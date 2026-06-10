Skialpinismus a freeride: Na co si dát pozor při pohybu mimo sjezdovky

Pohyb mimo vyznačené tratě vyžaduje nejen dobrou fyzickou kondici, ale především znalost terénu a schopnost předvídat nebezpečí, která hory připravují.
Příprava neponechaná náhodě
Základem každého výletu do volného terénu je důkladné studium aktuálních podmínek. Lavinová předpověď, předpověď počasí a podrobný plán trasy jsou naprostou nezbytností.
Součástí bezpečné přípravy na zimní túry a lyžování mimo sjezdovku je také sjednání spolehlivého pojištění na hory, které kryje případné náklady na lékařskou pomoc či záchranné akce. Vhodnou volbou je například pojištění na hory od UNIQA, které patří mezi nejlépe hodnocená řešení na trhu, nabízí široké krytí a asistenční služby 24/7. Výhodou je také 10% sleva při sjednání online.
Právě u skialpů a freeridu je důležité si uvědomit, že záchranná akce v nepřístupném terénu, často s nasazením vrtulníku, může stát statisíce korun, které standardní evropský průkaz pojištěnce nepokryje.
Lavinová výbava: Povinnost, ne doplněk
Kdo vyjíždí mimo sjezdovky bez lavinového setu (vyhledávač, sonda, lopata), hazarduje se životem. Tato trojice je v případě zasypání jedinou šancí na rychlou záchranu kamarádem. Stále populárnější jsou i lavinové batohy s airbagem, které výrazně zvyšují šanci na udržení se na povrchu jedoucí laviny. Vybavení však samo o sobě nikoho nezachrání - zásadní je pravidelný trénink jeho používání pod vedením horských vůdců.
Limity vlastních schopností a terén
Hory dokáží být zrádné rychlou změnou počasí. Náhlá mlha může z jednoduchého sjezdu udělat orientační past. Reálné případy z českých i zahraničních hor ukazují, že nejčastější příčinou nehod není jen samotná lavina, ale také vyčerpání, podcenění technické náročnosti terénu nebo pád na zledovatělém podkladu.
Před každou túrou je nutné si upřímně odpovědět na otázku: „Mám na to dnes dostatek sil a dovedností?“ Skupina je jen tak silná, jako její nejslabší článek. Bezpečný návrat do údolí by měl být vždy důležitějším cílem než dobytí vrcholu nebo prvosjezd strmého žlabu.
Zodpovědný přístup k horám začíná už doma u stolu - při plánování, kontrole výbavy a zajištění kvalitního krytí pro případ, že se věci nevyvinou podle plánu.