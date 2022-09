Sklízíme, krouháme, šlapeme

„Správně vyzrálé hlávky ke sklízení se poznají tak, že na poli svítí,“ ukazuje prstem na polní řádky Vendula Krčmářová, vedoucí provozu výroby zelí. Ohne se k jedné hlávce, kde rozhrne pár svrchních listů a spatřím třpytivé kapky. Extrémní sucho z jarních měsíců přetrvávalo i v létě, proto sklizeň započala o dva týdny později, než je obvyklé. „Pole sice zavlažujeme, ale to nestačí. Nejlepší je samozřejmě déšť a toho se letos v létě moc nedostávalo. Ranné odrůdy, které teď sklízíme jsou tak menší, než by mohly být,“ shrnuje od polní roboty opálená Vendula. Je zvyklá zaskakovat na jakémkoli postu a kdybych ji zrovna nezpovídala do rozhovoru, jela by na pole sbírat závlahovou linku.

Poté je třeba ze zelí očistit tvrdé, poškozené či ušpiněné listy, případně hlávky podle potřeby vykrojit. Sůl se namíchá s kmínem a z připravených plastových beden se vsypává do zásobníku. Ten už sám dávkuje nastavené množství a posypává jím nakrouhané zelí.

Traktor zrovna vysypává vlečku plnou hlávek na kovové rošty. Z těch hlávky putují po pásech do zelárenské haly. Uvnitř dva mladíci napichují hlávky na ostny, které je přesunou pod automatickou vyvrtávačku košťálů. Poté se hlávky opět rozkutálí na páse, kde z nich pracovnice očistí zbytek zelených či od hlíny urousaných listů. Pokud je to třeba, špatnou část hlávky i vykrojí. Odtud zelí putuje do krouhačky a jemně nakrouhané smíchané se správným poměrem soli a kmínu pak z pásu padá plastovým komínem dolů do kádí.

U kádí je úplně jiný svět. O patro níž, ponořený do umělého osvětlení a chlazený na konstantních 15-16 ° C. „Šlape se vždycky ve dvou a je dobré, pokud mají holky zhruba stejnou hmotnost. Jinak neplatí, že těžší váze se zelí šlape líp. Není to o váze, ale o způsobu šlapání,“ uvádí mě do reality Vendula. I ona by si ráda zašlapala, ale k této aktivitě se dostane jen pomálu, neboť jak sama říká „z kádě se celý provoz dost špatně řídí“.

Káď je našlapaná za den a půl a fukarem do ní z horního patra padá nakrouhané zelí smíchané se solí a kmínem. Šlape se vždycky ve dvou. Typické půlkilové balíčky Tuřanského zelí připravené na cestu k zákazníkům.

Plné kádě hluboké 2,5 m (pro srovnání si představte saunový bazének) se pomocí jeřábů zatíží na povrchu zelí železobetonovými pláty, přičemž každý váží 300 kg, a zelí se v nich nechá minimálně 6 týdnů kysat. Než se zelí začne plnit do typických balíčků, vždy se káď ochutnává, odčerpá se šťáva a vrchní deseticentimetrová vrstva se odstraní do bioodpadu. Balí se zkrátka jen to nejlepší. Sériová výroba se tu nevede, a tak zelí pokaždé chutná lehce jinak. „Chuť dané kádě záleží na odrůdě zelí, jakým způsobem a jak dlouho se našlape i jak kvalitně je to prosolené,“ objasňuje šéfka brněnské zelárny.

O Slavnostech Tuřanského zelí, které se letos konají 10. září, bude snad k ochutnání i zakoupení první letošní vykysané zelí, pokud stihne dokysat. Sama Vendula však nedá dopustit na to loňské, kterého mají ještě pár kádí a bude též k mání. Jednou správně vykysané zelí totiž nemůže překvasit a balí se postupně podle potřeby. „Všichni budou chtít samozřejmě to letošní, ale lepší bude to loňský. Je zaleželý, krásně bílý, křupavý, kmínu tak akorát,“ usmívá se zelná odbornice. Od 5. září zhruba do poloviny října je pak možné v zelárně zakoupit i krouhanku, tedy pouze nakrouhané neochucené zelí. „Hlavně u mladých o ni stoupl zájem. Někdo je zvyklý přidat k zelí i jablka, někdo cibuli. Každý si tak se zelím může vyhrát po svém.“

