Senior si díky výhře ve Sportce splní sen o novém bydlení

Starší sympaťák se při vyzvednutí výhry v Sazce svěřil, že sází přibližně dvacet let, a to se železnou pravidelností. Nevynechá totiž žádné losování. Pro tiket, který mu zajistil štědrou výhru, si došel do trafiky.

„Byli jsme zrovna se ženou na nákupu potravin na víkend a když jsme byli hotoví, zastavili jsme se v našem oblíbeném tabáku. Žena si koupila časopisy a televizní program, já si řekl o plný tiket Sportky,“ popisuje detaily, které vedly k největší výhře jeho života.

Nedělní milionář

Víkend rodině poté proběhl v poklidu a v neděli večer přišlo ono osudové losování. „Nejvyšší výhra, která ten den padla, bylo necelých 400 tisíc, v televizi ale říkali, že hned pět sázejících s plným tiketem vyhrálo milion korun, proto jsem si šel ten svůj hned zkontrolovat,“ říká výherce.

Když do počítače zadal vsazená čísla spolu se Šancí, nestačil se divit. V tu chvíli se dozvěděl, že je jedním z pěti šťastlivců i on! „Byl to naprosto neuvěřitelný pocit, to musím říct. Čísla jsem pak zadal ještě několikrát, abych se o tom, že je to pravda, ujistil,“ přiblížil šokové okamžiky těsně po výhře.

O tiket se bál, schoval ho do skříně

Muž se o svoji radost podělil s nejbližší rodinou, ještě předtím si ale tiket pečlivě schoval do skříně. Tam by podle něj zloději ani nikdo jiný nehledal, řekl nám výherce s lišáckým úsměvem.

A jaké jsou teď jeho plány? „Už nějakou dobu se chceme přestěhovat do lepšího bydlení a díky Milionové bouři Sportky se náš sen snad brzy promění ve skutečnost,“ popsal nám před rozloučením senior své plány, jak s výhrou naloží.

