Škola vaření i v době lockdownu a zadarmo? Objevte živou cooking show

Teď se s ním můžete přímo ze svojí kuchyně spojit i vy a společně si připravit skvostný argentinský steak.

Živá cooking show přímo ve vaší kuchyni!

Právě doma teď trávíme téměř veškerý svůj čas, proto je ještě důležitější než kdykoliv jindy, si i doma chvíle se svými blízkými umět ozvláštnit a užít. Proto značka Coca-Cola letos uspořádala v rámci své kampaně Spolu chutná nejlépe živé vaření přímo v našich kuchyních. Kdy cooking show probíhá a jak to celé funguje?

Nalaďte se na live stream přenos na Instagramu. První streamy proběhly 20. února a 6. března a nesly se ve znamení italského telecího a francouzského tatarského bifteku. Třetí a poslední show si nenechte ujít, protože poběží už 20. března 2021. Připojit se může zcela zdarma každý milovník dobrého jídla, pití a pořádně okořeněných zážitků.

Velká soutěž o kuchyňské potřeby a školu vaření

Bonusem pro všechny vášnivé domácí kuchaře je možnost zasoutěžit si o světové kuchyňské potřeby oblíbené značky Potten&Pannen – Staněk. Soutěž probíhá do 18.4.2021 na webových stránkách www.coca-cola.cz a zapojit se do ní může každý, kdo si zakoupí soutěžní balení Coca-Cola. Hlavní výhrou je pak vyhlášený kurz vaření právě s Markem Pavalou v jeho pohádkovém kempu Fuego.

Delikátní recept na argentinský steak chimichurri

Nakupte si suroviny podle seznamu níže nebo najděte celý recept a objednejte vše rovnou přes Kosik.cz. Pak už si jen užijte vaření v reálném čase s Markem Pavalou a klidně celou rodinou, v sobotu 20.3. od 18:00 na Instagramu.

Striploin steak & chimichurri

Na 2 porce:

500-600g vyzrálého nízkého roštěnce

3 snítky tymiánu

1 snítka rozmarýnu

4 stroužky česneku

2 hrsti listové petržele

1 hrst čerstvého oregana (nebo 2 lžíce sušeného)

1 hrst koriandru

½ hrsti máty

1 červená chilli paprička

1 citron

máslo

Červený vinný ocet

Olivový olej

Salát (mix salátků, nebo dle chuti)

Rozpalte pánev, nejlépe litinovou, až se z ní začne kouřit. Maso osolte, opepřete a pořádně namastěte olejem. Směrem od sebe ho položte do pánve a nehýbejte s ním. Steak se přichytí a zase se pustí, až bude připravený a opečený. V prvním plánu jde o to, aby se maso opeklo na barvu ze všech stran, a to co nejrychleji. Jakmile se budete blížit kýženého výsledku, přidejte do pánve spoustu másla, tymián, rozmarýn a dva stroužky česneku. Uberte žár a rozpáleným máslem maso polévejte z obou stran, nechte ho v něm vykoupat a pomalu dosáhnout ideální vnitřní teploty. Tu můžete kontrolovat vpichovacím teploměrem, nebo jednoduše dotekem. Ideální steak nebude ani příliš měkký, ani tvrdý, ale bude krásně pružný. Pokud použijete teploměr, sundejte ho z žáru při vnitřní teplotě 52-53°C stupňů a nechte ho pár minut v teple odpočívat. Na talíři tak bude mít perfektních 55-56°C, což je ekvivalent propečení medium rare.

Na chimichurri:

Česnek utřete nožem, nebo nastrouhejte na jemném struhadle, přidejte olej, chilli a najemno nasekané měkké bylinky. Postupně přidávejte olej a ocet a celou směs utřete do husté, ale lehce tekuté podoby. Osvěžte chimichurri i trochou citrónové kůry a šťávy.

Salsu dobře dochuťte solí, pepřem a dolaďte octem, ten by měl být patrný a trochu vás zvednout ze židle.

Skombinujte olivový olej a ocet v poměru 3:1, osolte, opepřete a zálivku promíchejte. Ochuťte s ní salát.

www.coca-cola.cz