Skleněné a keramické sálavé topné panely v bezrámovém provedení

Není to tak dávno, kdy se na českém trhu objevily elegantní bezrámové skleněné sálavé panely ECOSUN GS, které lze potisknout různými motivy. Okamžitě se staly oblíbenou variantou elektrického vytápění, a tak se český výrobce Fenix rozhodl rozšířit bezrámové provedení i o další materiál – keramiku. Keramické topné panely ECOSUN Ceramic jsou dostupné ve čtyřech různých rozměrech a čtyřech barevných provedeních (Basalt black, Calacatta, Beton a Concrete Taupe). Panely jsou ze slinuté keramiky o tloušťce 6 mm a působí mimořádně elegantním dojmem. Panely je navíc možné opatřit jednoduchým i dvojitým držákem ručníků a také doplnit o bezdrátovou regulaci.

Popisek: Bezrámové keramické topné panely ozdobí váš interiér | foto: Fenix Group

Výběr bezrámových sálavých panelů je široký

Elektrické topné panely můžete vybírat podle designu, výkonu, velikosti, umístění (a tím i velikosti sálavé a konvekční složky) či dalších faktorů. Vždy jde o vyvážení jednotlivých parametrů. V současných úsporných domech už nehraje takovou roli výkon, klíčovými argumenty jsou design, komfort a možnost regulace. Ty poslední dva faktory pak ovlivňují i ekonomiku provozu – čím rychlejší a přesnější regulace, tím jsou náklady nižší. Není žádnou novinkou, že z hlediska tepelného komfortu i nákladů je nejefektivnější sálavé vytápění. Když k tomu dodáme velký výběr materiálů (mezi materiály sálavých panelů dominují sklo a keramika), příkonů (300 až 900 W), různé možnosti uchycení (na šířku či na výšku, na stěnu či strop) a možnost potisku na přání, vychází tato forma vytápění jako ideální. Užitečné je také široké spektrum doplňků – kromě nerezových madel pro topné panely do koupelny si k panelům můžete pořídit bezdrátové přijímače či bezdrátové termostaty.

Keramický topný panel do koupelny s madlem na ručníky | foto: Fenix Group

Intenzitu sálání ovlivňuje i umístění panelů a podíl sálavé a konvekční složky



U konvekčního vytápění (například pomocí radiátorů) je topným tělesem ohříván vzduch, který proudí směrem vzhůru ke stropu a částečně ochlazený se vrací zpět k podlaze. Z pohledu komfortu je tento systém méně efektivní – nejteplejší vzduch je pod stropem, tedy mimo zónu, ve které je uživatel. Z hlediska poměru předávaného tepla je u tohoto systému sálavá složka minimální. U sálavého vytápění je poměr obrácený. Záření neohřívá vzduch (volně jím prochází) a ke sdílení tepla dochází především sáláním, které uživatel vnímá podobně jako teplo od sluníčka.

Na druhé straně je potřeba vědět, že i sálavé panely mají určitý podíl konvekční složky. Její výši ovlivňuje zejména umístění panelu – na stěně je konvekční složka podstatně vyšší než u stropní instalace. U aplikací, kde je žádoucí maximalizovat sálavou složku, je proto vhodnější umístit sálavé panely na strop. Je ale potřeba vzít v úvahu, k jakému účelu budou panely sloužit. Například v koupelně je lepší dát panel spíše na stěnu, aby uživatel vnímal sálání co největší plochou těla, i když to bude znamenat zvýšení konvekční složky na úkor té sálavé. Tato skutečnost neznamená ztrátu energie nebo nižší účinnost, pouze se procentuálně změní poměr způsobů předávání tepla. U obytných prostor to dokonce může být výhoda, protože se tím kompenzuje jedna z mála nevýhod čistě sálavého vytápění – tj. pomalá dynamika topného systému.

Bezrámový skleněný topný panel se zrcadlovým efektem působí nerušivě i v kuchyni | foto: Fenix Group

Vyvážený podíl sálání a dynamiky topného systému nabízí bezrámové panely ECOSUN GS



Od zavedení do výroby jsou bezrámové sálavé topné panely cílem výrazných a atraktivních inovací. Také barevná paleta panelů ECOSUN GS bez potisku byla ze tří původních barev – bílé, černé a zrcadlové – rozšířena o čtyři nové odstíny: Wine Red, Basalt, Graphite a Platinum Grey. Hitem je varianta těchto panelů s potiskem – stačí ve vhodné datové formě dodat výrobci panelů vlastní obrazový motiv. Potisk panelů je prováděn vysoce kvalitním tiskem na vnitřní povrch skleněné čelní desky topného panelu a díky tomu je tak spolehlivě chráněn před mechanickým poškozením. Vzhled panelu tak může být maximálně přizpůsoben vašim požadavkům. Panel ECOSUN GS s potiskem je určen k pevné instalaci na stěnu.

Instalace není složitá a komplikovaný není ani výběr vhodného místa. V žádném případě by se panely neměly zakrývat, těsně před panel se také nesmí stavět nábytek a musí být zaručena volná cirkulace vzduchu. Panely ECOSUN GS jsou vybaveny omezovacím termostatem, který zajišťuje jejich bezpečnou funkci. Nejsou však vybaveny zařízením pro kontrolu teploty místnosti. Vhodné je proto zajistit ovládání panelu externím prostorovým termostatem s vypínačem. Tento termostat pak ovládá panel a udržuje nastavenou teplotu vzduchu v místnosti.

S kompletní nabídkou sálavých panelů GR a ECOSUN se můžete seznámit na www.fenixfroup.cz.