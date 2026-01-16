Skalka family park garantuje parádní sníh a nabízí i Fresh track

Předpověď počasí pro velká města obvykle neslibuje žádné sněhové závěje, lyžovat se ale ve městech dá. V Ostravě se mohou fandové zimních sportů vydat do Skalka family parku. Tam se lyžuje už od 6. prosince a sjezdovky budou v provozu až do začátku března. Celý areál je otevřený veřejnosti také pro bruslení a bobování. Novinkou je ranní Fresh track - brzké ranní lyžování na manšestru. Každý den od 7:00 do 8:30 můžete být na svahu a pak si v restauraci vybrat některou ze tří druhů lahodných snídaní. Vše už je v ceně freshtrackového balíčku.
Kdo nestíhá v pracovní dny ráno, může si od 17:30 do 19:30 užít večerní lyžování. Třeba jako příjemné uvolnění po náročném zaměstnání. Lyžování s výhledem na osvětlenou Ostravu a okolní Vřesinu má jedinečnou atmosféru. Navíc se dá využít nový, zateplený a dobře zásobený Sky bar „U tříhlavého draka“ na Dračím vrchu. O víkendech se lyžuje doslova od rána do večera, jen s podvečerní přestávkou na úpravu svahu.
Pokud někdo potřebuje doplnit energii, snadno na Skalce najde bistro. Tam si návštěvníci mohou dát příjemně teplou polévku, těstoviny, pizzu nebo panniny i další občerstvení.
Skalka family park je dokonale připraven na celou letošní zimní sezonu. Díky dvěma technologiím snowfactory nabízí areál i v teplotách vysoko nad nulou dostatek sněhu pro veřejnost i školy, školky, lyžařské kurzy a firemní týmové akce.
V místě si lze zapůjčit lyžařské a snowboardové vybavení, brusle na sníh či helmy. Denně je v provozu i kluziště a bobová dráha.
A kdo bude chtít malý odpočinek od sportu, může se pobavit v mini zoo, která je přímo součástí areálu Skalka family park. Přístupná je po celou zimu a zvířátek je v ní více než 30 druhů. Využijte možnosti lyžování a zábavy jen 15 minut cesty autem od centra Ostravy!
Více informací lidé najdou na www.skalkaostrava.cz
Skalka family park nabízí také:
Zábava na sněhu zaručena!