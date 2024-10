Školy mohou získat desetitisíce na modernizaci v šampionátu s WocaBee

Do 21. října mohou učitelé zaregistrovat své třídy do 6. ročníku mezinárodní soutěže v učení cizích jazyků Jazykový WocaBee šampionát. Soutěž motivuje k učení jazyků inovativním způsobem a školám, žákům i učitelům umožňuje vyhrát zajímavé ceny. Do soutěže je zapojeno celkem 8 evropských zemí.