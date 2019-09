ŠKODA AUTO Vysoká škola propojuje podnikovou ekonomiku s IT

Na bakalářském prezenčním studiu Podniková ekonomika a manažerská informatika se naučíte všechny ekonomické, manažerské, marketingové a IT dovednosti, které potřebuje manažer pohybující se v mezinárodním prostředí. Tato jedinečná kombinace nabízí rovněž komplexní vhled do fungování tuzemské i mezinárodní firmy. V rámci výuky se studenti mohou těšit na aplikaci interaktivních manažerských her nebo IT simulací. Mezi předměty výuky patří například algoritmizace a programování, technická infrastruktura a síťové technologie, řízení podnikové informatiky nebo umělá inteligence.

Studenty nového programu bude ŠKODA AUTO Vysoká škola jako tradičně podporovat tzv. motivačním programem, který nejlepším uchazečům umožňuje studovat zdarma.

Ani v rámci Podnikové ekonomiky a manažerské informatiky nebude chybět povinná praxe u špičkových zaměstnavatelů.

„Od ostatních vysokých škol se odlišujeme tím, že všichni studenti vykonávají v 5. semestru povinnou praxi, aby byli na budoucí zaměstnání připraveni nejen teoreticky, ale vyhověli také požadavkům trhu práce. Studenti pro získávání praktických zkušeností nejčastěji volí našeho zakladatele – společnost ŠKODA AUTO, nezřídka však zamíří také za hranice do jiných partnerských společností. Svou praxi tradičně vykonávají například ve společnosti Bentley Motors ve Velké Británii nebo jinde v rámci koncernu Volkswagen,“ vysvětluje rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavel Mertlík s tím, že stejný princip bude škola aplikovat i na nově vzniklý studijní program.

Každý student může navíc získat další zahraniční zkušenost díky programu Erasmus+, který umožňuje studentům strávit semestr či dva na některé z více než třiceti partnerských univerzit školy. ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé projekty mimo tento program, díky kterým lze vycestovat do destinací mimo EU. Oblíbenými destinacemi jsou zvláště Čína, Indie či USA.

Kde se absolventi uplatní?

S bakalářským titulem z programu Podniková ekonomika a manažerská informatika se můžete uplatnit především na pozici specialisty nebo vedoucího pracovníka v národní, ale i nadnárodní společnosti zaměřené na ICT.

Můžete také vykonávat pozici odborníka v organizaci nebo agentuře poskytující poradenské služby v oblasti informatiky, informačních systémů, plánování a řízení projektů, bezpečnosti a ochrany dat, ale i v nějaké společnosti zabývající se umělou inteligencí.

Nenechte si ujít den otevřených dveří na ŠKODA AUTO Vysoké škole

Stále váháte? Navštivte den otevřených dveří na ŠKODA AUTO Vysoké škole v Mladé Boleslavi, který se koná 12. září 2019. Při této příležitosti si prohlédnete moderní prostory školy a současných studentů se můžete zeptat, jak to na škole chodí.

Více informací najdete na www.savs.cz.