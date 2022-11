Siemens ocení až 70 tisíci Kč vybrané disertační nebo diplomové práce

Už jen do 4. prosince je možné přihlásit diplomovou nebo disertační práci do Ceny Wernera von Siemense a vyhrát až 70 tisíc korun. Do soutěže je možné přihlásit práce z technických a přírodovědných oborů obhájené v období od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2022.