Sklo za kuchyňskou linku – moderní a vkusné řešení obkladu

Skleněné obklady do kuchyně jsou velmi praktickým řešením moderního bydlení. Sklo se vyrábí ve velkých formátech na míru, tudíž na něm nejsou žádné spáry a díky tomu je velmi hygienické a nenáročné na údržbu. Sklo bývá zpravidla z jednoho kusu po celé šíři kuchyňské linky a spáry jsou pouze v rozích. Specializované firmy Vám zajistí kompletní realizaci od zaměření až po montáž.

Je sklo v kuchyni bezpečné?

Pokud máte obavy o bezpečnost tohoto materiálu, buďte klidní. Skla do kuchyně české firmy Alfa Styl jsou vždy tvrzená - bezpečnostní. Jsou odolná vůči mechanickému i chemickému poškození a vydrží nárazy i velké změny teplot. Skleněný obklad prakticky není možno rozbít při běžné práci v kuchyni. Na skleněnou pracovní desku můžete bez problémů položit horkou pánev či klepat na ní řízky. Na rozbití obkladu je poskytována záruka 5 let.

Tvrzené sklo za kuchňskou linkou s grafickým motivem. Foto: Alfa Styl, s.r.o.

Jaké existují varianty skleněných obkladů?

Design skel je různorodý a vyhovuje potřebám i nejnáročnějších klientů. Rozlišujeme mezi několika variantami skel. Skla do kuchyně můžete mít lesklá nebo matná, lakovaná do barev nebo potištěná fotografií, skla reliéfní či magnetická. Základní variantou je lesklé sklo v extra čiré variantě tzv. diamant. Oproti běžnému sklu je toto sklo chemicky vyčištěno a nezkresluje podklad do odstínů zelené barvy. Lesklý povrch skleněného obkladu se velmi lehce čistí běžnými prostředky na skla.

Kromě lesklých skel lze vyrobit i skla matná (satinovaná), která jsou nyní žádaná a dodají obkladu nezaměnitelný vzhled. Mezi matná skla můžeme zařadit i speciální sklo Touch 3D, které je reliéfní a je do něj při výrobě vylisovaný ornament. V případě realizace pracovní desky ze skla, lze použít i sklovinu STONE, která je hrubší na povrchu a je extrémně odolná proti poškrábání.

Sklo se speciálním povrchem Touch3D. Foto: Alfa Styl, s.r.o.

Jakou barvu zvolit

Skleněné obklady se mohou lakovat podle vzorníku RAL a NCS do více než 2000 barevných odstínů. Kromě toho lze zvolit i barvy metalické a perleťové. Barvu vám technici pomohou vybrat při zaměření a doladí ji k vašemu nábytku či doplňkům. Pokud byste raději sklo za kuchyňskou linku s grafickým motivem, existuje nepřeberné množství obrázků – motivy mramoru, patchwork, různě barevné vlny, nebo lze zvolit i vlastní fotografii.

Sklo za kuchyňskou linkou s motivem mramoru. Foto: Alfa Styl, s.r.o.

Jak probíhá realizace skleněného obkladu?

Po odsouhlasení předběžné ceny skleněného obkladu, kterou je možno nezávazně poptat, přijíždějí technici zaměřit sklo ve vaší kuchyni. Jediný požadavek je, aby byla kuchyň kompletně nainstalovaná. Není požadována žádná speciální příprava z vaší strany. Kuchyň může být používaná se zapojenými spotřebiči, vypínači apod. Po odsouhlasení finální cenové nabídky, probíhá technologicky náročná výroba, která trvá okolo 3-4 týdnů. Následně technici provedou montáž skla, která je čistá, bezprašná a rychlá. Samozřejmostí je úklid a zapojení všech spotřebičů do původního stavu.

Skleněná sprchová zástěna a zrcadlo do koupelny v podkroví. Realizace na zakázku.

Sklo je v interiéru velmi oblíbené

Mimo skleněné obklady do kuchyní lze realizovat i skleněné pracovní desky, které jdou sladit s designem skla za kuchyňskou linku. Obytné místnosti nebo kanceláře se oddělují skleněnými příčkami s otočnými nebo posuvnými dveřmi. Do pokojíčků nebo jednacích místností se zavěsí popisovatelné skleněné magnetické tabule, koupelny se vybaví zrcadly, sprchové kouty se uzavřou skleněnými sprchovými zástěnami. Schodiště se často zabezpečí celoskleněným zábradlím a před krb se položí skleněná nehořlavá podložka.

