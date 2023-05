Skládací kontejner na dohašování a chlazení elektromobilů od ECCOTARP

Tyto kontejnery jsou většinou neskladné, objemné, těžké a ne vždy mohou být k dispozici přímo na místě nehody. ECCOTARP proto přichází s absolutní novinkou – Skládacím kontejnerem na dohašování a ochlazování elektromobilů. Poškozený vůz se do prostoru kontejneru natlačí přes sklopenou bočnici nebo se do zcela sestaveného kontejneru umístí za pomoci jeřábu. Spodní část vozu se poté zaplaví vodou, což spolehlivě zabrání znovuvznícení baterie vozu a vzniku následného požáru. Toto řešení vzrůstajících problémů s hašením elektromobilů se ukázalo jako velmi efektivní a jednoduše a rychle aplikovatelné. Zcela jedinečnou vlastností kontejneru je unikátní skládací konstrukce, díky které je možné z balíku o velikosti cca 1m³ vytvořit během několika minut nádrž o objemu 14 400 litrů. Kontejner může být použit jako okamžité řešení v terénu nebo může být ve složeném stavu k dispozici na speciálních místech určených pro skladování vyřazených elektromobilů (karanténní místa), kde až do okamžiku nutnosti použití nezabírá téměř žádné místo a v případě potřeby je možné ho okamžitě sestavit a použít.

Skládací kontejner - nájezd poškozeného elektromobilu

Standardní rozměr kontejneru je 6 000 × 3 000 × 850 mm, ale může být navržen a vyroben v jakékoliv jiné velikosti dle přání zákazníka. Teplotní rozsah použití nádrže je od -30 °C až do +70 °C. Pro snadné napuštění a vypuštění je kontejner standardně vybaven výpustným otvorem se zátkou. Při výrobě byla použita silnější poplastovaná textilie se speciální povrchovou úpravou v samozhášivém provedení, vyztužená polyethylenovou tkaninou. Použitý materiál odolává nebezpečným látkám. Vnější 3dílné skládací boční vzpěry jsou vyrobeny z pozinkované (alternativně nerezové) oceli.

Skládací kontejner byl podroben řadě zátěžových testů a simulací. Podívejte se na video.

Skládací kontejner pro hašení elektromobilů - použití

Vedle skládacího kontejneru nabízí ECCOTARP další preventivní opatření proti vznícení baterie elektrovozu. Teplotní alarm umístěný uvnitř elektromobilu neustále monitoruje teplotu baterie a v případě překročení nadefinované kritické teploty okamžitě zašle varovnou zprávu nadefinovaným příjemcům. Přivolaní pracovníci mohou poté podniknout příslušné kroky k ochlazení baterie, čímž zabrání vzniku požáru.

Teplotní alarm je tedy automatický hlídač vyvinutý pro sledování teploty baterie elektromobilu zejména po nehodě nebo poruše, kdy je poškozený vůz umístěn na karanténní nebo jiné k tomuto účelu určené místo. Přístroj měří teplotu baterie prostřednictvím 3 teplotních čidel. Ty jsou umístěny do interiéru vozu tak, aby monitorovaly celou podlahovou plochu vozu vč. zavazadlové části. Po nastavení a aktivaci alarmu zařízení nepřetržitě monitoruje teplotu podlahy vozu, pod kterou jsou baterie umístěny, a v pravidelných šestihodinových intervalech zasílá report o stavu teplot čidel až 5 nadefinovaným příjemcům. Dojde-li k neočekávanému překročení nastavené kritické úrovně teploty, odešle přístroj okamžitě varovnou zprávu formou SMS a e-mailu nadefinovaným příjemcům. Díky tomuto rychlému hlášení vzrůstající teploty a následnému včasnému zásahu obsluhy je riziko vznícení baterie vozu téměř nulové.

Teplotní alarm

Provozní doba alarmu na jedno nabití je cca 3-5 týdnů a je závislá na specifických podmínkách použití.

K teplotnímu alarmu lze přikoupit nadstandardní příslušenství – sirénu a maják. Tyto přídavné moduly zvyšují účinnost hlášení překročení krizové úrovně teploty světelnou a zvukovou signalizací.

