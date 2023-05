Sháníte atraktivní betonovou dlažbu? Inspirujte se v PRESBETONU

OAK struktura dubových prken

Je to dřevo? Není to dřevo? Reliéfní dlažba OAK je novým přírůstkem do řady natural dlažeb, které věrně napodobují přírodní materiály. OAK s povrchem masivních dubových prken je od originálu k nerozeznání.

Více o dlažbě OAK

Natural dlažba PRESBETON OAK

SLATE reliéf štípané břidlice

Natural dlažba SLATE s přírodním reliéfem břidlice se hodí ke všem architektonickým stylům. Je vhodná na terasy, chodníky nebo k zahradním altánům. Své místo najde také v parcích. Součástí řady SLATE jsou elegantní bazénové lemy.

Více o dlažbě SLATE

Natural dlažba PRESBETON SLATE

VERTO luxusní vzhled travertinu

Natural dlažby VERTO jsou kvalitní designové prvky imitující jedinečný reliéf přírodního travertinu. Ve spojení s bazénovými lemy a ukončujícími prvky tvoří komplexní řešení nejen pro plochy ohraničující bazény. Novinkou je kulatý bazénový lem.

Více o systému VERTO

Natural dlažba PRESBETON VERTO

ALMA nadčasová struktura pohledového betonu

Reliéfní povrch ALMY je opatřený ochranným systémem nejvyšší kategorie Perfect Clean TOP (PCT). Velmi ušlechtilý povrch dlažbu chrání před skvrnami z vína, kávy nebo oleje. ALMA nabízí prvotřídní řešení pro každý exteriér. Více tvarů a barev.

Více o dlažbě ALMA

Plošná dlažba PRESBETON ALMA

PIANETA kombinuje rozměrově různé kameny a barvy

Zámková dlažba PIANETA v hladkém nebo reliéfním provedení je tvořena čtyřmi rozměrově odlišnými kameny pro skladbu různorodých sestav. Atraktivní colormixy kombinují žádané barvy - černá, šedá, červená, oranžová. Díky volitelné povrchové úpravě se hodí jak na příjezdové plochy, tak na terasy a ostatní plochy okolo domu.

Více o dlažbě PIANETA

Zámková dlažba PRESBETON PIANETA

ALTERNO snadná údržba a odolnost

Zámková dlažba ALTERNO kombinuje rozměrově různé kameny. Dlažba se hodí k moderní architektuře a při větších plochách zanechá působivý dojem. Dlažba je mrazuvzdorná a opatřena impregnací proti znečištění a pronikání vody.

Více o dlažbě ALTERNO

Zámková dlažba PRESBETON ALTERNO

LINE BLOCK moderní zdicí systém

LINE BLOCK je moderní zdicí systém, kdy se tvarovky spojují pomocí speciálních betonových kroužků. Výsledkem je výrazná úspora času a peněz. Vzhledem k modernímu vzhledu lze zdi či ploty LINE BLOCK využít jak v soukromém, tak veřejném sektoru.

Více o systému LINE BLOCK