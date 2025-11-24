Silnější zápach plynu: GasNet kontroluje před zimou těsnost plynovodů

Probíhá na celém území České republiky a v tomto termínu ji provádějí všechny tři plynárenské distribuční společnosti.
Výrazně intenzivnější zápach zemního plynu prověří kvalitu plynovodů a umožní odběratelům zjistit i nejmenší netěsnosti v domovních rozvodech nebo u plynových spotřebičů. Nárazová odorizace má preventivní charakter a nedochází při ní k žádnému přerušení ani omezení dodávek plynu.
„Odorizace představuje jeden z hlavních pilířů bezpečného a spolehlivého provozu naší distribuční soustavy. Po inspekcích plynárenských zařízení prováděných zejména na jaře a v létě se jedná o poslední velkou kontrolu před mrazy. Chceme mít jistotu, že je naše infrastruktura připravena na vrchol topné sezony v maximální možné míře,“ říká Andrzej Martynek, generální ředitel skupiny GasNet.
Podezření na únik plynu? Volejte nonstop pohotovostní linku 1239
Zemní plyn je v přirozeném stavu bez zápachu. Proto se do něj ve speciálních zařízeních, odorizačních stanicích, přidává silně zapáchavá látka, takzvaný odorant.
„Ve skupině GasNet zajišťujeme odorizaci prostřednictvím 98 odorizačních stanic. Zemní plyn v nich odorizujeme po celý rok. V rámci této podzimní akce ale krátkodobě zdvojnásobíme množství odorantu, a tím zajistíme spolehlivou kontrolu naší soustavy před zimou,“ uvádí Petr Koutný, provozní ředitel GasNetu.
Odorant má charakteristický sirný zápach připomínající zkažená vejce. Pokud ho lidé ucítí, měli by okamžitě volat nepřetržitou pohotovostní službu plynařů na telefonním čísle 1239. Dispečerovi se hlásí jméno, adresa a orientační body, podle kterých se pracovníci pohotovostní služby skupiny GasNet dostanou co nejrychleji na místo možné poruchy.
Za vnitřní plynové rozvody a spotřebiče odpovídá majitel
Plynovody a další plynárenská zařízení skupiny GasNet se kontrolují pravidelně v průběhu celého roku a distributor ručí za jejich spolehlivost. Plynárenská zařízení distributora končí plynovodní přípojkou před hlavním uzávěrem plynu odběratele.
Za bezpečný provoz odběrných plynových zařízení, tedy vnitřních, domovních nebo bytových rozvodů plynu a plynových spotřebičů, jako jsou například sporáky nebo plynové kotle, nese odpovědnost majitel těchto zařízení, kterým je zpravidla vlastník dané nemovitosti. Tato zařízení se doporučuje kontrolovat alespoň jednou ročně. Jejich servis ani opravu distributor plynu neposkytuje a je potřeba se obrátit na topenáře nebo tzv. plynoservisy.