Skočte do vlny solidarity s PPL za korunu

Společnost PPL CZ je na trhu již 27 let. Za tu dobu stihla vykonat mnoho dobra, i když o tom nedává navenek tolik vědět. Raduje se zejména uvnitř Společnosti a to ji naplňuje.

„Nemáme firemní nadační fond, vše děláme od srdce a na projektech pracují tudíž ti praví srdcaři, jak je interně nazýváme,“ říká Milan Loidl, ředitel marketingu a business development v PPL CZ. „Ti praví srdcaři jsou naši zaměstnanci nejrůznějších pracovních zařazení – všichni mají možnost se podílet na konání dobra a v PPL je v jejich aktivitách a nápadech podporujeme. Ať už řeší útulky pro fretky, rozváží ve volném čase jídlo pro lékaře, darují kostní dřeň, kupují lístky do kina pro děti z dětských domovů, uklízí přírodu, nebo aktivně shání pomoc pro ty, které zasáhla válka na Ukrajině.“

PPL záleží jak na zaměstnancích a spolupracovnících, tak na světě kolem ní. „V PPL se zaměřujeme na několik oblastí v rámci našich ESG (Environmental, Social, Governance) aktivit. Jednou z nich je naše budoucí generace, kdy podporujeme zejména vzdělávací a sportovní aktivity dětí a mládeže či jejich začleňování po odchodu z dětských domovů. Zdraví a bezpečnost jsou u nás hlavním mottem a od toho se odvíjí i naše činnosti pro zaměstnance, které zahrnují mimo jiné prevenci zdravotních problémů, kurzy bezpečné jízdy na silnici či zdůrazňují bezpečnost práce,“ objasňuje Loidl. Zároveň dodává: „V PPL klademe důraz na životní prostředí a v roce 2050 cílíme být bezemisní. Proto naše flotila již nyní zahrnuje i elektrododávky, vozy na CNG, cyklokurýry a do budoucna připravujeme další aktivity vedoucí k ekologičtějšímu provozu.“

Momentální situace na Ukrajině PPL není lhostejná. Nezahálí a zajišťuje pro humanitární účely to, co umí nejlépe – dodávkovou a kamionovou přepravu. Zajišťuje hmotnou pomoc pro azylová centra a dodává kartony a obalový materiál do distribučních míst nadací.

„Ve světě i u nás vládne vlna solidarity. Nesmíme ale zapomínat ani na ostatní, kteří potřebují pomoc. Proto jsme v PPL aktivovali Balík pro tebe za 1 Kč*, aby s námi lidé mohli pomáhat tam, kde je to zrovna třeba,“ dodává Loidl a zakončuje: „Stačí se řídit pravidly balení a zasílání, zadat kód a pomoc je na cestě. Jednoduché a s PPL spolehlivé.“

*Akce platí do odvolání.

Více na https://www.ppl.cz/v-ppl-pomahame.