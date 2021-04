Skáču dobře, skáču rád. Tandemové seskoky na letišti Příbram

Letiště Příbram je bývalé vojenské letiště. Disponuje dlouhou asfaltovou vzletovou a přistávací dráhou (1380 m) a druhou paralelní travnatou dráhou. Je jedním z nejrušnějších letišť v České republice. O víkendech v sezóně dokonce mívá větší počet vzletů a přistání, než je na letišti v Ruzyni. Kromě různých společností sídlících přímo na letišti je hojně využíván sportovními piloty, tvoří součást dopravní infrastruktury ČR a je samozřejmě k dispozici i integrovanému záchrannému systému ČR.

Letiště Příbram prochází již léta neustálým rozvojem. Může se chlubit velice kvalitním zázemím jak pro piloty, tak pro širokou veřejnost. Můžete zde najít řadu moderních hangárů pro parkování letadel, ale i restauraci a ubytovací prostory.

Koronavirová krize se samozřejmě nevyhnula ani Letišti Příbram. Příjmy razantně poklesly, ale výdaje zůstaly stále stejné. „Finanční ztráty z loňského roku jsou veliké a v současné době je stále ještě vyčíslujeme. Zůstáváme však pozitivní a těšíme se na novou leteckou sezónu,” prozradila Klára Lieblová, manažerka Letiště Příbram.

Ráj pro milovníky letadel a adrenalinu

Na letišti Příbram si můžete užít vyhlídkové lety, obdivovat akrobatické výkony letců a seskoky profesionálních parašutistů. Dokonce si díky nabídce tandemových seskoků můžete tento adrenalinový zážitek dopřát i vy a vaši nejbližší. Na letišti je také možné absolvovat pilotní výcvik a získat pilotní průkaz, a to nejen na klasická letadla a ultralighty, ale nově i na vírníky.

Letiště Příbram má ideální polohu – nachází se blízko Prahy přímo u dálnice D4, a přesto jsou výšková omezení daná příletovými koridory letiště v Ruzyni minimální. Při vyhlídkových letech jsou velmi dobře dostupné mnohé krásy Středočeského kraje.

Tandemové seskoky s profesionály

Překonejte své dosavadní hranice a pusťte se do tandemového seskoku! Na letišti v Příbrami je jejich výhradním provozovatelem společnost Sky Centrum Příbram. Působí zde už 20. rokem a za tu dobu její profesionální tým nasbíral řadu zkušeností. Můžete se spolehnout na naprostou bezpečnost. Mezi klienty patří už i děti od 8 let. Opravdu se není čeho bát. Firma má také zkušenosti s tandemovými seskoky pro handicapované klienty a jako jediná společnost v ČR skáče s klienty až do 130 kg, a to bez jakéhokoliv příplatku. K tandemovému seskoku není potřeba žádný výcvik ani lékařská prohlídka.

Tandemové seskoky probíhají z výšky 4 000 m, zažijete téměř minutu volného pádu. Tandemoví piloti jsou skuteční profesionálové a patří k nejzkušenějším instruktorům v ČR. Tandemovým seskokům a instruktorské činnosti se věnují téměř denně. Nejzkušenější tandemový pilot Roman Štengl drží dokonce i republikový rekord v počtu seskoků. Na svém kontě jich má již neuvěřitelných 20 500.

Všechny padáky společnosti Sky Centrum Příbram jsou vybaveny nejmodernějším automatickým záchranným přístrojem Cypres, který sám dokáže vyhodnotit situaci a v případě potřeby otevřít záložní padák. Firma využívá také nové moderní tandemové systémy Sigma, které byly vyvíjeny dle nejnovějších poznatků o tandemových seskocích. Nabízejí tak větší komfort postroje, mnohem příjemnější let i přistání. Navíc jsou o více než 20 % bezpečnější než ostatní tandemové systémy jiných firem. Zde tedy jste opravdu v těch nejlepších rukou.

Nechte se zlákat a prožijte osvobozující zážitek!

Více informací najdete na www.lkpm.cz a na www.skycentrum.cz.