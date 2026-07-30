Shrub: Nápoj anglických babiček, který nyní zažívá comeback

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Je tomu už dávno, co si lidé uměli připravit lahodné, ale i praktické osvěžení. Říkalo se mu shrub – ovocný sirup s octem, který vznikl z potřeby uchovat úrodu i mimo sezonu. Dnes téměř zapomenutý nápoj zažívá renesanci a vrací se na stoly milovníků poctivých chutí. Zapomeňte na přeslazené limonády!

Když se řekne domácí limonáda, většina z nás si představí citron, mátu a bublinky. Jen málokdo ale ví, že už v 17. a 18. století si lidé v Anglii připravovali osvěžující nápoje z ovoce, cukru a kvalitního octa. Říkali jim shruby.

V době, kdy neexistovaly lednice ani mrazáky, představoval shrub chytrý způsob, jak uchovat sezónní ovoce na dlouhé měsíce. Cukr pomohl vytáhnout z plodů šťávu a ocet fungoval jako přirozený konzervant. Výsledkem byl koncentrovaný sirup, který se následně ředil brandy, rumem či vodou – často studniční, později i perlivou. Vznikl tak osvěžující nápoj.

Shruby byly oblíbené zejména v britských domácnostech, odkud se jejich popularita rozšířila i do severní Ameriky. Tam se postupně staly součástí každodenního pitného režimu i tehdejších hostin. V některých rodinách se recepty dědily z generace na generaci podobně jako u marmelád nebo ovocných zavařenin.

Shrub: Nápoj anglických babiček, který nyní zažívá comeback

Proč právě ocet?

Na první pohled může kombinace ovoce a octa působit překvapivě. Ve skutečnosti jde o velmi promyšlené spojení. Kvalitní ovocný ocet dodává nápoji svěží kyselost, zvýrazňuje chuť ovoce a pomáhá zachovat jeho aroma. Díky tomu nejsou shruby přeslazené, ale příjemně vyvážené.

Právě tato charakteristická chuť je důvodem, proč si shruby znovu získávají oblibu. „V době, kdy stále více lidí hledá přirozenější alternativy běžných limonád, představují zajímavou možnost, jak si dopřát osvěžení bez zbytečně vysokého obsahu cukru,“ říká Radim Stráník, zakladatel společnosti Fermato, která vyrábí shruby tradiční metodou.

Starý recept v moderním pojetí

Ačkoli mají shruby za sebou několik století historie, jejich výroba se v mnohém nezměnila. Základem zůstává kvalitní ovoce, cukr a přírodní ovocný ocet. A důležitou roli hraje také čas.

„Na shrubech je krásné právě to, že vznikají stejně jako před stovkami let. Nejde o rychlý průmyslový proces, ale o poctivou práci s kvalitním ovocem a časem. Díky tomu si zachovávají autentickou chuť i vůni,“ vysvětluje Radim Stráník.

Podle něj se lidé dnes vracejí k podobným produktům nejen kvůli chuti, ale i proto, že chtějí vědět, co skutečně pijí. „Čím jednodušší složení a čím méně zbytečných přísad, tím lépe. To je filozofie, která fungovala před staletími a dává smysl i dnes,“ doplňuje.

Shrub: Nápoj anglických babiček, který nyní zažívá comeback

Návrat ke kořenům

Možná bychom mohli říct, že shruby jsou limonádou našich anglických prababiček. Vznikly z obyčejné snahy neplýtvat úrodou, využít sezonní ovoce a připravit si osvěžení, které vydrží. Dnes už je sice nepotřebujeme kvůli konzervaci, ale jejich příběh připomíná, že ty nejlepší recepty často vznikají z jednoduchých surovin a poctivého řemesla.

A právě proto se shruby po několika staletích znovu vracejí do sklenic – tentokrát jako moderní nápoj s bohatou historií.

Tak chutná léto! Svěže, ovocně a bez tuny cukru Shruby v sobě spojují 100 % ovoce, kvalitní jablečný ocet a jen trochu cukru do svěžího sladkokyselého sirupu bez zbytečně přeslazené chuti. Skvěle chutnají s perlivou vodou i v letních alko a nealko drincích. Nechte se unést osvěžujícími chutěmi maliny a máty, exotického calamansi nebo originální kombinace grepu a bazalky. Objem: 340 ml, Cena: 147 Kč, více na: www.fermato.cz

Recept:

Whisky, citrus a shrub. Vyzkoušejte letní drink, ve kterém se svěží ovocná kyselost potkává s charakterem whisky. Smíchejte:

· 20 ml shrubu calamansi

· 40 ml whisky

· 40 ml perlivé vody

· led

· plátek citrusu

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