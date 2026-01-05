Skupina GasNet se připojila k Chartě proti domácímu násilí

Domácí násilí se neodehrává pouze v soukromí. Má přímý dopad na psychické i fyzické zdraví obětí a promítá se také do jejich pracovního života. Pracoviště může být v některých případech jediným místem, kde se lidé cítí bezpečně a mohou získat pomoc.
„Kultura GasNetu stojí na třech hodnotách – bezpečnosti, spolehlivosti a respektu. Podporou principů Charty proti domácímu násilí tyto hodnoty dál rozvíjíme v praxi. Chceme být prostředím, kde se lidé mohou cítit bezpečně a kde mají oporu,“ říká Iva Štylerová, členka vedení skupiny GasNet.
Podpisem Charty se GasNet zavázal k nulové toleranci domácího násilí a k systematickému zvyšování povědomí o této problematice. Společnost bude spolupracovat s odbornými organizacemi, které zaměstnancům poskytnou odbornou a dlouhodobou podporu. V roce 2026 plánuje GasNet například sérii vzdělávacích webinářů a nejen zaměstnanci GasNetu se už nyní mohou nepřetržitě obracet na bezplatnou krizovou linku pro osoby ohrožené domácím násilím na čísle 116 016.
Tyto kroky navazují na existující portfolio podpůrných služeb, které GasNet zaměstnancům dlouhodobě nabízí. Patří mezi ně anonymní psychologická a rodinná poradna nebo služby psychosociální podpory.
Charta proti domácímu násilí vznikla v roce 2023 ze společné iniciativy organizací ROSA – Centrum pro ženy, Nadace Vodafone a společnosti IKEA, pod záštitou Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a zmocněnkyně vlády pro lidská práva.
Veřejný podpis připojila jménem skupiny GasNet Helena Steinerová, manažerka náboru a rozvoje zaměstnanců, na poslední konferenci signatářů. Mezi signatáře Charty patří mimo jiné také Skupina ČEZ.
Podle statistik portálu Domacinasili.cz provedla policie od roku 2007 do konce září 2025 více než 22 660 vykázání násilné osoby ze společné domácnosti. Devět z deseti obětí se přitom na policii nikdy neobrátí. Domácí násilí se netýká výhradně žen – zasahuje i muže a může mít nejen fyzickou, ale i psychickou podobu, například formou ponižování, vyhrožování, vydírání nebo sociální izolace.
„Zpětná vazba od zaměstnanců dlouhodobě ukazuje, že si váží otevřené a respektující firemní kultury. I díky tomu jsme se podle hodnocení na webu Atmoskop.cz již potřetí v řadě stali Férovým zaměstnavatelem s dobrou atmosférou. Podpis Charty vnímáme jako další krok v péči o zaměstnance a v naplňování společenské odpovědnosti,“ uzavírá Iva Štylerová z GasNetu.