Široká paleta barev i provedení: Výhody jednotlivých typů vrat

Garážová vrata mají v současnosti několik funkcí – jedná se o bezpečnostní, tepelněizolační a v neposlední řadě také estetický prvek. V současnosti považují odborníci za nejmodernější řešení sekční garážová vrata otevíraná ke stropu, a tím pádem určená pro garáže s omezeným místem. „Tato varianta je momentálně tou nejoblíbenější, mezi její hlavní přednosti patří především to, že disponuje skvělými tepelně-izolačními vlastnostmi,“ tvrdí Petr Přichystal ze společnosti Lomax, která je předním výrobcem garážových vrat v České republice.

Garážová vrata v dnešní době slouží jako bezpečnostní, tepelněizolační i estetický prvek. Zdroj: Lomax

Sekční vrata podle něj poskytují možnost snadného a ergonomického provozu, jednoduché instalace i údržby. Lidé si navíc mohou vybrat z široké palety barevných provedení. Díky tomu tak může vzhled garážových vrat podřídit zbytku domu a podtrhnout tak celkový design stavby. Sekční typ vrat představuje ideální řešení pro novostavbu i pro dodatečnou instalaci do starší garáže, neboť se skvěle přizpůsobí stávajícím podmínkám.

Jedním z typů garážových vrat, který Lomax nabízí, jsou sekční garážová vrata. Zdroj: Lomax

Dvoukřídlá vrata jsou univerzální, rolovací se hodí do stísněného prostoru

Mezi další typy patří rolovací vrata, která jsou vhodná především do stísněných míst, která neumožňují další stavební úpravy. Jejich hlavní výhodou jsou především nízké nároky na údržbu. Navíjejí se do hliníkového boxu nad horním okrajem garáže, představují tedy maximální prostorovou úspornost, neboť nezajíždějí ani pod strop, ani do boku garáže. Posuvná vrata jsou specifickou variantou sekčního typu – umožňují pouze částečné otevření, a tím pádem vytvoření průchodu pro osoby.

Rolovací garážová vrata se hodí především do stísněných míst. Zdroj: Lomax

Dvoukřídlá vrata jsou pak tvořena dvěma částmi, které se otevírají až do úhlu 180 stupňů. Pak už stačí jen vybrat, zda se mají otevírat směrem ven či dovnitř. Výhodou je velká univerzálnost, jednoduchost a možnost využití jak v novostavbách, tak pro rekonstrukce. Lidé volí dvoukřídlový typ především v případech, kdy chtějí zachovat tradiční vzhled garáže.

Výhodou dvoukřídlých garážových vrat je jejich univerzálnost i jednoduchost. Zdroj: Lomax

Garážová vrata jako záruka spolehlivosti

Zcela neopomenutelným faktorem, který při výběru garážových vrat hraje důležitou roli ve většině domácností, je délka záruční doby. „Nepřekročitelné minimum je jednoznačně 5 let, v našem případě nabízíme na samotné panely vrat záruku deset let, na kování a nepohyblivé části vrat potom připadá ještě prodloužená záruka dalších 10 let. Tím, že si panely sami vyrábíme, hlídáme jejich kvalitu a můžeme tedy zákazníkům poskytnout nadstandardní záruční dobu,“ uzavírá Přichystal.