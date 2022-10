Sháníte nový vůz? BMW X1 z ACR auto vás překvapí svou výbavou i cenou

Pokud se právě poohlížíte po novém autě, kterým byste rádi obohatili nebo obnovili svůj vozový park, zbystřete. Novinka na trhu, BMW X1 dostupná v ACR auto, nabízí prémiové vybavení za skvělou cenu. Jeden ze tří nejprodávanějších typů této značky totiž pořídíte v inovované verzi špičkové kvality za necelých 900 tisíc korun. V ACR vám poradí i s financováním a dalšími službami

Dostupnost, prostorný interiér, nabídka celého spektra pohonů a současně vysoké vybavení dělají z X1 ideální vůz pro celou rodinu, muže, který si chce dopřát prémiovou značku, i mladou ženu, jež hledá bezpečné a reprezentativní auto.

Nová generace vozu BMW X1 od ACR auto dostupná pro každého

Velmi bohatá základní výbava X1 uspokojí vaše nároky

Ve srovnání s předchozí generací toho bestselleru došlo k navýšení úrovně výbavy. I v základní verzi si můžete užívat navigační systém, automatickou dvouzónovou klimatizaci, parkovacího asistenta s couvací kamerou, automatickou převodovku nebo BMW prohnutý displej.

Oproti svému předchůdci se nová X1 pyšní výrazně prostornějším a komfortnějším interiérem, v němž pohodlně odvezete děti na kroužky i babičku s těžkým nákupem z obchodu. K pohodlí přispívají i sedadla s exkluzivními kontrastními švy a prošíváním, která mají navíc individuálně sklopná opěradla. Zpracování a celkový design bude navíc lahodit vašemu oku.

Designový styl BMW X1 se vyjímá na showroomu ACR auto a bude slušet i vám

Především prostor a designové zpracování si pochvaluje také pan Jiří: „Přijde mi, jako by X1 dospěla. Je elegantní a pohodlná. Toho místa je vevnitř opravdu hodně a jako celek to vypadá krásně. Zkoušel jsem si sednout i dozadu a bylo to úplně v pohodě, i když mám přes 190 cm,“ řekl s nadšením zákazník ACR auto, který měl možnost se s novinkou projet.

Individuálně sklopná sedadla, dostatek prostoru i prohnutý displej jsou jen zlomkem všech výhod vozu BMW X1

Moderní technologie vás nenechají v úzkých

V interiéru vás na první pohled zaujmou inovativní ovládací prvky. Pokud milujete moderní technologie, X1 vás nadchne asistenčními systémy, které vám pomohou při parkování, manévrování a dalších různých situacích.

Driving Assistant Professional automaticky udržuje jízdní pruh, rychlost i vzdálenost. Produktový expert Štěpán Picka z ACR auto zase doporučuje parkovací a couvací systém: „Couvací asistent si pamatuje pohyby volantem na posledních 50 metrech jízdy, takže vám pomůže v pohodě vycouvat. A ti, kteří si nejsou za volantem úplně jistí, určitě ocení parkovacího asistenta, který jim pomůže pohybovat se i v úzkých prostorách a neodřít vlastní ani cizí auta kolem.“

Nemusíte se bát na to šlápnout

Po nastartování začíná teprve ta správná jízda. O řazení se za vás postará sedmistupňová dvouspojková převodovka Steptronic, která navíc přispívá k nižší spotřebě paliva. O pohon všech kol se postará systém BMW xDrive a technika 48V s funkcí E-Boost zase zlepšuje akceleraci a snižuje produkci oxidů dusíku.

Sedmistupňová dvouspojková převodovka přispívá k nižší spotřebě

A ať už fandíte klasickým spalovacím motorům, nebo jste příznivcem e-pohonu, zaručeně si vyberete. ACR auto totiž nabízí X1 se spalovacím motorem, ve variantě plug in hybrid i s čistě elektrickým pohonem.

Plug-in hybridní model BMW X1 xDrive30e spojil to nejlepší z obou druhů pohonu, abyste si mohli užít maximální radost z jízdy. Inteligentní jízdní režimy hledají ideální souhru mezi oběma motory, takže můžete bezstarostně projet i ekologickými a bezemisními zónami. Hospodárný spalovací motor má výkon 110 kW a elektromotor eDrive 130 kW. Pokud byste se rozhodli využít téměř neslyšnou jízdu bez lokálních emisí čistě na elektřinu, doveze vás X1 na jedno nabití do vzdálenosti přesahující 80 km. Svůj vůz pak můžete nabíjet v neustále se rozvíjející síti po celé Evropě.

Zajímá vás spotřeba paliva a elektřiny dle předběžných údajů? Verze BMW X1 xDrive23i spotřebuje 7,3 až 6,5 l paliva na 100 km. Verze BMW X1 xDrive30e má spotřebu paliva 1,1 až 0,8 l/100 km a elektřiny 18,2 až 16,4 kWh/100 km. Poslední verze, tedy BMW iX1 xDrive30 pak spotřebuje 18,4 až 17,3 kWh/100 km.

Nechte si v ACR auto nakonfigurovat X1 přesně podle svých představ

Přijďte do jediného autorizovaného dealerství BMW na jihu Čech a přesvědčte se o jednom z dlouhodobě nejprodávanějších modelů BMW na vlastní oči. Firma ACR auto sídlí na Okružní v Českých Budějovicích a patří do etablované skupiny MILAN KRÁL GROUP.

Můžete si domluvit i zkušební jízdy. Jak říká ředitel dealerství Ing. Pavel Pokorný, dveře jsou tu otevřené všem. Prodejci vám vůz detailně představí a zpracují pro vás i nabídku možného financování přesně na míru. „Ve spolupráci se značkovým financováním od BMW Financial Services můžeme zákazníkům novou X1 nabídnout již od 10 990 Kč měsíčně,“ dodává Pavel Pokorný.