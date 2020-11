Šetříme tisíce korun na splátkách hypotéky díky unikátnímu FND řešení

Dá se v dnešní chaotické době žít v klidu, bydlet ve svém, jezdit v zánovním autě a k tomu si naspořit peníze navíc? S FND řešením to jde, a to díky komplexnímu záběru, který svým klientům poskytuje. Jednotlivé divize sídlí na stejném místě a během jedné návštěvy klient vše vyřídí. „Ve FND tvoříme svět dostupnější. Šetříme lidem nejen čas, ale i jejich peníze. Svět FND je pro lidi, kteří chtějí bydlet lépe, disponovat více penězi, mít chuť si užívat života a věnovat se rodině, přátelům a koníčkům. Přicházíme s vlastním FND řešením, které je v České republice revoluční,“ popisuje koncept skupiny Ing. Rostislav Dvořák, ředitel Firmy na důvěru.

Kdo chce bydlet ve svém, o výstavbu domu se mu postará divize FND Stavby. Zaručuje se realizací do 12 měsíců. Svým klientům nabízí moderní bydlení ve svých typových domech nebo postaví vysněný dům na klíč. Divize se kromě stavby jednotlivých domů věnuje i developerským projektům. Za svůj úspěch považuje například výstavbu rodinných domů Křelov nedaleko Olomouce. Stavební divize má na starost i veškeré činnosti, které výstavbě předchází. Prověří pozemek, zajistí kompletní projektovou dokumentaci a na úřadech vyřídí všechna potřebná povolení. Na klientovi je jen zadání požadavku a do jednoho roku od počátku realizace může bydlet ve svém.

Pokud klient nevlastní svůj pozemek, vstupuje do řešení divize FND Reality, která svým klientům zprostředkuje veškeré činnosti ohledně nemovitostí. Vyhledá vhodný pozemek pro výstavbu, prověří, zda splňuje dané podmínky, a mnohdy dokáže vyjednat i slevu. Prodávajícímu zajistí maximální cenu a kompletní realitní servis, kupujícímu lepší splátky a podmínky, čímž zvýší počet reálných zájemců o danou nemovitost. Jestliže klient vlastní svůj byt, dům nebo pozemek, který chce prodat nebo pronajmout, makléři z FND Reality provedou odhad ceny nemovitosti, a to zcela zdarma.

Nedostatečný obnos financí není pro výstavbu domu překážkou. Divize FND Finance svým klientům pomůže se zprostředkováním hypotéky i refinancováním. Odborníci jsou dokonale znalí v metodikách jednotlivých bank a při sjednávání financování dbají nejen na nízkou úrokovou sazbu, ale také na další důležité podmínky, které mnohdy klientovi hypotéku zbytečně prodraží. Firma na důvěru při svém řešení kombinuje finanční produkty, díky kterým klienti měsíčně splácí o 15 až 25 % méně než u běžné banky a ještě si k tomu naspoří peníze navíc.

Dům postaven, financování zajištěno, ale co doprava? S řešením na tuto otázku přichází divize FND Auto, která zajistí svým klientům krátkodobý i dlouhodobý pronájem vozů. Autopůjčovny sídlí v v Brně a v Jihlavě, kde jsou na výběr vozy střední třídy, pro manažery, SUV i užitkové. Při dlouhodobém pronájmu nabízíme program FND operák, kdy se klient stává majitelem vozu a získá kompletní servis.

S kombinací služeb jednotlivých divizí přichází to nejlepší řešení. Klienti můžou zhodnotit svou bonitu během dvou let vydělat přes dvě stě tisíc korun. To i mnohem více ve Firmě na důvěru dokážou. Staňte se součástí světa FND i vy.

www.firmanaduveru.cz