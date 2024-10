Šetřete díky vozíkům! HELI POWER SYSTEM přináší firmám zásadní úspory

Při využití HELI POWER SYSTEMu budou firmy do budoucna moci řízeně prodávat elektrickou energii zpět do sítě.

Přemýšleli jste nad tím, proč manipulační technika jen stojí peníze, ale nevydělává? Stačí udělat jednoduché kroky k tomu, aby každá společnost mohla dosáhnout vyšší efektivity, udržitelnosti a úspor. HELI POWER SYSTEM dokáže chytře řídit nabíjení vozíků, ale i chod výrobních strojů, osvětlení, nahřívání teplé vody v kotelně, tepelné čerpadlo při topení, klimatizaci v letních dnech a nabíjení elektromobilů. Tento systém se zaměřuje i na využívání přebytků z fotovoltaiky a nabíjení baterií skladových vozíků, které mohou sloužit jako úložiště energie.

Společnost Gekkon International působí na trhu s manipulační technikou již 25 let. Vlastní celosvětový ochranný vzor pro HELI POWER SYSTEM. Od Ernst & Young získala certifikaci účinnosti tohoto systému. Firma garantuje, že to, co nabízí, skutečně v praxi funguje.

Jak z nákladů ve skladech a výrobních halách udělat výnosy?

Smyslem podnikání je vždy výdělek. Nejrychlejší návratností počáteční investice do pořízení celého systému je řízené propojení vysokozdvižných vozíků HELI s lithiovou baterií, HELI POWER SYSTEMu a fotovoltaické elektrárny.

Spotřebu energie v objektu lze díky systému řídit bez ztráty komfortu a plně automaticky. Využívá se přitom napojení na spotový trh s elektřinou a obnovitelné zdroje. „Ukazujeme, jak z nákladů udělat výnosy, což souvisí i s následnou spoluprací s distributorem energie. Opravdu firmy musí tolik platit za elektřinu, naftu a benzín, nebo se jim vyplatí systémově řízená fotovoltaika? Absolutně jasně se vyplatí znát aktuální stav a možnosti úspor za stávajících podmínek. I v tom rádi pomůžeme,“ říká Andrea Orlová, výkonná ředitelka společnosti Gekkon International.

Dodává: „Stačí se podívat na manipulační techniku jinak. Změnit úhel pohledu a vidět dnešní náklady jako budoucí výnosy. Protože co vozík, to baterie, tedy možné uložiště pro vlastní spotřebu či prodej do sítě.“

Navíc: díky HELI POWER SYSTEMu firmy snadno splní podmínky ESG strategie, která jim ukládá snižovat uhlíkovou stopu.

Pravidelný měsíční příjem díky HELI POWER SYSTEMu

Při využití HELI POWER SYSTEMu budou firmy do budoucna připraveny na možnost fungovat jako agregátoři sítě elektrické energie. To znamená, že budou moci řízeně prodávat elektrickou energii zpět do sítě, a tím si tak zajistit pravidelný měsíční příjem. Přes HELI POWER SYSTEM tedy můžete dát distributorovi energie ohromné kapacity z baterií vozíků. To vše znamená zisk.

Prvním krokem k úsporám je výměna vysokozdvižných vozíků se spalovacím motorem za techniku HELI s lithiovou baterií. Nejen, že tím výrazně přispějete k lepšímu životnímu prostředí, provozu bez hluku a zplodin, ale hlavně získáte manipulační techniku s výrazně nižšími provozními i servisními náklady.

Výměna techniky se spalovacím motorem za lithiovou může být také jedním z důležitých kroků k naplnění připravované směrnice ESG. Změnou technologie vaše úspory nekončí, ale začínají.

Manipulační technika s lithiovou baterií jako „náhrada s přesahem“ za techniku se spalovacím motorem.

Vysokozdvižné vozíky HELI jako prostředek k zisku

Náklady na nové vozíky HELI se díky dosaženým úsporám vrátí velmi rychle a pak už firma jen vydělává. „Vozíky nejsou ve skladech „nutné zlo“, které stojí peníze, ale jsou prostředkem k zisku. Stačí začít přemýšlet jinak: koupíte si vozík, vyrobíte si vlastní energii, tu si díky HELI POWER SYSTEMu uložíte do svých baterií a můžete s ní dál hospodařit. Toto vše vám vozík za dva roky zaplatí. Firmy si tedy jednoduše můžou spočítat, jaký přínos pro ně může mít každý vozík,“ konstatuje Radoslav Řípa, jednatel společnosti Gekkon International.

Říká dále, že ve všech firmách vidí velký prostor nejen pro úspory, ale i pro vydělávání. Vydělávat mohou i firmy s nepřetržitým provozem. „Když nabijete plnou baterii, vydrží osm nebo devět motohodin, což je cca dvanáct hodin činnosti vozíku. Nicméně náhradní baterie je na nabíječce a je nabitá za hodinu a půl. I v nepřetržitém provozu je tedy deset a půl hodiny, kdy může být využívána jiným způsobem,“ vysvětluje na konkrétním příkladu Radoslav Řípa.

Část techniky HELI POWER SYSTEM ve firmě Gekkon International.

V září byla v Německu otevřena evropská centrála značky HELI, kde jsou sklady náhradních dílů, školicí centrum, vývoj a technická podpora. Vše je tedy ještě blíže než doposud.

Gekkon International je ryze česká firma a výhradní distributor manipulační techniky značky HELI na český trh. Sídlí v Pardubicích a své služby poskytuje firmám v rámci celé ČR, kde nabízí a popularizuje komplexní řešení pro optimální využití energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou a úspor v rámci manipulace.

Pohled na fotovoltaické panely s celkovým výkonem 100 kW na střeše Gekkon International.

Chcete vědět, kolik by vám implementace HELI POWER SYSTEMu mohla ušetřit a potenciálně vydělat? Kontaktujte Miloše Červeného, specialistu firmy Gekkon International na HELI POWER SYSTEM: m.cerveny@gekkon.org, +420 605 910 208.

