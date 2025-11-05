Škoda Auto ukázala zákulisí výroby. Zjistěte, jak vzniká nové auto

Nahlédnout do výroby automobilky zůstává pro většinu lidí vzácná příležitost. Šest odborníků ze Škody Auto popisuje, jak se v Mladé Boleslavi z návrhů a tisíců dílů stává hotové auto.

1. Výroba vozů

Výroba ve Škodě Auto je dokonalá souhra lidí a strojů. Každý den se u nás zrodí tisíce vozů – spalovacích i elektrických, běžných i výjimečných. Každý z nich má svůj příběh. A ten začíná právě tady.

„Na montážní lince musíte řešit problémy operativně. Důležité je znát pravidla a vědět, jak postupovat.“

Lucie Nermuťová, koordinátorka montážní linky MB I

POZNEJTE VÝROBU VOZŮ

2. Logistika

Tým logistiky udržuje výrobu v pohybu. Koordinuje tok dílů, systémů i dat. Plánuje programy, zajišťuje expedice a digitalizuje procesy, bez kterých by se nerozjel ani jeden vůz.

„Naše oddělení podporuje ostatní týmy. Přicházejí za námi kolegové z různých oddělení napříč Škodovkou a my jim pomáháme tvořit třeba různé Power BI reporty.“

Marek Valach, manažer datových domén

POZNEJTE LOGISTIKU

3. Plánování značky

Tenhle tým plánuje, kam se značka Škoda Auto a její výroba posune zítra, za rok i za deset let. Tvoří strategii, která ovlivňuje miliony řidičů po celém světě.

„Díky digitální továrně někdy stačí jen stisknout tlačítko a během chvilky získáme výsledky, které právě potřebujeme.“

Petr Hynek, koordinátor pro robotiku a digitální továrnu

POZNEJTE PLÁNOVÁNÍ ZNAČKY

4. Řízení značky

Experti řízení značky pracují na návrzích a výrobě nástrojů do lisoven, sléváren či svařoven, chytré výrobě, efektivní energetice nebo například kvalitě výrobních procesů. A neustále zlepšují prostředí v automobilce i kolem závodů.

„Každá nevydaná energie pozitivně ovlivňuje životní prostředí. Když už nějakou energii spotřebujeme, měli bychom být co nejvíc bilančně neutrální.“

Hana Cejnarová, vedoucí oddělení ekologie a pracovního prostředí

POZNEJTE ŘÍZENÍ ZNAČKY

5. Výroba komponentů

Škoda Auto vyrábí motory, převodovky, nápravy i odlitky pro své vlastní modely, ale i pro celý koncern. V moderních halách, s pokročilou automatizací a týmy, které rozumí každému detailu.

„Pro halu M13 vyrábíme přední a zadní nápravy a tlumiče – pro více než 1000 vozidel denně, což dělá na stávající produkci přes 3000 komponentů.“

Karel Valenta, koordinátor řízení výroby

POZNEJTE VÝROBU KOMPONENTŮ

6. Řízení náběhu

Profesionálové z tohoto týmu řídí náběhy všech modelů včetně speciálních projektů. Plánují strategické milníky a dohlížejí na jejich dodržování. Každý nový model totiž potřebuje někoho, kdo ho vypustí do světa.

„Výrobu modelu Kylaq jsme zahájili dříve, než bylo v plánu, a to hlavně díky obrovskému nasazení celého projektového týmu. Bylo skvělé vidět, s jakou vervou a motivací se do všeho pustili.“

David Šenkýř, projektový manažer

PŘEČTĚTE SI ROZHOVOR S DAVIDEM

