Skupina 123kurýr/123kuriér poskytuje balíkové služby pro všechny

Skupina zajišťuje přepravu balíků v oblasti B2B (doručování zásilek mezi firemními klienty), B2C (doručování firemních zásilek na soukromé adresy), D2C (doručování zásilek výrobce přímo koncovému zákazníkovi) a C2C (doručování zásilek mezi soukromými osobami, kterým slouží pro nákup přepravy balíků jednoduchý e-shop na webu skupiny).

„Díky rozšíření naší vlastní sítě do Česka dokážeme přepravit balíky do 50 kg odkudkoliv a kamkoliv na celém česko-slovenském území během 24 hodin. Většina naší konkurence rozměry a váhu mezinárodních zásilek omezuje a dodání do 24 hodin nabízí jen mezi určitými regiony sousedních států,“ vysvětluje Miloš Melník, generální ředitel skupiny 123kurýr/123kuriér, a dodává: „Přepravní systém stavíme s ohledem na poptávku trhu, tedy širší specifikaci balíků. To nám umožňuje přepravit i zásilky, které jiným technologiím nevyhovují.“

Vysokou kvalitu doručení zásilek podporuje software vytvořený na míru kurýrní službě. Zákaznická aplikace ATOL, přístupná pro všechny zákazníky na webu skupiny, je uživatelsky velmi příjemná, srozumitelná a přehledná. „Nenutíme zákazníky, aby se zavazovali smlouvou. Vstupují do našeho systému tím, že na základě unikátního přístupového hesla a odkliknutí základních přepravních podmínek v aplikaci ATOL rovnou objednají vyzvednutí a přepravu zásilek. Pokud nechtějí z nějakého důvodu ve spolupráci pokračovat, prostě další svozy zásilek neobjednají. Firmám s větším množstvím balíků v jedné objednávce nabízíme propojení prostřednictvím API nebo import dat přes soubory .csv,“ uvádí Miloš Melník.

Cena přepravy zahrnuje všechny základní služby: Objednáte vyzvednutí zásilky v aplikaci ATOL. Kurýr váš balík vyzvedne na zadané adrese (tedy i u třetích stran) a doručí obvykle do 24 hodin příjemci. Pokud příjemce nezastihne, zkusí balík doručit znovu (o tom, že balík nebyl napoprvé doručen, dostanete zprávu e-mailem a SMS).

Doručování si můžete nastavit tak, jak potřebujete volbou placených doplňkových služeb. Mezi ně patří například dobírka. Kurýři jsou vybaveni nejmodernějšími terminály, takže příjemce může platit platební kartou nebo mobilním telefonem prostřednictvím Google Pay nebo Apple Pay. Úspěšné doručení podporuje telefonické avízo. V den doručení se kurýr domluví s příjemcem na předání zásilky. Pro ještě větší jistotu můžete zvolit SMS a e-mail avízo. Příjemce dostane až dvakrát informaci o tom, kdy mu bude zásilka doručena. Pokud posíláte dražší zboží, balík si můžete připojistit. Nakonec vám bude v zákaznické aplikaci ATOL k dispozici doklad o doručení. A během celého procesu můžete pohyb zásilky sledovat na webu skupiny.

„Připravujeme řadu novinek, hlavně v souvislosti s novými technologiemi a v oblasti zlepšení ,poslední míle’. Aktuálně například spouštíme na Slovensku Balíková centra obsluhovaná proškoleným personálem, ve kterých si budou zákazníci moci vyzvednout i podat balík. Podle požadavků zákazníků rozšíříme jejich síť i do České republiky,“ vysvětluje Miloš Melník. „Intenzivně pracujeme na tom, aby zákazníci byli s našimi službami spokojeni a spolupráce na bázi naprosté dobrovolnosti jim byla příjemná,“ dodává Miloš Melník.

Skupina 123kurýr/123kuriér se po všech stránkách rozvíjí. Aktuálně má 17 poboček a 3 centrální překladiště s téměř tisícovkou zaměstnanců, což jí umožňuje kvalitně zajistit služby na česko-slovenském balíkovém trhu.

