Skoro 3 miliony z losu od Sazky pro Centrum Paraple

Sazka pokračuje v dlouhodobé podpoře Centra Paraple a předává druhou část výtěžku z prodeje charitativního losu Paraple v hodnotě 890 547 korun. Peníze budou použity na instalaci klimatizace a rozšíření venkovní terasy, čímž se výrazně zlepší komfort a bezpečnost klientů po poranění míchy.

David Lukeš, ředitel Centra Paraple.

Jen v loňském roce bylo v Česku zaznamenáno 278 nových případů poškození míchy. Přibližně polovina z nich vznikla následkem úrazu, další polovinu pak tvoří neúrazové příčiny, jako jsou záněty, degenerativní změny nebo cévní poškození míchy. Potřeba specializovaných center, která poskytují péči lidem po poranění míchy, proto stále roste. Díky charitativnímu losu Paraple má Sazka příležitost pravidelně přispívat Centru Paraple, které klientům poskytuje komplexní rehabilitační a pobytové služby.

První část výtěžku obdrželo Centrum Paraple letos na jaře – téměř 2 miliony byly využity na spolufinancování klientských pobytů. Po dalším kvartálu Sazka předává další část zisku z prodeje. Celková částka druhé části daru dosahuje téměř 900 tisíc korun a v Centru Paraple ji investují do dvou důležitých projektů, které pomohou zvýšit komfort i bezpečnost jejich klientů.

Prvním z nich je instalace nové klimatizace v odděleních fyzioterapie, ergoterapie a sociální rehabilitace. Část klientů s poraněním míchy se potýká s narušenou termoregulací a prevence přehřátí či podchlazení je proto nezbytností. Investice ve výši cca 773 tisíc korun zajistí komfortnější prostředí a pomůže předcházet vážným zdravotním komplikacím.

Druhým z plánovaných projektů je zvětšení venkovní terasy. Částka v hodnotě přibližně 150 tisíc korun umožní klientům na vozíku bezpečnější a pohodlnější pohyb bez rizika nárazů a pádů. Nová terasa poskytne víc místa nejen pro pohyb, ale i pro relaxaci a společné chvíle s blízkými.

„Velmi si vážíme dlouhodobé podpory společnosti Sazka. I díky jejímu příspěvku můžeme realizovat projekty, které mají přímý dopad na kvalitu života našich klientů. Klimatizace i bezpečnější terasa výrazně zvýší komfort a pohodu lidí po poranění míchy během jejich pobytu v Centru Paraple,“ uvedl Jiří Pokuta, provozní ředitel Centra Paraple.

Společný projekt přináší výsledky a pomoc stále pokračuje

Charitativní los Paraple, uvedený na trh v lednu letošního roku, nabízí nejen velkou šanci na výhru, ale také možnost aktivně přispět na dobrou věc. Los je dostupný v papírové i online formě a bude v prodeji až do roku 2027. Cílem je během dvou let vybrat pro Centrum Paraple až 20 milionů korun. Koupí losu tak lidé nejen zkouší své štěstí, ale zároveň přispívají na komplexní péči, kterou Centrum Paraple zajišťuje.

„Ze spolupráce s Centrem Paraple máme velkou radost. Vážíme si možnosti podílet se na projektu, který pomáhá lidem po poranění míchy, a těší nás, že si los Paraple našel své příznivce. Při návštěvě centra nás provázel jejich bývalý klient, který nám vyprávěl, jak zásadním problémem může být narušená termoregulace – něco, co si člověk běžně vůbec neuvědomí. O to víc nás těší, že právě na tuto potřebu může nyní putovat část výtěžku z losu,“ okomentovala druhý předaný příspěvek Eva Nováková, manažerka kategorie stíracích losů v Sazce.

