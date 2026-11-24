Tři dny nabitého programu v objektech tří veřejnoprávních médií a pražském sídle institucí Evropské unie udělaly tečku za čtyřmi lety představování práce europoslanců a evropské problematiky pro nastupující generaci novinářů, kteří projevili o tento program zájem. ČTK Connect měla za úkol dát v každém roce dohromady skupinu zhruba 20 absolventů vysokých škol s maximálně tříletou praxí ve sdělovacích prostředích. Hlavními „dodavateli“ účastníků byly veřejnoprávní Česká televize, Český rozhlas a ČTK, pozadu nezůstávaly ani soukromé subjekty.
Dalšími kritérii byla národní a regionální proporce působnosti adeptů, rovnoměrnost v zastoupení mediálních žánrů a genderová vyváženost. Mimopražským účastníkům bylo hrazeno ubytování a doprava.
Těžištěm kurzu byla účast českých europoslanců. V průběhu čtyř let se představili prakticky všichni členové EP s českým pasem. Možnosti zapojení byly čtyři: osobní přítomnost, online přístup, předtočené videozdravice a profilové rozhovory pro webovou sekci #EUEDU.
Tematicky byl harmonogram třídenní akce rozdělen do bloků, které vysvětlovaly fungování evropských institucí, zabývaly se aktuálními agendami a výhledy na nejbližší období. Letošními stěžejními body byly schvalování unijního rozpočtu na roky 2028 až 2034, bezpečnost a obrana, konkurenceschopnost a pozice EU v současném turbulentním světě.
Sestavu europoslanců doplnili v diskuzích analytici, ekonomové, představitelé veřejné správy a svazů. Hojná byla účast současných a bývalých novinářů, kteří se publikování o unii věnovali nebo věnují.
Není až tak důležité, jak a s čím se kdo do jednotlivých okamžiků programu zapojil. Podstatný je celkový debatní prostor, který se mohl věnovat tématům, na něž není v běžném zpravodajství dostatek času. Výsledkem této snahy byla šance podívat se na některé aspekty politik EU beze spěchu, otevřeně a z pohledu lidí zevnitř a zvenku. Soudě podle reakcí publika, setkala se tato nabídka s úspěchem.
Vybraní aktéři tréninku mají vždy na jaře možnost navštívit pracovně Brusel a porozhlédnout se „přímo na místě“. To, zda se budou moci Evropské unii, jejímu fungování a postupům skutečně věnovat, záleží především na médiích, pro něž pracují.
Situace ve sdělovacích prostředcích se v posledních letech výrazně mění, obecná potřeba zasvěceně informovat zůstává.