Seznamte se se školou, kde si Kanada podává ruku s Českem

Letos se tato škola stala jedním ze tří finalistů celostátní soutěže Hvězdy výuky na dálku, konkrétně kategorie Mimořádný výkon. Tato soutěž byla oceněním učitelů s největším přínosem on-line výuky v České republice. Odborná porota tak ocenila nejen práci učitelů této školy a gymnázia v on-line prostředí, ale také velmi zajímavý fakt, že školu bez jejího vědomí nominovali sami studenti gymnázia, kteří tak chtěli vyjádřit své poděkování za vše, co pro ně škola a její učitelé dennodenně dělají.

Zřizovatelkou školy je Ing. Alice Štunda a ředitelem školy Mgr. Ondřej Machů, kteří stáli za hladkým přechodem školy na oceněnou on-line výuku.

Jakou radost vám udělal úspěch v soutěži Hvězdy výuky na dálku?

Samozřejmě jsme měli obrovskou radost z nominace od studentů a velmi si vážíme názoru odborné poroty. Konkurence totiž byla obrovská, nominováno bylo několik set učitelů a institucí a všichni nominovaní skutečně skvělí. Gratulace patří všem a uspět v této konkurenci je pro nás pocta. Moc nás potěšilo, že škola byla nominována jako celek, tedy každý z nás, což tento úspěch posouvá ještě výš. Škola totiž nikdy není jen o jednotlivcích, ale je hlavně o správně složeném týmu, a to se přesně teď vyplatilo.

Jak jste se na on-line výuku připravovali?

Naše oceněná on-line výuka, jež běžela naplno od prvního dne jarního uzavření škol, byla připravována měsíc před prvním (tedy jarním) uzavřením škol. Prioritou bylo zajištění kontinuity výuky s co nejmenším stresováním žáků a pedagogů. Byla to obrovská výzva, samozřejmě i velká zkušenost. Vše jsme konzultovali hned s několika skvělými kanadskými školami, které mají bohaté zkušenosti nejen s on-line výukou, ale hlavně s kvalitní výukou dvojjazyčnou, jež je pro naši školu velmi typická.

Sunny Canadian je tedy plně bilingvní/dvojjazyčné gymnázium?

SCIS je netradiční kombinací akademicky velmi silné plně dvojjazyčné školy a gymnázia spolu s podporujícím prostředím. Pod střechou Sunny Canadian International School najdete česko-kanadskou mateřskou školku, základní školu a gymnázium. Vychovává 550 žáků a studentů, kteří si uvědomují, že jejich dvojjazyčnost je do života obrovským bonusem a staví je na jinou startovní čáru. Škola prochází pravidelně srovnávacími testy SCIO a řadí se mezi 10 procent nejlepších škol v češtině i v matematice. Podobná srovnání výsledků našich studentů máme i v cambridgeských osnovách.

Kde studují absolventi SCIS?

Díky náročným a zároveň lidským učitelům se studenti po složení české a popřípadě mezinárodní maturity hlásí na prestižní české i zahraniční univerzity a ve studiu jsou dál úspěšní. Výběr školy je velmi důležitý a není v dnešní době snadné se ve všem zorientovat a zhodnotit příležitosti a možnosti. Proto je potřeba žákům a studentům poskytovat po celou dobu studia kvalitní kariérové poradenství a pomoc s nalezením jejich talentu. Již roky říkám, že úkolem školy je kromě jiného pomoci žákům a studentům probudit jejich talent a na jeho základě je dobře připravit na to, aby mohli jít v životě za svým snem.

V tomto oboru se pohybujete přes 20 let. Co byste v dnešní době doporučili rodičům, kteří vybírají školu pro své dítě?

Školu nelze vybírat jen podle obrázků či webových prezentací. Pokud to situace spojená covidem dovolí, dojděte se do školy podívat, promluvte si s učiteli a studenty. Ideální jsou tzv. zkušební dny, kdy se žák na den stane žákem vybrané školy. Je to jeden z mála způsobů, jak se žák či student může skutečně seznámit s tím, jak probíhá výuka, jak se studenti připravují na nejrůznější zkoušky a certifikáty, jaký je vnitřní život školy. Zároveň si ujasní, zda toto je prostředí, kde vidí svou budoucnost v následujících několika letech. Vybírejte srdcem, ať do školy chodíte rádi, vždyť škola se na několik let stane pro děti druhým domovem.