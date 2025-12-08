Skryté skvosty Libereckého kraje – místa, která vás překvapí i v zimě

I když ta pravá zima ještě nenastala, vzdávat se svých oblíbených výletů nemusíte. Liberecký kraj je známý svými ikonami – Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Máchův kraj nebo Lužické hory. Tyto regiony lákají turisty po celý rok.

Ale mezi velkými jmény se často ztrácejí ta tichá, nenápadná místa, která mnozí míjejí. A přitom jsou tím pravým důvodem, proč vyrazit na výlet třeba právě teď.

Jezdec nebo rytíř?

Co třeba vyrazit za do jedné části Liberce? Vysoko nad údolím, kudy protéká řeka Černá Nisa, v libereckých Kateřinkách se tyčí skalní vyhlídka Jezdec. Pozůstatek hrádku sloužil pravděpodobně v dřívějších dobách pro ostrahu obchodní cesty vedoucí z Liberce, přes Jizerské hory, do Frýdlantu. Z hrádku dodnes nezbylo téměř nic, byl totiž převážně dřevěný, zdejší skalní vyhlídka však po něm byla pojmenována. Tahle impozantní věž svým tvarem připomíná jezdce na koni. Fantazii se však meze nekladou – někdo v ní vidí rytíře, druzí vojáka a někdo zase mytologickou postavu. Ať už je výklad jakýkoliv, skalní vyhlídka Jezdec má atmosféru, která vás vtáhne.

Krajina podstávkových domů

Černobílé dřevěné chaloupky s ozdobnými štíty a kamennými podezdívkami, které jsou pro Lužické hory typické. To jsou podstávkové domy. Ne nadarmo se oblasti na hranici Německa, Polska a Česka přezdívá Krajina podstávkových domů. Najdete je tu takřka na každém kroku, v každé vesnici, lesní samotě i ve městě. Podstávkový dům je fenomén, který jinde ve světě nenajdete. Podstávku neboli podstávkový dům poznáte jednoduše a na první pohled – vně roubení předstupuje dřevěná konstrukce ze svislých dřevěných sloupů spojených nad oknem do oblouku. Typická jsou také dělená okna, která jsou většinou šesti nebo čtyřtabulková, různorodě zdobené nebo poskládané bednění štítu, kamenná podezdívka a v minulosti i břidlicová střecha. V Čechách se domy se stavěly přízemní, ale častěji převládaly stavby patrové – s patrem roubeným či hrázděným, někdy doplněných pavlačí – to záleželo, v jaké části severních Čech se ta která podstávka postavila.

Četnické příběhy z Jablonce nad Jizerou

Patřili jste mezi milovníky seriálu o četnictvu na počátku republiky? Pak vězte, že takové malé komorní muzeum je i v Krkonoších, konkrétně v Jablonci nad Jizerou Vybudoval ho a nejen exponáty, ale také příběhy, naplnil již v 16 letech Vladimír Petříček. Svou soukromou sbírkou vás provede vždy o víkendech v čase 10:30 - 16:00. Hlavní částí menší expozice je dobová četnická stanice, kde nechybí uniformy, motorka, zbraně a další dobové exponáty. V druhé místnosti jsou dočasné výstavy, které se vztahují k významným událostem či spolkům Jablonce nad Jizerou. V muzeu se tak dozvíte nejen o působení četníků na Jablonecku v první polovině 20. století, ale také historické zajímavosti o vývoji města, jeho významných obyvatelích, návštěvnících i událostech.

Palackého stezkou

Nenápadná, tichá, a přesto výjimečná. To je Palackého stezka. Vede krajinou nejkrásnějšího údolí řeky Kamenice, z Tanvaldu přes Velké Hamry a Plavy přes Návarov, kde se řeka divoce prodírá mezi skalami. Právě zde je řeka v době jarního tání pro svůj ráz divoké řeky hojně vyhledávaná a oblíbená u vodáků. A turistům tak slibuje i další podívanou. Stezka, pojmenovaná po „otci národa“ Františku Palackém, byla zřízena již na počátku 20. století. Nepatří k hlavním tahákům Českého ráje. Je tišší, surovější, ale o to skutečnější. Je to návrat k něčemu, co se poslední dobou vytrácí – klid, ticho a kontakt s přírodou.

