a pokračuje: „Ačkoliv konkurenční prostředí kvalitě služeb mnohdy prospívá, lidé by se neměli nechat zlákat nereálnými nabídkami nových, nezavedených firem, které navíc nenabízejí komplexní řešení.“

Fotovoltaická elektrárna je investice směřující do budoucna, a proto je pro zákazníky výhodnější vybrat si hned na začátku dlouhodobého a spolehlivého partnera. „Máme dlouholeté zkušenosti a za sebou více než 7200 instalací FVE. Zároveň klientům poskytujeme ucelenou škálu služeb. Na základě dlouhotrvající platební spolehlivosti a veřejně dostupné auditované účetní závěrky s výrokem ‚bez výhrad‘ jsme získali rating AA, což je hodnocení nezávislou agenturou Dun & Bradstreet, která se zabývá kredibilitou firem v ČR i v zahraničí,“ dodává Martin Palarčík.

V současné době má skupina navíc ve skladových zásobách všechny potřebné instalační komponenty, a to v hodnotě stovek milionů korun. Díky férovému přístupu a finanční stabilitě si klienti i zaměstnanci můžou být vždy jisti, že skupina dostojí všem svým závazkům.