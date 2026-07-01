Servis auta před dovolenou: Co zkontrolovat, než vyrazíte k moři?

Letní dovolená autem dává rodinám obrovskou svobodu. Můžete si zabalit, co chcete, zastavit na zajímavých místech a nejste vázáni letovými řády. Podle aktuálních dat průzkumu agentury CzechTourism plánuje letní dovolenou v zahraničí 49 % Čechů a auto či motorku k cestě za hranice využije celých 34 % z nich. U domácích dovolených je pozice automobilu ještě silnější – v tuzemsku plánuje odpočívat 77 % oslovených a plných 74 % zvolí právě vlastní vůz.
Mezi nejpopulárnější destinace patří Itálie, Řecko, Chorvatsko, Španělsko a Slovensko. Dlouhá cesta v letních horkách a s plně naloženým kufrem je však pro každý automobil extrémní zátěží. „U dovolené autem lidé často řeší hlavně trasu, ubytování nebo dálniční poplatky, ale samotný vůz nechávají až na poslední chvíli. Přitom právě technický stav auta rozhoduje o tom, jestli cesta proběhne v klidu,“ upozorňuje Pavel Boháč, ředitel servisních služeb v Louda Auto. Podle něj je včasný servis auta před dovolenou nejlepší prevencí před zbytečným stresem.
Správný tlak pneumatik zachraňuje peněženku i život
Pneumatiky jsou jedním z nejkritičtějších bodů celé přípravy. Zákonné minimum pro hloubku dezénu letních pneumatik je sice 1,6 milimetru, ale pro bezpečnou jízdu v silném letním dešti a jako prevence aquaplaningu odborníci doporučují mít vzorek hluboký alespoň 3 až 4 milimetry.
Častou chybou řidičů je ignorování tlaku v pneumatikách s ohledem na váhu nákladu. „Řidiči pneumatiky často dofouknou podle běžného provozu, ale už nezohlední plně naložené auto,“ varuje Pavel Boháč. Auto obsazené rodinou, těžkými kufry nebo s koly na střeše vyžaduje výrazně vyšší tlak v pneumatikách, než když jedete sami na nákup. Podhuštěná pneumatika se na dálnici přehřívá, zvyšuje spotřebu paliva a zhoršuje ovladatelnost vozu v zatáčkách. Správné hodnoty pro prázdné i plně naložené auto najdete na štítku (nejčastěji na víčku palivové nádrže nebo na sloupku u dveří řidiče). Nezapomeňte zkontrolovat také stav a tlak v rezervním kole či funkčnost opravné sady.
Provozní kapaliny a brzdy - Pod lupou musí být olej i ostřikovače
Před dlouhou cestou zkontrolujte hladinu motorového oleje, brzdové a chladicí kapaliny. Chladicí soustava dostává v letních kolonách na dálnicích zabrat nejvíce a nedostatek kapaliny může vést k fatálnímu přehřátí motoru. Nepodceňujte ani kapalinu do ostřikovačů – směs hmyzu, prachu a slunce dokáže na čelním skle vytvořit neprůhledný film, proto s sebou vezměte i letní směs do ostřikovačů na dolití.
Zvýšenou pozornost věnujte brzdovému systému. Pokud auto při brzdění jemně vibruje, píská, táhne na stranu nebo je brzdový pedál nezvykle měkký, neriskujte. V táhlých klesáních v rakouských či italských horách se tyto drobné vady pod tíhou naloženého auta mohou rozvinout v obrovské nebezpečí. Kompletní odborná kontrola auta před cestou v autoservisu vám dá jistotu, že jsou destičky i kotouče v pořádku.
Funkční klimatizace chrání před mikrospánkem
Klimatizace v létě není luxusem, ale prvkem aktivní bezpečnosti. V přehřátém interiéru auta se u řidiče rapidně zvyšuje únava, klesá pozornost a roste riziko fatálních chyb či mikrospánku.
Před odjezdem vyzkoušejte, zda systém vzduch dostatečně ochlazuje a zda z výdechů ventilace neucítíte zatuchlý zápach. „Zatuchlý vzduch může signalizovat zanesený kabinový filtr nebo potřebu vyčištění klimatizace. Při dlouhé letní cestě se ale problém projeví mnohem víc než při běžné jízdě po městě,“ vysvětluje Pavel Boháč z Louda Auto. Výměna filtru a dezinfekce systému zajistí čistý vzduch bez alergenů pro celou posádku.
Pozor na legislativu - Povinná výbava do zahraničí se liší
Příprava na cestu nekončí u techniky. Povinná výbava v zahraničí se v mnoha evropských státech liší od té české. Například v některých zemích je vyžadován hasicí přístroj (např. Polsko, pobaltské státy) nebo reflexní vesty pro všechny cestující ve vozidle, přičemž vesty musí být uloženy v kabině auta, nikoli na dně zavazadlového prostoru pod kufry.
Před cestou si ověřte platnost lékárničky, zelené karty (mezinárodní automobilové pojištění), dokladů od vozidla a platnost STK. Do telefonu si uložte kontakt na asistenční službu vaší pojišťovny a přibalte Evropský formulář záznamu o dopravní nehodě.
Nepřeceňujte své síly
I technicky stoprocentní auto potřebuje odpočatého řidiče. Dlouhé noční přejezdy jsou vyčerpávající. Dělejte pravidelné přestávky každé dvě hodiny, pijte dostatek čisté vody a zapojte spolujezdce do navigace a kontroly posádky.
Pokud si nejste jisti stavem svého vozu, navštivte autorizovaný nebo specializovaný servis Louda Auto. Jako největší dealer vozů Škoda, Hyundai, Renault a Dacia v ČR (s autorizovaným zastoupením mnoha dalších značek jako Volkswagen, Audi či Ford) nabízí Louda Auto profesionální sezónní prohlídky pro vozy všech značek i stáří. Zkušení mechanici prověří brzdy, geometrii, klimatizaci i kapaliny, abyste do cíle své dovolené dorazili bezpečně a bez komplikací.
Šťastnou cestu!