Sjednání povinného ručení je povinností každého majitele vozidla

Autopojištění se dělí na povinné a dobrovolné

Každý majitel musí své vozidlo pojistit pro případ, že by jeho provozem způsobil někomu jinému škodu. Pojištění, které se na tyto situace vztahuje, se nazývá povinné ručení, někdy také zákonné pojištění nebo pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Jak už název napovídá, jeho sjednání vám ukládá zákon, na pozemní komunikaci bez něj prostě nesmíte.

Další část autopojištění, tedy havarijní pojištění, je dobrovolné a je jen na vás, zda ho uzavřete, nebo ne.

Na co se vztahuje povinné ručení?

Povinné ručení kryje řidiče vozidla pro chvíle, kdy jeho provozem způsobí někomu jinému škodu. Může jít jak o škodu na životě nebo zdraví, tak na majetku, případně i o ušlý zisk. Sjednání povinného ručení je nutností nejen u nás, ale i v zahraničí, aby poškozený měl jistotu, že mu případnou škodu někdo uhradí.

Povinné ručení kryje jak škody vzniklé na cizím vozidle a vše, co bylo uvedeno výše, tak výdaje na odstranění nehody nebo trvalé zdravotní následky. Naopak se nevztahuje na situace, kdy škodu řidič způsobí jízdou s vozidlem nesplňujícím normy STK, jízdou pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, nebo třeba škodu, která vznikne mezi vozidly jednoho majitele.

Na čem u povinného ručení záleží nejvíc?

Možná si teď říkáte, že prostě uzavřete nějaké povinné ručení a máte vystaráno. Kéž by to bylo tak jednoduché. Jak už to ale u pojištění bývá, je třeba si také dobře nastavit pojistné limity. Od nich se totiž odvíjí to, jakou částku v případě škody uhradí pojišťovna, a to, zda nebudete muset náhodou něco hradit i vy. Když si totiž nastavíte nízké limity a škoda je přesáhne, rozdíl zaplatíte z vlastní kapsy.

Standardem je u povinného ručení limit ve výši 35 milionů korun, to ale nemusí vždy všechnu škodu pokrýt. Zvažte, zda se vám nevyplatí si nějakou tu korunu připlatit a sjednat si limit 50, 70 nebo i 100 milionů korun.

Víte, že i k povinnému ručení si navíc můžete sjednat nějaké to připojištění? Mezi ta nejoblíbenější patří pojištění čelního skla, pojištění pro případ srážky se zvěří, pojištění živelné pohromy nebo třeba pojištění zavazadel.

Proti čemu vás ochrání havarijní pojištění?

Havarijní pojištění vás chrání pro případ, že dojde ke škodě na vašem vozidle. Pokud havarijní pojištění nebudete mít sjednané, škodu zaplatíte z vlastní kapsy. Může jít jak o škodu způsobenou havárií, odcizením vozidla, vandalismem nebo třeba krupobitím či požárem.

Náš tip: Při sjednání havarijka je důležité si ujasnit, proti jakým rizikům se chcete pojistit a jak vysoká bude vaše spoluúčast. Její výše ovlivňuje nejen to, jak vysoké budete platit pojistné, ale zejména, jakou částkou se budete podílet na úhradě škody.