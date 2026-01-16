Skalka family park garantuje parádní sníh a nabízí i Fresh track

Areály s velkorysými službami pro lyžaře a řadou zimních atrakcí najdete i tam, kde byste to nečekali. Například zhruba 15 minut autem od centra Ostravy. Skalka family park má dostatek kvalitního sněhu a lyžovat se tu bude až do jara.

Skalka family park garantuje parádní sníh a nabízí i Fresh track | foto: Dalibor Válek

Předpověď počasí pro velká města obvykle neslibuje žádné sněhové závěje, lyžovat se ale ve městech dá. V Ostravě se mohou fandové zimních sportů vydat do Skalka family parku. Tam se lyžuje už od 6. prosince a sjezdovky budou v provozu až do začátku března. Celý areál je otevřený veřejnosti také pro bruslení a bobování. Novinkou je ranní Fresh track - brzké ranní lyžování na manšestru. Každý den od 7:00 do 8:30 můžete být na svahu a pak si v restauraci vybrat některou ze tří druhů lahodných snídaní. Vše už je v ceně freshtrackového balíčku.

Kdo nestíhá v pracovní dny ráno, může si od 17:30 do 19:30 užít večerní lyžování. Třeba jako příjemné uvolnění po náročném zaměstnání. Lyžování s výhledem na osvětlenou Ostravu a okolní Vřesinu má jedinečnou atmosféru. Navíc se dá využít nový, zateplený a dobře zásobený Sky bar „U tříhlavého draka“ na Dračím vrchu. O víkendech se lyžuje doslova od rána do večera, jen s podvečerní přestávkou na úpravu svahu.

Pokud někdo potřebuje doplnit energii, snadno na Skalce najde bistro. Tam si návštěvníci mohou dát příjemně teplou polévku, těstoviny, pizzu nebo panniny i další občerstvení.

Skalka family park je dokonale připraven na celou letošní zimní sezonu. Díky dvěma technologiím snowfactory nabízí areál i v teplotách vysoko nad nulou dostatek sněhu pro veřejnost i školy, školky, lyžařské kurzy a firemní týmové akce.

V místě si lze zapůjčit lyžařské a snowboardové vybavení, brusle na sníh či helmy. Denně je v provozu i kluziště a bobová dráha.

A kdo bude chtít malý odpočinek od sportu, může se pobavit v mini zoo, která je přímo součástí areálu Skalka family park. Přístupná je po celou zimu a zvířátek je v ní více než 30 druhů. Využijte možnosti lyžování a zábavy jen 15 minut cesty autem od centra Ostravy!

Více informací lidé najdou na www.skalkaostrava.cz

Skalka family park nabízí také:

  • lekce na míru pro malé i velké lyžaře a snowboardisty,
  • večerní skupinové kurzy lyžování pod vedením zkušených instruktorů - základy i zdokonalování techniky,
  • hravé kurzy lyžování pro školky a školy.

Zábava na sněhu zaručena!

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů.

