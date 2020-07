Škoda za pár stovek, ale i několik tisíc. Čechy trápí hlodavci a kuny

Pojišťovnu Generali zajímalo, kolik jejich motoristů se s tímto problémem už setkalo, a proto udělala ve svých řadách průzkum. K jejich překvapení mělo kunu nebo hlodavce v autě 26 % řidičů, kdy dokonce 4 % dotazovaných mělo přehryzané kabely opakovaně. Někdo by mohl říci, že se jedná spíše o problém vozů na vesnicích nebo aut zaparkovaných na zahradě. Opak je ale pravdou. Auta ve městech jsou terčem malých zvířátek číslo jedna. Láká je vyhřívání se na teplých motorech a některé automobilové servery i uvádí, že kabely u aut obsahují látku, která kunám a hlodavcům jednoduše chutná. Navíc tuto teorii potvrzuje i fakt, že si kuny častěji vybírají spíše novější typy vozidel, kdy – jak se říká – jsou auta cítit ještě novotou.

Šokující je, že 50 % dotázaných uvedlo, že nepoužívá žádnou ochranu. Oprava se přitom může vyšplhat dokonce do řádů desetitisíc korun. A přitom prevence je tak jednoduchá.

Jak se proti kunám a myším bránit?

Česká jednička ve výrobě pachových ohradníků ANTIFER přišla s praktickým řešením. Vytvořila automobilovou sadu proti kunám do auta. A čím se od ostatních liší? V první řadě se jedná o kompletní balíček, jehož součástí je kromě absorpční houbičky a pachového ohradníku, i plastový držák s magnety, který se snadno přicvakne pod kapotu motoru nebo přímo pod auto.



Tahle malá vychytávka vám tedy ušetří čas s vymýšlením, kam odpuzovač přidělat. Do držáku se umístí přiložený savý materiál napuštěný pachovou směsí, která hlodavce a kuny odpuzuje. Mají totiž za to, že je přítomen predátor a strach jim nedovolí se přiblížit. Dalším rozdílem například od zvukových plašičů je i to, že na zvuk si dokážou ti chytřejší jedinci zvyknout.



A na kolik vás ochrana auta vyjde? ANTIFER sada proti kunám stojí 280 Kč a vydrží až 4 týdny. Což v porovnání s cenou za případnou opravu, která se může vyšplhat až do řádů několika desetitisíc korun, stojí rozhodně za pořízení. Proto nepodceňujte včasnou prevenci.