Silniční cyklistika: Není nás mnoho

Vezmeme-li v úvahu, že pracujete a máte rodinné povinnosti, pak je váš denní plán aktivit splněn. V každém případě však můžete do cyklistiky zapojit i svou rodinu nebo kolegy z práce. Silniční cyklistika dnes není zdaleka jen pánskou záležitostí. Nezřídka si pořizují silniční kola holky, slečny a dámy. A když k tomu přidáme jejich bojovnost a zarputilost, mají muži v kopcích co dělat, aby jim stačili s tempem.

Dalo by se říci, že dnes je kolo nejen módní doplněk, ale také prostředek ke zdravému způsobu života. Víme o tom své. Když jsme před pár lety uvažovali o tom, jakým směrem se ubírat, silniční cyklistika byla celkem jasná volba. Důležité pro nás bylo vnést na český trh originalitu a zábavu. Máme rádi pěkná a kvalitní kola a hlavně sami na silničních kolech jezdíme. Náš tým ujede ročně kolem 20 000 km. Když si propočteme, že jezdíme průměrnou rychlostí kolem 30 km/h, vychází to na 666 hodin plných radosti, relaxu a pohody, u které se často příjemně zapotíme.

Klademe důraz na individuální přístup a lidské jednání. Je na tom postaveno naše know-how. Chceme, aby se k nám naši zákazníci vraceli. Chce-li člověk kvalitní věci, měl by vyhledat toho, kdo dané problematice rozumí.

Silniční cyklistika je krásná, někdy i bolestivá, ale bez kvalitního vybavení nikdy neposkytne dokonalý komfort. A o ten tady jde. Vezmeme-li v úvahu, že jedete 5 hodin v jednom kuse, pak je tělesná zátěž pro jezdce poměrně vysoká a jde o fyzicky náročnější aktivitu. Aby výsledek a pocit z jízdy byl dokonalý, je třeba mít dobré vybavení v perfektním technickém stavu. Jedině tak lze dosáhnout lepšího výkonu.

Inspirací pro nákup silničního kola jsou světová tour jako třeba Tour de France, mimo jiné největší sportovní akce světa. Dalo by se říci, že zásadních je deset značek kol a z toho 4 značky je možné pořídit u nás v Bikeinvestu. Zákazníci víceméně chtějí to nejlepší, profesionální vybavení, na kterém jezdí špičkoví profesionální cyklisté. U konfigurace a navrhování designu strávíme mnohdy řadu hodin. Samotná stavba kola je už jen třešinkou na dortu, kterou si užíváme. Postavit dobré kolo je jako šít šaty, pokaždé děláme to samé, ale výsledek je vždy jiný.

Nejdražší neznamená vždy nejlepší

U kol se vždy to nejlepší a nejdražší rovná tomu ultralehkému závodnímu kolu a to není pro každého. Chápeme, že zákazníci vždy chtějí to nejlepší, na co finančně dosáhnou, ale mnohdy si neuvědomují, že právě to nejlepší je vyvíjeno pro profesionální jezdce, kteří na kole sedí až 6 hodin denně. V takovém případě zapojíme empatii a selský rozum a zvolíme výběr kola individuální. Důležitý je poměr cena/výkon. Silniční kolo musí být vždy čisté a vyladěné do posledního detailu. Je to klenot, kterého si každý cyklista váží a udržuje jej tak, aby na příštím švihu zářil před cyklistickými kolegy.

V nabídce Bikeinvestu v současné době najdete 4 značky silničních kol, které se v jistých parametrech odlišují.

Patří sem:

Italská klasika: barva celeste, nejstarší značka jízdních kol na světě, sponzor závodu Giro d’italia, Marco Pantani, to vše spojuje italskou klasickou značku Bianchi.

Belgická pralinka: mladá progresivní kvalitní značka, která je vidět na těch největších závodech světa. Ridley nabízí možnost vlastního designu a není za potřebí vybírat z toho nejdražšího tak, jak tomu je u jiných značek.

Francouzká jednička: firma LOOK byla první na světě, která přišla s karbonovým silničním rámem, svou vysokou kvalitu si drží dodnes, jejich nejlepší rám se skládá z 795 částí karbonových plátů.

Kanibalova rodina: Eddy Merckx je nejúspěšnější silniční závodník všech dob. Má na svém kontě 525 profesionálních vítězství a vlastní značku kol. Tuto značku vloni zakoupila firma Ridley. Zakoupením se zde spojily zkušenosti a historie společně s moderní technologií. V nabídce lze najít i klasické ocelové rámy, na kterých sám Eddy jezdil. Značka nabízí také vlastní design, je zde možnost nechat si svařit na míru ocelový rám, na kterém bude vaše jméno.

Naším heslem je: „silnička je nejvíc“

Řada nezasvěcených nechápe naše heslo, ale jakmile zkusí jízdu na silničním kole, k našemu heslu se hlásí. Někdo má po práci třeba jen hodinu času na sport, na silničním kole tak stihnou ujet něco okolo 25 km, což se nikomu v lese nejspíše nepovede. Výhodou jízdy na silničním kole je i to, že se většinou vracíte čistí vy i váš klenot. Silniční kolo nepotřebuje tolik údržby jako kolo, které jezdí v terénu. Chcete-li si svou jízdu opravdu užít, vybírejte spíše vedlejší silnice. Tam poznáte pravé kouzlo silniční cyklistiky. Nestyďte se vzít si silničku do obýváku nebo vedle postele. Nejen, že ji máte stále na očích, ale je to motivace, proč si třeba ráno přivstat. Nakonec můžete kolo použít jako dekoraci, u které dáte jasně najevo, co máte rádi.